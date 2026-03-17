„Nepřijatelný zážitek“: Herečku strkali během ceremoniálu udílení Oscarů

Léa Michel
Americká zpěvačka, skladatelka, herečka a režisérka Teyana Taylorová, nominovaná na Oscara z roku 2026, byla během ceremoniálu strčena do ochranky, což vyvolalo hněv Akademie, která vydala oficiální prohlášení .

Šokující událost na konci večera

Krátce poté, co film „One Battle After Another“ vyhrál cenu za nejlepší film, byla Teyana Taylorová strčena členem ochranky SIS, když se snažila připojit k generální ředitelce Warner Bros. Pictures Pamele Abdyové pro skupinové vyfocení. Virální video ukazuje viditelně rozzuřenou Taylorovou, jak se muži postaví: „Jste muž, který se dotýká ženy! To je velmi neslušné!“ Svědci uvádějí, že byla doslova strčena zpět ze schodů Dolby Theatre.

Prohlášení Akademie: omluvy a přijatá opatření

Akademie filmových umění a věd reagovala rychle: „Byli jsme nesmírně rozrušení, když jsme se dozvěděli o zkušenosti, kterou Teyana Taylorová měla na konci včerejšího večerního ceremoniálu. Pracovali jsme s ní po celou dobu předávání cen a vždy byla vynikající, vstřícná, laskavá a zaměřená na komunitu. I když se incidentu účastnila naše externí bezpečnostní společnost SIS, zkušenost každého hosta je naší odpovědností. Jasně jsme jim dali najevo, že toto chování je nepřijatelné. Děkujeme Teyaně za její pozoruhodnou laskavost a podnikáme příslušné kroky, abychom zajistili, že se to už neopakuje.“

Teyanina klidná reakce

V rozhovoru pro TMZ Teyana Taylorová incident zlehčila: „Všechno je v pořádku… Nemyslím si, že mi někdo chtěl zkazit okamžik. Všichni se bavili, ochranka si dělala svou práci. Takoví lidé se vždycky najdou, ale já jsem v pořádku, jsem šťastná.“ Přesto trvala na svém: „Netoleruji žádnou neúctu, zvláště když je neoprávněná a nevyprovokovaná.“

Teyana Taylor, nominovaná na cenu za nejlepší herečku ve vedlejší roli (prohra s Amy Madiganovou), přesto zazářila: nadšený potlesk pro vítězku, přátelský úchop pro amerického scenáristu, režiséra a producenta Paula Thomase Andersona po jeho četných vítězstvích. Večer dokonce stylově završila na afterparty Vanity Fair, kde oslavila šest Oscarů za svůj film.

Tato událost nakonec odhaluje napětí v zákulisí slavnostního předávání cen. Akademie slibuje akci a Teyana Taylor se svou přirozenou vyrovnaností dokázala tuto „nepřijatelnou zkušenost“ proměnit v demonstraci důstojnosti.

Léa Michel
Léa Michel
Kim Kardashian sdílela vzácnou fotku sebe sama z dob dospívání a uživatelé internetu reagovali.

