V 51 letech se Hannah Waddingham ohromila v černých šatech

Britská herečka a zpěvačka Hannah Waddingham se svým osobitým stylem proslavila více než kdy jindy. Na londýnském červeném koberci se objevila ve velkolepých černých šatech – fúzi evropské haute couture a hollywoodského červeného koberce 50. let.
Šaty s estetikou starého Hollywoodu
Pro ceremoniál, který se konal v hotelu Chancery Rosewood, se herečka z filmu Ted Lasso rozhodla pro kreaci od Sophie Couture, mladého módního domu, který obzvláště obdivuje. Jednalo se o zakázkově vyrobený kousek, který měla na sobě již před dvěma lety na udílení cen Primetime Creative Arts Emmy Awards v roce 2024 – ekologicky uvědomělá volba v souladu s hnutím „re-wear“, které se nyní oslavuje v odvětví červeného koberce.
Výsledkem je skutečná pocta eleganci jiné éry. Střih mořské panny, pečlivě stažený pas, decentní vlečka na zadní straně: všechny prvky červeného koberce minulých let jsou zde vzývány, ale nově interpretovány s moderností, která dokonale ladí s její siluetou.
Hluboký výstřih s ramínky a závratný rozpark
Dva detaily dělají tyto šaty skutečně výjimečnými. Zaprvé, střih, který vertikálně strukturuje celou siluetu od krku až k bokům, dodává jim nádech odvážnosti a zároveň zůstává rafinovaný. Zadruhé, vysoký rozparek na stehnech vpředu, který narušuje délku sukně a dodává celému kousku výrazně moderní energii. Tento rozparek je dokonale provedený: bez něj by se šaty stáčely k čistě retro stylu; s ním zůstávají rozhodně moderní.
Materiál s „tekutým efektem“
Co se týče látky, volba není v žádném případě náhodná. Hannah Waddingham a Sophie Couture zvolily těžký satén s lesklým, téměř splývavým povrchem, který při každém pohybu zachycuje světlo. Tento materiál tvaruje postavu, aniž by ji stahoval, a dodává tak celým šatům na fotografiích téměř filmový nádech. Na nohou herečka svůj vzhled doplnila černými sandály s tenkými pásky a vysokými podpatky, které elegantně prodlužují svislé linie její siluety, aniž by od ní odváděly pozornost.
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V oblasti doplňků a krásy spočívá genialita v jemnosti.
Aby Hannah Waddinghamová nepřehnala celkový vzhled, zvolila několik decentních, ale pečlivě vybraných detailů. V uších měla visací náušnice od Anabely Chan, britské návrhářky proslulé svými šperky inspirovanými přírodou. Na zápěstí měla přiléhavý náramek z drahých kamenů a na prstech jí viselo několik stříbrných prstenů.
Co se týče krásy, Hannah Waddinghamová se držela jednoduchého stylu. Krátký platinovo blond mikádo sčesané dozadu, zářivá pleť a zářivý make-up. Usmívající se tvář, jiskřivé oči a uvolněné držení těla s odhalenými rameny, které nyní považuje za své poznávací znamení: méně zdrženlivosti, více sebevědomí.
S tímto vystoupením v šatech Sophie Couture Hannah Waddingham potvrzuje, že je jednou z nejzajímavějších hvězd, které můžete sledovat na britském červeném koberci. Návratem do starého Hollywoodu s jeho vytříbenou estetikou a třpytivými látkami předvádí jasnou demonstraci nadčasové elegance.