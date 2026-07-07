Emma Watson se v Londýně po boku prince Williama objevila na veřejnosti jen zřídka.

Julia P.
Extrait du film « The Circle »

Britská herečka Emma Watson, která se v posledních letech držela v ústraní, se v Londýně objevila na pozoruhodném místě. Zúčastnila se akce věnované ochraně divoké zvěře po boku prince Williama a britského herce a producenta Benedicta Cumberbatche. Tato událost nabídla příležitost vidět ji v elegantních dvoubarevných šatech.

Černobílé šaty

Pro tento výstup zvolila Emma Watson šaty Jacquemus s názvem „La Robe Pisello“. Design hrál na kontrastu s přiléhavým černým živůtkem s kulatým výstřihem a krátkými rukávy, které zdůrazňovaly náhrdelník zdobený starožitnými perlami a přívěskem ve tvaru srdce. Na bocích látka ustupovala bílé bavlněné popelínové sukni složené z několika volánek. Siluetu s nízkým pasem dotvářela hra překryvů a květinových výřezů.

Odhodlaný vzhled

Kromě stylu měl tento výlet zvláštní význam. Emma Watson se během Týdne klimatických opatření zúčastnila fóra pořádaného v rámci iniciativy United for Wildlife, podporované Královskou nadací. Tento závazek rezonuje s hodnotami Emmy Watson, jelikož je již dlouho známá svým aktivismem na podporu environmentálních a feministických cílů. Akce se zúčastnili také princ William a Benedict Cumberbatch.

„Diskrétní“ herečka

Toto vystoupení bylo o to pozoruhodnější, že Emma Watson se v posledních letech objevovala jen zřídka. Herečka, objevená jako dítě v sáze „Harry Potter“, postupně pozastavila svou kariéru, aby se mohla soustředit na studium a aktivismus. Každé její veřejné vystoupení je proto bedlivě sledováno jejími fanoušky, kteří ji s radostí znovu vidí.

V těchto dvoubarevných šatech Jacquemus předvedla Emma Watson elegantní a zároveň oddaný vzhled. Herečka spojila módní sofistikovanost s cílem, který prosazuje, a všem připomněla, že umí skloubit styl a přesvědčení. Není divu, že to potěšilo její fanoušky, kteří ji vždy rádi vidí zpět v centru pozornosti.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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