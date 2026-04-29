„Skutečná Barbie“: Tato sportovkyně, která se stala modelkou, fascinuje uživatele internetu

Na hřišti je jednou z nejlepších doskakovaček v historii WNBA. Mimo hřiště se stala skutečnou módní ikonou. Americká basketbalistka Angel Reese, přezdívaná „Bayou Barbie“, ztělesňuje novou generaci sportovkyň, které si odmítají vybrat mezi sportem a stylem.
„Bayou Barbie“ se stala kulturním symbolem
Tato přezdívka není nová. Během studia na Louisianské státní univerzitě (USA) byla Angel Reese již známá jako „Bayou Barbie“. Tato přezdívka se v průběhu její kariéry vyvíjela: během vystoupení v americkém národním týmu jí říkali „USA Barbie“, během zápasu NBA v Berlíně v lednu 2026 „Euro Barbie“ a v Chicagu „Chi Barbie“. Mnohostranná osobnost, vždy zakořeněná v růžovém a plastovém světě ikonické panenky – ale s velmi skutečnými ambicemi.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
První profesionální sportovkyně, která prošla po molu pro Victoria's Secret
V říjnu 2025 se Angel Reese zapsala do historie jako první profesionální sportovkyně, která byla kdy vybrána jako anděl Victoria's Secret. Prošla se po molu na netrpělivě očekávaném návratu módní přehlídky Victoria's Secret v New Yorku po šestileté pauze značky. Pro tuto příležitost spolupracovala s koučem módního přehlídkového molu, aby zdokonalila svou chůzi, a před přehlídkou prohlásila: „Byla určena pro mě.“
Na mole se Angel Reese objevila ve dvou růžových loocích - nejprve v květinovém outfitu s boa, poté v růžovém krajkovém overalu pod roztrhaným tričkem, zakončeném stříbrnými podpatky a obrovskými bílými andělskými křídly.
Sólová kampaň Victoria's Secret v roce 2026
V dubnu 2026 dosáhla Angel Reese nové úrovně, když se stala tváří plnohodnotné kampaně Victoria's Secret, která byla odhalena ve vlajkovém obchodě značky v centru Manhattanu. Pro tuto příležitost měla na sobě černobílé šaty s pepito vzorem od LaQuan Smith s lemovanými rameny, výstřihem do V, vysokým rozparkem na stehnech a černými lodičkami se špičatou špičkou. Vzhled, který se naprosto liší od basketbalového hřiště – a přesto má stejnou energii.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
„Barbie Dream Fest“ a symbolické posvěcení
V březnu 2026 byla Angel Reese pozvána na „Barbie Dream Fest“ ve Fort Lauderdale, první oficiální akci věnovanou výhradně Barbie, po boku americké tenistky Sereny Williamsové a osobností, jako je astronautka Dr. Swati Mohan a olympijský šermíř Ibtihaj Muhammad. Toto vystoupení oficiálně upevnilo její status „skutečné Barbie“ – mnohostranného vzoru pro celou generaci.
Mnohem víc než přezdívka: podnikatel v pohybu
Angel Reese se nezabývá jen sportem a módou. V březnu 2026 uvedla na trh vlastní oděvní řadu „Angel Couture“ ve spolupráci s Juicy Couture. Své první signature boty uvedla na trh koncem roku 2025 ve spolupráci s Reebok. Je také spoluzakladatelkou fotbalového klubu DC Power FC, moderátorkou podcastu „Unapologetically“ a studuje kulinářské umění. V pouhých 23 letech se jí stává impérium.
Na hřišti se nic jiného nezměnilo.
Všechen ten humbuk mimo hřiště by neměl zastínit hlavní pointu: Angel Reese je jedinou hráčkou v historii WNBA, která ve dvou po sobě jdoucích sezónách dosahovala průměru alespoň 12 doskoků na zápas. V roce 2025 dosahovala průměru 14,7 bodu a 12,6 doskoku na zápas, spolu s 3,7 asistencemi a 1,5 ziskem. „Barbie“ hraje stejně tvrdě jako všichni ostatní – a doskokuje lépe než kdokoli jiný.
Stručně řečeno, Angel Reese si nevybrala mezi basketbalistkou a módní ikonou – rozhodla se být obojím, současně a bez váhání. Ve světě, který stále až příliš často vyžaduje, aby ženy hrály pouze jednu roli, americká basketbalistka Angel Reese reaguje „double-double“.