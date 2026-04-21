„Zázrak“: Natalie Portman ve 44 letech oznámila, že je těhotná.

Natalie Portman se s hlubokou vděčností podělila o tuto nečekanou zprávu. Izraelsko-americká herečka, producentka a režisérka čeká své třetí dítě a neváhá to nazvat „zázrakem“.

Překvapivé oznámení

Stejně jako některé její vrstevnice, jako například Julia Roberts a Halle Berry, i Natalie Portman zažila pozdní těhotenství. I když tento jev již není výjimkou, stále vyvolává silné emoce a uchvacuje média. V rozhovoru pro americký časopis Harper's Bazaar herečka oficiálně oznámila novinku: čeká své třetí dítě, první se svým novým partnerem, francouzským hudebníkem Tanguyem Destablem. Natalie Portman, která již několik let žije v Paříži, si vybrala tento rozhovor, aby se podělila o svou radost i složitosti tohoto okamžiku.

"Opravdová výsada, zázrak"

Herečka vyjádřila svou vděčnost s velkým dojetím: „S Tanguyem máme velkou radost. Jsem tak vděčná. Je to opravdová výsada, zázrak. Vyrůstala jsem s učeními o tom, jak těžké je otěhotnět. Mnoho mých blízkých si prošlo velmi těžkými časy a já jim chci projevit úctu.“ Dodala: „Vědoma si toho, že je to pravděpodobně naposledy, si vážím každého okamžiku.“

Těhotenství prožité s klidem

Natalie Portman je již matkou čtrnáctiletého Alepha a devítileté Amalie z manželství s tanečníkem a choreografem Benjaminem Millepiedem. Toto třetí dítě bude jejím prvním s Tanguyem Destablem. Zatímco některé ženy ve 40 letech již pociťují účinky perimenopauzy, jiné jsou stále v děloze a znovuobjevují bezmezné radosti mateřství. I ve 44 letech si Natalie Portman zachovává optimistickou povahu, která ji tak výstižně charakterizuje.

K tomuto těhotenství přistupuje s jistou lehkostí, ba až s duchovností, jako by ji naplnila nová síla. „Mám víc energie, než jsem si myslela,“ svěřuje se a dodává, že si udržuje pohodu plaváním. Mluví také o jiném druhu zralosti: „Existuje druh vděčnosti, kterému v mladším věku nutně nerozumíte.“ Natalie Portman svými slovy, která rezonují s mnoha lidmi, zdůrazňuje jedinečnost každého těhotenství.

Natalie Portman, objevená ve 12 letech ve filmu Luca Bessona „Léon“, poté posvěcená „Hvězdnými válkami“ a „Černou labutí“ – za kterou získala Oscara – se také připravuje na uvedení filmu „Galerista“, které je plánováno na konec roku 2026. Mezi Paříží, kinem a tímto novým mateřstvím se zdá, že našla rovnováhu, kterou hledala.

