O několik let později bývalá kadeřnice Lady Diany odhaluje svou kosmetickou rutinu

I roky po své smrti Lady Diana nadále inspiruje svou nadčasovou elegancí a jednoduchou krásou. Richard Dalton, její bývalý kadeřník , nyní odhaluje princezniny denní rutiny a to, co jí dodávalo tak přirozený a přístupný vzhled.
Každodenní přírodní krása
Richard Dalton pracoval s Dianou více než deset let. Podle něj princezna pro většinu svých vystoupení nepoužívala profesionálního vizážistu. Dávala přednost nanášení vlastních produktů, a to i když jí upravoval vlasy. Pouze několik zvláštních příležitostí, jako například oficiální portréty nebo rodinné focení, vyžadovalo služby profesionální vizážistky – zejména Mary Greenwellové. Tato nezávislost ukazuje, jak moc si Diana cenila jednoduché, osobní krásy, která odrážela její vlastní styl.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
„Dokonalá“ pleť, ne maska
Richarda Daltona nejvíce zaujala přirozená kvalita její pleti. Podle něj měla lady Diana zářivou pleť s jemným odstínem, často popisovaným jako „anglická růže“. Téměř nikdy nepotřebovala podkladovou bázi ani těžké produkty. Tato jednoduchost ostře kontrastovala s představou, kterou si člověk mohl vytvořit o veřejných osobnostech své doby, které se pro každý vzhled často spoléhaly na propracovaný make-up. Pro Dianu pramenila krása z přirozeného jasu její pleti, nikoli z vrstev produktů.
Její make-up: decentní podpis
Navzdory tomuto přirozenému přístupu měla Diana své drobné návyky, vysvětluje Richard Dalton. Jemně si oční linky rýsovala světlou tužkou a na rty dávala přednost jemným odstínům před příliš zářivými barvami. Richard Dalton s láskou vzpomíná na chvíle, kdy ji musel sledovat, jak si nanáší oční linky, a bál se náhlého pohybu, který by mohl narušit její účes. Tato jednoduchá, ale záměrná rutina ukazuje, jak princezna pěstovala svůj styl osobním a kontrolovaným způsobem, bez přehnané umělosti.
Mezi jednoduchostí a elegancí
Richard Dalton ve svém vyprávění odhaluje především filozofii krásy založenou na autenticitě. I když byla obklopena týmem stylistů a poradců, Diana se nikdy nesnažila skrývat svou osobnost za vrstvami make-upu nebo umělosti. Její elegantní a přístupné vystupování přispělo k jejímu image „skutečné ženy“, sebevědomé a inspirativní. Právě tato jednoduchost v kombinaci s přesnými a důslednými gesty formovala její jedinečný styl.
Nadčasová inspirace
Dnes tato odhalení rezonují se současnými diskusemi o přirozené kráse, péči o sebe a sebepřijetí. Připomínají nám, že elegance nespočívá v množství používaných produktů ani ve složitosti rutin, ale v péči o sebe a autenticitě.
Detaily zkrášlovací rutiny Lady Diany v konečném důsledku stále fascinují, ne tím, co měla na sobě, ale tím, co si obléct nemusela. Je to ponaučení, které stále inspiruje všechny, kteří chtějí zdůraznit svou přirozenou krásu, zůstat věrní svému stylu a vyzařovat jednoduchost.