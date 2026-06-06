Zpěvačka Christina Aguilera se při svém posledním vystoupení rozhodla pro šaty s výstřihem.

Americká zpěvačka a skladatelka Christina Aguilera se nikdy necítila ve své kůži lépe. Na nedávném veřejném vystoupení měla na sobě bezchybné bílé šaty od Toma Forda, jejichž umělecky umístěné výřezy okamžitě rozpoutaly pozornost na sociálních sítích.
Bílé šaty od Toma Forda
Na snímcích, které se staly virálními na X, pózuje zpěvačka hitu „Genie in a Bottle“ sebevědomě v dlouhých, dokonale ušitých bílých šatech. Oděv, vyrobený z plynulé a hladké látky, kopíruje postavu Christiny Aguilery, aniž by ji stahoval.
Bílá, barva par excellence, zde hraje strukturující roli: zvýrazňuje účes a pleť a dodává celému vzhledu téměř zářivý vzhled. Je to barva, která se také dokonale hodí k image „vznešené popové hvězdy“, kterou Christina Aguilera pěstuje od začátku roku 2000.
Hluboký výstřih a rozpark: dvojitý podpis
Zejména dva detaily dělají tyto šaty skutečně výjimečnými. Zaprvé, hluboký výstřih, který vytváří dlouhou svislou linii v samém srdci siluety. Zadruhé, rozpark. Velmi vysoký a šikmý do strany, táhne se podél sukně a s každým krokem odhaluje nohu Christiny Aguilery. Tento střih dodává celé siluetě pohyb a nevypadal by nepatřičně ani na červených kobercích v 90. letech, kdy XXL rozparky zdobily obálky všech módních časopisů. Celkovým efektem je dokonale vyvážená silueta – kde je každý výstřih přesně umístěn a bílá barva dodává okamžitě rafinovaný nádech.
Čistá a účinná kosmetická procedura
Co se týče účesu, Christina Aguilera zvolila jednoduchost. Její typická platinovo blond vlasy byly ponechány volně sčesané do dlouhých, jemných pramenů, které jí rámovaly obličej. Tento přístup dodává celkovému vzhledu přirozený nádech.
Co se týče líčení, důraz je kladen na oči. Oční make-up zdůrazňuje intenzitu tváře Christiny Aguilery a dokonale doplňuje jednoduchý, minimalistický účes. Na nohou má vysoké podpatky, které dále prodlužují její siluetu, již tak napnutou vysokým rozparkem.
BOŽE, VYPADÁ TAK DOBRĚ!! pic.twitter.com/zGTqgOQSRl
— XtinaLoverr™️ (@XtinaLoverr) 5. června 2026
Módní podpis, který odpovídá jeho DNA
Kromě výběru oblečení tento vzhled připomíná to, co je pro Christinu Aguileru charakteristické již více než dvacet pět let: sebevědomí ve vlastní tělo, zálibu v takzvaných „odvážných“ střizích a způsob, jak si vytvářet silnou identitu, aniž by se kdy omlouvala.
V době, kdy i několik jejích současnic, jako například americká herečka Anne Hathaway nebo mexicko-americko-libanonská herečka, režisérka a producentka Salma Hayek, se také množí takzvanými „odvážnými“ vystoupeními, tyto šaty Christiny Aguilery od Toma Forda ilustrují širší trend: trend plně asertivní módy, a to ve všech věkových kategoriích.
S tímto bezchybným vzhledem od Toma Forda přináší Christina Aguilera mistrovský styl. Její charakteristický vzhled nikdy nevyjde z módy a neustále udává trendy.