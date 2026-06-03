Kim Kardashian na dovolené způsobila senzaci v bílém plážovém outfitu

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

Americká mediální osobnost Kim Kardashian je jednou z nejsledovanějších hvězd na planetě a její nedávný příspěvek na Instagramu to opět připomněl. Sdílela sérii letních fotografií, z nichž jedna obzvláště upoutala pozornost všech.

Vysoký bílý trojúhelník, na kterém se všichni shodnou.

Na jedné z fotografií v karuselu je Kim Kardashian vidět, jak lenoší na venkovním lehátku, obličej si před sluncem chrání nataženou paží a vlasy má sčesané dozadu. Má na sobě bílý trojúhelníkový top. Na sociálních sítích fotografie okamžitě vyvolala záplavu komentářů: „Nejroztomilejší, Kim!“ , „Tak sladké!“ a kaskádu emotikonů se srdíčky a plameny. Důkaz, pokud by nějaký byl potřeba, že zakladatelka značky Skims ví, jak z jednoduchého, sluncem zalitého snímku vytvořit virální momentku.

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Příspěvek sdílený Kim Kardashian (@kimkardashian)

Kolotoč, který shrnuje jeho posledních několik týdnů

Tato fotografie je součástí většího kolotoče, který je navržen jako retrospektiva posledních týdnů Kim Kardashian. Zahrnuje okamžiky s rodinou, dětmi a blízkými, ale i luxusní pobyty, celobílý monochromatický outfit, ležérní sportovní vzhled a intimnější snímek v sauně. Celé to funguje jako vizuální mozaika jejího soukromého života.

Mezi minimalistickým plážovým oblečením a rodinným životem v popředí přináší Kim Kardashian nepochybně jeden z jejích nejreprezentativnějších příspěvků této nové éry – klidnější a stále stejně efektivní.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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