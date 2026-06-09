V 51 letech se Hannah Waddingham ohromila v černých šatech

Anaëlle G.
@hannah_waddingham / Instagram

Britská herečka a zpěvačka Hannah Waddingham se svým osobitým stylem proslavila více než kdy jindy. Na londýnském červeném koberci se objevila ve velkolepých černých šatech – fúzi evropské haute couture a hollywoodského červeného koberce 50. let.

Šaty s estetikou starého Hollywoodu

Pro ceremoniál, který se konal v hotelu Chancery Rosewood, se herečka z filmu Ted Lasso rozhodla pro kreaci od Sophie Couture, mladého módního domu, který obzvláště obdivuje. Jednalo se o zakázkově vyrobený kousek, který měla na sobě již před dvěma lety na udílení cen Primetime Creative Arts Emmy Awards v roce 2024 – ekologicky uvědomělá volba v souladu s hnutím „re-wear“, které se nyní oslavuje v odvětví červeného koberce.

Výsledkem je skutečná pocta eleganci jiné éry. Střih mořské panny, pečlivě stažený pas, decentní vlečka na zadní straně: všechny prvky červeného koberce minulých let jsou zde vzývány, ale nově interpretovány s moderností, která dokonale ladí s její siluetou.

Hluboký výstřih s ramínky a závratný rozpark

Dva detaily dělají tyto šaty skutečně výjimečnými. Zaprvé, střih, který vertikálně strukturuje celou siluetu od krku až k bokům, dodává jim nádech odvážnosti a zároveň zůstává rafinovaný. Zadruhé, vysoký rozparek na stehnech vpředu, který narušuje délku sukně a dodává celému kousku výrazně moderní energii. Tento rozparek je dokonale provedený: bez něj by se šaty stáčely k čistě retro stylu; s ním zůstávají rozhodně moderní.

Materiál s „tekutým efektem“

Co se týče látky, volba není v žádném případě náhodná. Hannah Waddingham a Sophie Couture zvolily těžký satén s lesklým, téměř splývavým povrchem, který při každém pohybu zachycuje světlo. Tento materiál tvaruje postavu, aniž by ji stahoval, a dodává tak celým šatům na fotografiích téměř filmový nádech. Na nohou herečka svůj vzhled doplnila černými sandály s tenkými pásky a vysokými podpatky, které elegantně prodlužují svislé linie její siluety, aniž by od ní odváděly pozornost.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem @hannah_waddingham_updates

V oblasti doplňků a krásy spočívá genialita v jemnosti.

Aby Hannah Waddinghamová nepřehnala celkový vzhled, zvolila několik decentních, ale pečlivě vybraných detailů. V uších měla visací náušnice od Anabely Chan, britské návrhářky proslulé svými šperky inspirovanými přírodou. Na zápěstí měla přiléhavý náramek z drahých kamenů a na prstech jí viselo několik stříbrných prstenů.

Co se týče krásy, Hannah Waddinghamová se držela jednoduchého stylu. Krátký platinovo blond mikádo sčesané dozadu, zářivá pleť a zářivý make-up. Usmívající se tvář, jiskřivé oči a uvolněné držení těla s odhalenými rameny, které nyní považuje za své poznávací znamení: méně zdrženlivosti, více sebevědomí.

S tímto vystoupením v šatech Sophie Couture Hannah Waddingham potvrzuje, že je jednou z nejzajímavějších hvězd, které můžete sledovat na britském červeném koberci. Návratem do starého Hollywoodu s jeho vytříbenou estetikou a třpytivými látkami předvádí jasnou demonstraci nadčasové elegance.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Emilia Clarke v Londýně ztělesňuje minimalismus v plynulém střihu
Article suivant
Herečka Sharon Stone vypráví o neshodách, které znamenaly konec jejího manželství.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Seriál „Euphoria“: Alexa Demie vysvětluje, proč se v jedné scéně cítila hluboce nepříjemně

Alexa Demie se pomalu vynořuje z mlhy slávy. Americká herečka a modelka, která hraje Maddy Perez ve filmu...

Herečka Sharon Stone vypráví o neshodách, které znamenaly konec jejího manželství.

Sharon Stone souhlasila s otevřeným promluvením o jednom z nejbolestivějších okamžiků svého života. V americkém podcastu „ The...

Emilia Clarke v Londýně ztělesňuje minimalismus v plynulém střihu

Britská herečka Emilia Clarke právě předvedla jednu ze svých nejúžasnějších módních přehlídek roku. 3. června 2026 ozdobila londýnský...

Modelka Kaia Gerber se v Paříži výrazně objevila v šatech s výstřihem.

Kaia Gerber si opět upevnila status módní ikony své generace. Americká modelka a herečka způsobila senzaci na pařížské...

Těhotná Aubrey Plaza ukázala na červeném koberci své bříško.

Americká herečka a producentka Aubrey Plaza prožívá jedno z nejintenzivnějších období svého osobního života. Nedávno se objevila na...

V padesáti letech se herečka Charlize Theron podělila o zkrášlovací rituál, bez kterého se neobejde.

Když se Charlize Theron zeptáte na její rutinu péče o pleť, neváhá ani vteřinu. Jihoafrická herečka, producentka a...