Search here...

O několik let později bývalá kadeřnice Lady Diany odhaluje svou kosmetickou rutinu

Naila T.
Provincial Archives of Alberta/Unsplash

I roky po své smrti Lady Diana nadále inspiruje svou nadčasovou elegancí a jednoduchou krásou. Richard Dalton, její bývalý kadeřník , nyní odhaluje princezniny denní rutiny a to, co jí dodávalo tak přirozený a přístupný vzhled.

Každodenní přírodní krása

Richard Dalton pracoval s Dianou více než deset let. Podle něj princezna pro většinu svých vystoupení nepoužívala profesionálního vizážistu. Dávala přednost nanášení vlastních produktů, a to i když jí upravoval vlasy. Pouze několik zvláštních příležitostí, jako například oficiální portréty nebo rodinné focení, vyžadovalo služby profesionální vizážistky – zejména Mary Greenwellové. Tato nezávislost ukazuje, jak moc si Diana cenila jednoduché, osobní krásy, která odrážela její vlastní styl.

„Dokonalá“ pleť, ne maska

Richarda Daltona nejvíce zaujala přirozená kvalita její pleti. Podle něj měla lady Diana zářivou pleť s jemným odstínem, často popisovaným jako „anglická růže“. Téměř nikdy nepotřebovala podkladovou bázi ani těžké produkty. Tato jednoduchost ostře kontrastovala s představou, kterou si člověk mohl vytvořit o veřejných osobnostech své doby, které se pro každý vzhled často spoléhaly na propracovaný make-up. Pro Dianu pramenila krása z přirozeného jasu její pleti, nikoli z vrstev produktů.

Její make-up: decentní podpis

Navzdory tomuto přirozenému přístupu měla Diana své drobné návyky, vysvětluje Richard Dalton. Jemně si oční linky rýsovala světlou tužkou a na rty dávala přednost jemným odstínům před příliš zářivými barvami. Richard Dalton s láskou vzpomíná na chvíle, kdy ji musel sledovat, jak si nanáší oční linky, a bál se náhlého pohybu, který by mohl narušit její účes. Tato jednoduchá, ale záměrná rutina ukazuje, jak princezna pěstovala svůj styl osobním a kontrolovaným způsobem, bez přehnané umělosti.

Mezi jednoduchostí a elegancí

Richard Dalton ve svém vyprávění odhaluje především filozofii krásy založenou na autenticitě. I když byla obklopena týmem stylistů a poradců, Diana se nikdy nesnažila skrývat svou osobnost za vrstvami make-upu nebo umělosti. Její elegantní a přístupné vystupování přispělo k jejímu image „skutečné ženy“, sebevědomé a inspirativní. Právě tato jednoduchost v kombinaci s přesnými a důslednými gesty formovala její jedinečný styl.

Nadčasová inspirace

Dnes tato odhalení rezonují se současnými diskusemi o přirozené kráse, péči o sebe a sebepřijetí. Připomínají nám, že elegance nespočívá v množství používaných produktů ani ve složitosti rutin, ale v péči o sebe a autenticitě.

Detaily zkrášlovací rutiny Lady Diany v konečném důsledku stále fascinují, ne tím, co měla na sobě, ale tím, co si obléct nemusela. Je to ponaučení, které stále inspiruje všechny, kteří chtějí zdůraznit svou přirozenou krásu, zůstat věrní svému stylu a vyzařovat jednoduchost.

Naila T.
Naila T.
Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
Article précédent
S touto hnědou barvou vlasů provedla Taylor Swift jednu z nejvýraznějších vlasových proměn.
Article suivant
Během koncertu Shakira spadne na pódium a znepokojí své fanoušky.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Bývalý fotbalový reprezentant překvapil akrobatickým kouskem ve vodě

Laure Boulleau, bývalá francouzská fotbalová reprezentantka a komentátorka Canal+, ohromila své sledující na Instagramu akrobatickým kouskem, který předvedla...

Během koncertu Shakira spadne na pódium a znepokojí své fanoušky.

Během koncertu v San Salvadoru v Salvadoru způsobila Shakira rozruch pádem na pódiu, čímž okamžitě znepokojila své fanoušky....

S touto hnědou barvou vlasů provedla Taylor Swift jednu z nejvýraznějších vlasových proměn.

Americká zpěvačka a skladatelka Taylor Swift vyvolala velký rozruch, když ve svém novém hudebním videoklipu „Opalite“ odhalila svou...

Gwyneth Paltrow v 53 letech pózuje přirozeně v sauně

Daleko od červeného koberce a pečlivě vymyšlených outfitů se Gwyneth Paltrow rozhodla ukázat takovou, jaká skutečně je: přirozená...

„Deformovaná ústa“: v 62 letech tato moderátorka lituje této kosmetické operace

Francouzská novinářka a rozhlasová a televizní moderátorka Sophie Davant nedávno otevřeně hovořila o svých zkušenostech s kosmetickou chirurgií....

Na Super Bowlu skrývaly šaty Lady Gaga vysoce symbolický detail.

Zpěvačka a skladatelka Lady Gaga nedávno překvapila publikum na Super Bowlu LII, když se na pódiu připojila k...

© 2025 The Body Optimist