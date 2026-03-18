Těhotná herečka v zelených šatech po boku Margot Robbie přitahuje pozornost.

Těhotná australská herečka a modelka Samara Weavingová na premiéře filmu "Ready or Not 2: Here I Come" vzbudila pozornost v zelených šatech, které hrdě odhalovaly její těhotenské bříško.
Zelené šaty výrazného střihu
Na tomto promítání 16. března 2026 zdobila Samara Weaving pódium v pistáciově zelených přiléhavých šatech s hranatým výstřihem, zdobených výrazným hranatým výstřihem v oblasti břicha, který sebevědomě odhaloval její bříško. Tato kreace elegantně a sebejistě zdůraznila křivky její nastávající matky a dokázala, že mateřství může být někdy synonymem pro módní odvahu. Jemný, moderní odstín zelené lichotil její pleti a rozzářil její postavu.
Elegantní doplňky a „zářivý“ make-up
Samara svůj outfit doplnila černými lodičkami se špičatou špičkou, perlovým náhrdelníkem, sladěnými visacími náušnicemi a decentním diamantovým prstenem. Později přidala čokoládově hnědý trenčkot pro nenuceně elegantní vzhled. Její blond vlasy, upravené do sofistikovaného drdolu s prameny rámujícími obličej, doplňovaly její zářivý make-up: růžové tváře, lesklé růžové rty, grafická oční linka a zářivě červené nehty.
Margot Robbie, věrná kamarádka s boho stylem
Akce svedla dohromady dvě australské hvězdy: herečku a producentku Margot Robbie, která přišla podpořit svou kamarádku oblečenou v bohémském outfitu z karamelové kožené bundy přes černé bublinkové šaty bez rukávů, černých kovbojských bot a uvolněné vintage atmosféře. Dvě kamarádky, zářivě bok po boku, ztělesňovaly okouzlující duo, které spojovalo těhotenství s ležérní elegancí.
Těhotenská móda: Samara způsobuje revoluci v tomto žánru
Samara Weaving je známá svými odvážnými těhotenskými outfity – například svým nedávným roztrhaným černým crop topem – v němž odmítá konzervativní styly a oslavuje své těhotenské bříško jako dokonalý módní doplněk. Její stylista Jordan Dorso vyniká v proměně mateřství v módní přehlídku haute couture.
Těmito zelenými šaty s výstřihem v oblasti břicha Samara Weaving znovuobjevuje mateřství a dokazuje, že těhotenství může být skutečně synonymem pro červený koberec. Styl, který inspiruje a osvobozuje nastávající matky.