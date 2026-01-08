Search here...

Chtěla se nalíčit ve tmě a její tvář se proměnila: Herečka vypráví svůj příběh

Léa Michel
@kellyripa/Instagram

Když se 5. ledna 2026 vrátila na plac pořadu „LIVE with Kelly & Mark“, Kelly Ripa pobavila své publikum vysvětlením, proč její pleť vypadá tak opáleně: šlo o neúspěch s líčením. Americká herečka a moderátorka vyprávěla, jak se jí kvůli nedostatečnému osvětlení po celém obličeji objevily kontury.

Narušený sváteční budíček

„Dnes ráno jsem se po svátcích probudila úplně dezorientovaná,“ svěřila se v živém vysílání. Ve tmě, aniž by rozsvítila ( „Nesnáším, když se chystám rozsvěcovat v místnosti“ ), Kelly popadla svou tyčinku s make-upem… což byla ve skutečnosti její konturovací tyčinka! „Něco bylo špatně, ale já jsem to nanášela dál. Znovu a znovu!“

Mark ji ujistil: „Pořád vypadáš skvěle.“

Její manžel Mark Consuelos ji ujistil: „Vypadáš skvěle.“ Kelly trvala na svém: „Všichni pořád říkají: ‚Jsi opálená!‘ Ne, ne, je to jen konturování celého těla!“ Moderátorka, zvyklá na pozornost reflektorů, vysvětlila, že konturování je příliš tmavé na to, aby se dalo použít jako podklad pro její světlou pleť.

Konturování tvaruje obličej vytvářením stínů (čelo, lícní kosti, linie čelisti), zatímco podkladová báze sjednocuje pleť po celém obličeji. Kelly tyto dva prvky smíchala a vytvořila tak „nepravděpodobný“ sluncem políbený efekt, který pobavil celý štáb na place.

Není to poprvé, co udělala chybu v živém vysílání.

Není to poprvé, co se americké herečce a moderátorce Kelly Ripaové stalo něco nepříjemného v živém televizním vysílání. 9. prosince kamery zachytily moderátorku stále napůl oblečenou: „Před deseti vteřinami jsem byla úplně nahá! Teď jsem napůl oblečená, chybí mi pásek!“ Vždy s humorem a sebepodceňováním.

Tyto spontánní momenty nakonec zdůrazňují Kellyino kouzlo: je to přístupná moderátorka, která bere za své drobné vrtochy. Matka tří dětí a televizní hvězda s 25letou prací dokazuje, že profesionální být můžete, aniž byste byli dokonalí. Jejím tajemstvím je nakažlivý humor a odzbrojující autenticita.

