„Podmanivá přirozenost“: Ali Larterová v 50 letech září i bez make-upu

Americká herečka a producentka Ali Larterová předvádí svou „přirozenou“ krásu více než kdy jindy. Na Den památky padlých (státní svátek ve Spojených státech, který se každoročně slaví poslední pondělí v květnu) se objevila bez make-upu, obklopena svými dětmi, na sérii fotografií.
Ali Larter předvádí svou „přirozenou“ pleť
Herečka ze seriálu „Landman“ sdílela na Instagramu fotografie ze svého „omlazujícího víkendu na Den památky padlých“. Daleko od třpytu a lesku červeného koberce se na druhé fotografii objevuje se zářivou tváří, zdánlivě bez make-upu. „Omlazující víkend, obklopená těmi, kteří naplňují mé srdce a mysl,“ napsala k sérii snímků. Rodinná dovolená, ostrý kontrast k jejím sofistikovanějším vystoupením na červeném koberci. Fanoušci to milují: „Podmanivá přirozenost.“
Vzhled „tichého luxusu“ v celé své jednoduchosti
Co se týče stylu, Ali Larterová kultivovala umění elegantní jednoduchosti. Měla na sobě bílou košili s límečkem, zdobenou decentním černým lemováním, a slaměný klobouk zdobený semišovou stuhou, která krásně rámovala její tvář. Její účes, blond mikádo s čistou ofinou a jemný křišťálový náhrdelník Rivière, dotvářely celkový vzhled. Ukázka „tichého luxusu“, kde každý detail zdůrazňuje eleganci.
Vzácné fotografie jeho dětí
Tento příspěvek má také zvláštní význam: Ali Larter sdílí vzácné fotografie svých dvou dětí, které vychovává se svým manželem, hercem Hayesem MacArthurem. Fotografie zachycují jejího syna Theodora (15) a dceru Vivienne (11), jejichž fanoušci poznamenali, jak moc vyrostli.
Ali Larterová sdílela něžný okamžik u bazénu se svou dcerou a zachytila svůj odraz v zrcadle nad svým usměvavým „mini-já“. Na jiné fotografii pózuje se svým synem kolem talíře s mořskými plody a zvěčnila tak dvě velmi odlišné nálady z jednoho víkendu. Dojemný způsob, jak ukázat pohled do zákulisí, vzdáleného její postavě v seriálu „Landman“.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
hrdě vystaveno asi padesát
Tento něžný okamžik přichází v době, kdy se Ali Larter plně přijímá ke svému vztahu s plynutím času. O několik měsíců dříve, v únoru, oslavila své padesáté narozeniny slunečnou dovolenou na Bahamách – opět zdánlivě bez make-upu, věrná své filozofii přirozené krásy. Ali Larter, která se proslavila ikonickými rolemi ve filmech jako „Final Destination“, komedie „Legally Blonde“ a seriál „Heroes“, stále oslňuje.
Tím, že Ali Larterová předvádí svou přirozenou pleť, připomíná, že krása k záři nemusí nutně vynalézat umělost. S decentní elegancí, rodinným teplem a sebevědomím nabízí inspirativní moment – a potvrzuje, že její přirozenost zůstává její největší devizou.