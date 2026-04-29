„Miluji svou jizvu“: Zpěvačka Tyla odsuzuje retušování svých fotografií

Jihoafrická zpěvačka, skladatelka a tanečnice Tyla nikdy nemlčela o tom, co ji trápí. V vůbec prvním „Beauty Zine“ časopisu i-D, který vyšel 21. dubna 2026, promluvila o retušování fotografií a tlaku na dokonalost – s upřímností, která okamžitě rezonovala.

„Sociální média ve vás opravdu vyvolávají pocit, že musíte být dokonalí.“

Britský časopis i-D o módě, hudbě, umění a mládeži spustil na jaře 2026 svůj vůbec první zin věnovaný výhradně kráse: velký, lesklý formát s oboustrannou obálkou – Tyla na jedné straně pro dámskou sekci a modelka Shaid na druhé straně pro pánskou sekci. Tyla se objevuje na dvou samostatných obálkách a uvnitř: rozhovor s Laetitií Lotthé a natočený záznam diskuse s otázkami a odpověďmi, který je k dispozici na YouTube kanálu časopisu.

Právě v tomto rozhovoru Tyla pronesla svá nejsilnější slova. „Sociální média ve vás opravdu vyvolávají pocit, že musíte být dokonalí, což je tak nereálné. V nedokonalosti je tolik krásy… dokonce i v zubech!“ Zpěvačka zdůrazňuje trend, který považuje za absurdní: posedlost dokonale bílými a rovnými zuby, které podle ní popírají veškerou individualitu.

„Mám na paži velkou jizvu a miluji ji.“

„Ta holka, na kterou se díváš, pravděpodobně chce něco, co máš ty. Mám na paži velkou jizvu a miluji ji. Miluji své mateřské znaménko. Miluji nedokonalost ve svém umění, ve svých vizuálních výtvorech, v mé hudbě, ve svém těle,“ vysvětluje Tyla. Tato nefiltrovaná slova ostře kontrastují s obvyklým uhlazeným vyprávěním, které se nachází na obálkách časopisů o kráse – a okamžitě vyvolala reakci jejích fanoušků na Instagramu.

Identita krásy vybudovaná daleko od společenského tlaku.

Tyla nám také připomíná, že pocit nedostatku je univerzální a lidský: „Nemít to, po čem toužíte, neznamená, že máte menší hodnotu.“ Vyrůstala v Johannesburgu (Jihoafrická republika) a říká, že si svůj vlastní vztah ke kráse vybudovala velmi brzy, daleko od vnucených standardů: tajně si strkala oční linky do školních záchodů, učila se zaplétat vlasy svých sester a neúnavně experimentovala.

Zpráva, která přijde ve „správný čas“.

Toto prohlášení přichází jen několik týdnů před vydáním jejího druhého alba „APOP“, které je plánováno na 24. července 2026. Jeho singly „Chanel“ a „She Did It Again“, na nichž účinkuje švédská zpěvačka a skladatelka Zara Larsson, již dosáhly celosvětového úspěchu. Pro umělkyni, která se připravuje na „novou éru“, není přijetí jejích „nedokonalostí“ na obálce kosmetického časopisu náhodou – je to prohlášení o jejím záměru.

Jizva hrdě vystavená na obdiv, znamení krásy přijaté, křivý zub oslavovaný – Tyla nečekala, až bude podle společnosti „dokonalá“, aby zanechala svou stopu. A právě to dělá její poselství stejně silné jako její hudba.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
