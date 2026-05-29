V černém „gotickém“ vzhledu způsobila Karol G na červeném koberci senzaci

Anaëlle G.
Na udílení cen American Music Awards (AMAs) v roce 2026 zvolila kolumbijská latinskoamerická trapová a reggaetonová zpěvačka Karol G temný styl. Červený koberec oslnila v topu, který zahrnoval i černý dvoudílný outfit.

Tmavá silueta pro American Music Awards

V Las Vegas dorazila Karol G na 52. ročník udílení cen American Music Awards v výrazně tmavém outfitu. Její outfit se skládal z topu a k němu sladěné černé bublinkové sukně. Top s roztrhanými rukávy měla na sobě přes trojúhelníkovou braletku, která odhalovala její břicho. Jako doplněk zvolila dlouhé tyrkysové náušnice.

Pokud jde o krásu, kadeřník Cesar Deleon Ramirez vytvořil lokny s efektem slané vody, které jí volně splývaly přes ramena. Její líčení vyvažovalo jemnost a intenzitu: cukrově růžová tvářenka nanesená na lícní kosti a střed rtů kontrastovala s kouřovými očními stíny. Zručná souhra kontrastů dokonale doplňovala zbytek jejího outfitu.

Prestižní ocenění a pozoruhodný výkon

Večer Karol G neskončil jen na červeném koberci. Později téhož večera byla oceněna cenou International Artist Award of Excellence, kterou jí předal John Legend – což byl vrchol její kariéry. Pro tuto příležitost se převlékla do korálkového bandeau topu na jedno rameno a asymetrické síťované minisukně, které doplnily průhledné lodičky s otevřenou špičkou.

V tomto outfitu také na pódiu předvedla svůj hit „Ivonny Bonita“ z roku 2025. Slavnostního ceremoniálu v MGM Grand Garden Areně, který moderovala americká rapperka Queen Latifah, se zúčastnili i další umělci, jako například americká dívčí skupina Katseye, britský rockový zpěvák a hudebník Billy Idol a australský country zpěvák a kytarista Keith Urban.

Karol G. opět prokázala svou stylistickou odvahu, a to jak na červeném koberci, tak i na pódiu, a tak znovu předvedla svou transparentnost, dekonstrukci a gotické akcenty. Večer udílení cen AMAs, který byl oceněn a uznán, proměnila ve skutečné zasvěcení, a to jak na červeném koberci, tak i na jevišti.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
