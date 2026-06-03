Kim Kardashian na dovolené způsobila senzaci v bílém plážovém outfitu

Americká mediální osobnost Kim Kardashian je jednou z nejsledovanějších hvězd na planetě a její nedávný příspěvek na Instagramu to opět připomněl. Sdílela sérii letních fotografií, z nichž jedna obzvláště upoutala pozornost všech.
Vysoký bílý trojúhelník, na kterém se všichni shodnou.
Na jedné z fotografií v karuselu je Kim Kardashian vidět, jak lenoší na venkovním lehátku, obličej si před sluncem chrání nataženou paží a vlasy má sčesané dozadu. Má na sobě bílý trojúhelníkový top. Na sociálních sítích fotografie okamžitě vyvolala záplavu komentářů: „Nejroztomilejší, Kim!“ , „Tak sladké!“ a kaskádu emotikonů se srdíčky a plameny. Důkaz, pokud by nějaký byl potřeba, že zakladatelka značky Skims ví, jak z jednoduchého, sluncem zalitého snímku vytvořit virální momentku.
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Kolotoč, který shrnuje jeho posledních několik týdnů
Tato fotografie je součástí většího kolotoče, který je navržen jako retrospektiva posledních týdnů Kim Kardashian. Zahrnuje okamžiky s rodinou, dětmi a blízkými, ale i luxusní pobyty, celobílý monochromatický outfit, ležérní sportovní vzhled a intimnější snímek v sauně. Celé to funguje jako vizuální mozaika jejího soukromého života.
Mezi minimalistickým plážovým oblečením a rodinným životem v popředí přináší Kim Kardashian nepochybně jeden z jejích nejreprezentativnějších příspěvků této nové éry – klidnější a stále stejně efektivní.