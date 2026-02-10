Během koncertu Shakira spadne na pódium a znepokojí své fanoušky.

Během koncertu v San Salvadoru v Salvadoru způsobila Shakira rozruch pádem na pódiu, čímž okamžitě znepokojila své fanoušky. Navzdory vymknutému kotníku kolumbijská zpěvačka a skladatelka rychle pokračovala ve své show a znovu předvedla svou legendární odolnost.
Velkolepý pád uprostřed "Si Te Vas"
Během svého koncertu v San Salvadoru v rámci svého světového turné „Las Mujeres Ya No Lloran“ Shakira zpívala píseň „Si Te Vas“, když došlo k nehodě. Při běhu přes pódium si vyvrtla kotník, což způsobilo pád na loket, který s ní převrátil i stojan na mikrofon. Záběry natočené diváky ukazují, jak zpěvačka dopadla na podlahu, než se během několika sekund s mikrofonem v ruce znovu postavila a bez zaváhání dokončila píseň. „Au, to byl pád!“ zavtipkovala k davu, přičemž ji přivítal potlesk jejího kytaristy.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Znepokojené reakce fanoušků a Shakirina reakce
Videa incidentu rychle zaplavila sociální sítě a vyvolala vlnu znepokojených zpráv. „Chudák! Doufám, že je v pořádku!“ „Je tak silná, zachovala si chladnou hlavu,“ komentovali fanoušci a obdivovali její reakci. Jeden z fanoušků hvězdu dokonce přirovnal k „fénixovi, který vždycky povstane z popela“.
Druhý den Shakira na Instagramu všechny rychle uklidnila: „Nebojte se, jsem z gumy haha. Nikdo není imunní vůči pádům.“ Zpráva, která situaci uklidnila a posílila její image „neporazitelné bojovnice“.
Triumfální turné navzdory výzvám
Tento koncert je součástí nejlukrativnějšího turné roku pro umělkyni, které zahájila loni po vydání stejnojmenného alba „Las Mujeres Ya No Lloran“ (Ženy už nepláčou). Koncert, který potrvá do dubna v Abú Zabí, zahrnuje skladby jako „Out of Your League“, která je všeobecně vnímána jako kritika jejího bývalého partnera, španělského fotbalisty a podnikatele Gerarda Piquého. Shakira vystupuje s neutuchající energií a dokazuje, že ji nemohou zastavit ani neúspěchy, ani osobní bouře.
Tento podzim je v konečném důsledku jen další epizodou v kariéře umělkyně, která proměňuje překážky v nezapomenutelná vystoupení. Shakira ukazuje, že její motto – „boky nelžou“ – platí i pro její ocelové odhodlání: vracet se zpět, vždy silnější, před očima okouzleného publika.