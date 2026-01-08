Search here...

Rihanna dělá vlny s tímto odvážným, ale stylovým valentýnským lookem.

Rihanna nedávno zaujala svých 149 milionů sledujících na Instagramu odhalením malé ochutnávky nové valentýnské kolekce své značky Savage X Fenty. Na sérii fotografií sdílených na jejím účtu pózuje zpěvačka a podnikatelka v červeném spodním prádle, které v sobě spojuje odvážnost, půvab a sebevědomí.

Intenzivní červený vzhled, něco mezi půvabem a sebeujištěním

Na fotografii zezadu má Rihanna na sobě kraťasy s vysokým pasem. Podprsenka ve stejném střihu, zdobená jemným volánem, dotváří vzhled, který je zároveň grafický i okouzlující. Zářivá červená, symbolická barva vášně, je zde odvážně ztvárněna ve vizuálu, který je esteticky příjemný i expresivní.

Rihanna, matka tří dětí s rapperem A$AP Rockym, ztělesňuje sebevědomou a osvobozenou ženskost. I nadále předvádí svůj nefiltrovaný půvab, který je daleko od tradičních očekávání po porodu. Toto silné poselství dokonale odpovídá inkluzivní a sociálně uvědomělé redakční vizi Savage X Fenty.

Kampaň mezi mytologií a posílením

Popisek k příspěvku je jednoznačný: „Afrodita byla divoška ❤️ Kolekce ke dni V dostupná na savagex.com.“ Pocta řecké bohyni lásky a krásy. Jak je u ní zvykem, Rihanna spojuje fantazii a marketing, aby lépe prosadila svou vizi: značku oslavující všechny projevy touhy a všechny typy postav.

Valentýnská kolekce pro rok 2026 se zaměřuje na měkké látky a strukturované střihy, navržené tak, aby lichotily postavě, aniž by ji omezovaly. Outfit, který představila Rihanna, ztělesňuje tuto rovnováhu mezi výraznou estetikou a pohodlím.

Rihanna, vždy v popředí svého módního impéria

Tato módní podoba přichází jen pár dní poté, co byla hvězda spatřena v Los Angeles v červené kožené bundě, což byl kousek, který také vyvolal značný rozruch. Zatímco její fanoušci stále doufají v hudební návrat, Rihanna evidentně pokračuje ve svém vzestupu k úspěchu v oblasti módy a podnikání.

Savage X Fenty, jehož hodnota se odhaduje na téměř miliardu dolarů, se etablovala jako klíčová značka v odvětví spodního prádla. Vyniká nejen svým inkluzivním positioningem, ale také schopností proměnit každou kampaň ve skutečné vyjádření stylu a hodnot.

Valentýn ve znamení touhy

Touto novou kolekcí Rihanna znovu potvrzuje svůj vliv v módě a sebeobrazu. Prostřednictvím uhlazeného vzhledu, silného poselství a pečlivé inscenace nadále nově definuje standardy současného glamouru.

Stručně řečeno, tento Rihannin výstup je více než jen příspěvek na Instagramu, je součástí dokonale kalibrované strategie značky, kde se osobní stává politickým a spodní prádlo vektorem posílení postavení.

