Dcera Meryl Streepové, Louisa Jacobsonová, zaujala na newyorském týdnu módy.

Louisa Jacobson se nedávno výrazně objevila na newyorském týdnu módy. Americká herečka a modelka, známá svou rolí v seriálu „Pozlacený věk“, překvapila všechny svým debutem na newyorském mole.
První ostře sledovaná módní přehlídka
Na představení kolekce newyorské značky Eckhaus Latta podzim/zima 2026/2027 se Louisa Jacobson poprvé prošla po mole . Pro herečku to byl symbolický okamžik, který rozšířil její umělecké obzory. Značka Eckhaus Latta, známá svými moderními siluetami a „experimentálním“ přístupem k denimu a pleteninám, je prominentní hráčkou na newyorské módní scéně. Připojením se k obsazení značky se Louisa Jacobson spojuje s kreativní vizí, která si cení silných osobností a jde daleko za hranice tradičních modelek.
Na této přehlídce měla na sobě preppy-chic vzhled: vícebarevné pruhované tričko, tartanovou minisukni, páskové podpatky a semišovou kabelku. Souprava, která odpovídá stylu, který pravidelně předvádí ve svých veřejných vystoupeních, je směsicí moderního klasicismu a odvážných prvků. Její přítomnost nezůstala bez povšimnutí, zejména proto, že se o molo dělila s dalšími renomovanými osobnostmi současné módy. Tato vpád do světa přehlídkového molu představuje novou etapu v kariéře, která je již dříve ostře sledovaná, částečně kvůli jejímu rodinnému zázemí.
Herečka, která se na plátně již dobře etablovala
Než se Louisa Jacobsonová vydala na přehlídkové molo, získala si široké uznání díky seriálu HBO „Pozlacený věk“. Hraje Marian Brook, mladou ženu ze střední třídy, která objevuje rigidní kodexy newyorské vyšší společnosti konce 19. století. Seriál, který měl premiéru v roce 2022, herečce umožnil upevnit si své místo v americké televizní scéně. Její ztvárnění postavy rozpolcené mezi nezávislostí a společenskými omezeními bylo chváleno pro svou přesnost a citlivost.
Louisa Jacobson, která se vzdělávala v dramatickém umění, si budovala kariéru krok za krokem a zdaleka nebyla jen „dcerou“. Zatímco její jméno přirozeně přitahuje pozornost, její práce na plátně demonstruje touhu zanechat stopu vlastními uměleckými rozhodnutími.
Pravidelná přítomnost v předních řadách
Dlouho před svým debutem na mole byla Louisa Jacobson známou tváří na týdnech módy. Na přehlídky módních domů jako Calvin Klein, Khaite, Courrèges a Jason Wu ji postupně etablovaly jako vyhledávanou hostku v první řadě. Její styl, často popisovaný jako preppy s moderním nádechem, si pohrává se strukturovanými liniemi, vrstvením a androgynními kousky. Tato oděvní konzistence přispívá k její image v módním průmyslu, kde se hranice mezi herečkou a módní ikonou stále více stírá.
Zúčastnila se také jarní/letní kampaně pro newyorskou značku Kallmeyer, kde pózovala v elegantních siluetách střihu. Tato estetická volba, vzdálená elegantním klišé, posiluje její pozici v intelektuálním a minimalistickém módním stylu.
Nový krok na mnohostranné cestě
Být dcerou Meryl Streepové s sebou nese určitý druh publicity. Oscarová herečka, známá svou rolí Mirandy Priestlyové ve filmu „Ďábel nosí Pradu“ (2006), zanechala nesmazatelnou stopu v kolektivní představivosti. Louisa Jacobsonová si razí vlastní cestu, aniž by se snažila kopírovat odkaz své matky. Zatímco její matka zanechala stopu v kinematografii výjimečnou kariérou, ona zkoumá rozmanité možnosti, od televize až po módní spolupráce. Její vystoupení na newyorském týdnu módy dokazuje osobní a jednoznačný zájem o toto kreativní prostředí.
Tato první přehlídka na mole by skutečně mohla vydláždit cestu pro další projekty v módě. Stále více hereček se vydává na molo nebo se stávají ambasadorkami značek, čímž stírají hranice mezi uměleckými disciplínami. Pro Louisu Jacobson se tento pokus jeví jako součást průzkumného přístupu. Její vystoupení na newyorském týdnu módy jistě potvrzuje její status vycházející hvězdy na křižovatce filmu a módního návrhářství.
Louisa Jacobson dosáhla symbolického milníku procházkou po mole pro Eckhaus Latta během newyorského týdne módy. Již dříve byla uznávaná jako slibná herečka a nyní si buduje své místo ve světě módy. Mezi svým prestižním dědictvím a osobní cestou si razí vlastní cestu vlastním tempem, pod dohledem profesionálů z oboru i veřejnosti.