Zpěvačka Mariah Carey (57) způsobila senzaci v černých šatech a kožených botách.

Americká zpěvačka a skladatelka Mariah Carey k tomu, aby se proslavila, nepotřebuje nutně červený koberec. 18. dubna 2026 byla vyfotografována v ulicích New Yorku v černém looku od hlavy až k patě, který byl zároveň elegantní a zároveň důrazný.

Detail, který mění všechno: dvojitý pásek

Během prosté procházky Manhattanem předvedla Mariah Carey jeden ze svých momentálně nejvýraznějších outfitů. Zpěvačka hitu „Vision of Love“ se vrátila k „malým černým šatům“ s výrazně odvážným nádechem, inspirovaná estetikou Y2K. Šaty s hlubokým výstřihem a lemem končícím nad koleny nosila přes průsvitné černé punčocháče. Nejvýraznějším prvkem outfitu byl pásek s dvojitou přezkou, který zdůrazňoval její pas a dodával siluetě rock'n'rollový nádech.

Mariah Carey pokračovala v koženém tématu lesklým trenčkotem zdobeným stříbrnými kování, který zkombinovala s vysokými kozačkami na blokovém podpatku. Pro dotvoření vzhledu zvolila velké černé sluneční brýle, zlatý prsten s motýlem a diamantové náušnice. Směs decentního „blýskavého“ stylu a „městského“ přístupu dokonale vystihuje stylistickou rovnováhu, kterou v současné době pěstuje.

Týden věnovaný monochromatice

O několik dní dříve se Mariah Carey dvakrát výrazně objevila na galavečeru Tiffany & Co. u příležitosti uvedení kolekce „Blue Book 2026: Hidden Garden“. První outfit představoval černé šaty bez rukávů s dlouhou sukní, které nosila s lodičkami s špičatou špičkou, zdobenými stříbrnými flitry a diamantovým náhrdelníkem. Druhý outfit byl v krémově bílé barvě, s dlouhými rukávy a odhalenými rameny, staženými zlatým řetízkem a zakončenými stříbrnými podpatky.

Mariah Carey, monochromatická ikona pro všechny příležitosti

Začátkem roku, v únoru, Mariah Carey již vnutila tento monochromatický rukopis na zahajovacím ceremoniálu olympijských her, kde vystoupila v geometrických bílých šatech zdobených stovkami krystalů, boa z peří a více než 300 karáty diamantů smaragdového brusu od Levuma.

Stručně řečeno, ať už jde o večerní outfit nebo street look, Mariah Carey potvrzuje jedno: její smysl pro styl je nadčasový.

Herečka Anya Taylor-Joy oslňuje v narozeninových šatech hodných fantasy světa
Herečka Salma Hayek elegantně ukazuje své přirozené šedivé vlasy.

Mexicko-americko-libanonská herečka, režisérka a producentka Salma Hayek nemá v úmyslu skrývat své šedivé vlasy – právě naopak. Na...

Britsko-americká herečka Anya Taylor-Joy sdílela na Instagramu fotografie z oslavy svých 30. narozenin, které zaujaly jak svou atmosférou,...

