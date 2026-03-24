Herečka Denise Richards sdílí fotografie ze své plastické operace

Anaëlle G.
Americká herečka a modelka Denise Richardsová sdílela fotografie před a po plastické operaci obličeje a zákrok plně schválila. Zatímco někteří uživatelé internetu chválili její upřímnost a shledali „výsledek působivým“, jiní vyjádřili překvapení nebo dokonce nesouhlas a posteskli si, že „ženy se stále cítí nuceny uchylovat se k chirurgickým zákrokům, aby zůstaly mladé a dodržovaly standardy krásy“.

Cílená kosmetická chirurgie

Denise Richardsová na Instagramu zveřejnila vedle sebe fotografie ukazující výsledky své transformace z roku 2025, kterou provedl Dr. Ben Talei. Hluboký facelift v kombinaci s liftingem temporálního obočí, horní blefaroplastikou, liftingem rtů a transplantací tuku jí dává „novou tvář“. „Chtěla jsem vrátit věci zpět do starých kolejí,“ řekla Allure a zdůraznila, že „nešlo jen o povrchní práci, ale o cílenou kosmetickou chirurgii.“

Přístup „proti stigmatizaci“

Denise Richardsová si je vědoma stigmatu, které obklopuje ženy, jež volí chirurgický zákrok před „přirozeným stárnutím“, a chce tyto volby normalizovat. „Vyrůstaly jsme spolu v 90. letech, je čas sdílet, co doopravdy děláme,“ říká a odmítá myšlenku, že je to tabu. Podle ní je naprosto přijatelné podstoupit kosmetickou operaci a otevřeně o ní mluvit, aby se problém demystifikoval a zabránilo se tomu, aby se stal ostudným tajemstvím.

Smíšené reakce na sociálních sítích

Zatímco mnozí tleskají Denise Richardsové za její upřímnost a obdivují výsledek, jiní vyjadřují překvapení, nebo dokonce kritiku, a litují, že společnost nadále tlačí ženy k chirurgickým zákrokům, aby si zachovaly „věčně mladistvý“ vzhled a dodržely standardy krásy.

Zákrok se však setkal i se značnou chválou. Komentáře zmiňují „dokonalý lifting obličeje“, což vyzdvihuje přirozený výsledek a bezproblémový, zářivý efekt. Mnozí chválí jeho transparentnost, která ostře kontrastuje s obvyklým popíráním tohoto typu zákroku mezi celebritami. Někteří zdůrazňují, že otevřené sdílení této volby pomáhá destigmatizovat kosmetickou chirurgii a ukazuje, že je možné přijmout svá rozhodnutí bez studu.

Otevřeným sdílením výsledků své kosmetické operace Denise Richardsová v konečném důsledku prokazuje úroveň upřímnosti, která je v Hollywoodu stále vzácná. Její svědectví přispívá k širší debatě o svobodě žen ovládat svůj image bez odsuzování nebo protichůdných očekávání ohledně stárnutí.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
