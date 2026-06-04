Salma Hayek ve svých 59 letech vrací do popředí pozornosti kalhoty, které se netěší všeobecně obdivovanému páru.

Na tenisovém turnaji Roland Garros se mexicko-americká a libanonská herečka, režisérka a producentka Salma Hayek objevila v módním stylu, který od té doby rozdělil názory na sociálních sítích.
Velmi elegantní tenisový večer na Roland Garros
Pár (Salma Hayek a její manžel François-Henri Pinault) byli vyfotografováni na tribunách pařížského turnaje, kde sledovali zápas mezi Němcem Alexandrem Zverevem a Nizozemcem Jesperem de Jongem. Salma Hayek zvolila ležérní outfit: přiléhavý černý top s kulatým výstřihem, rukávy po lokty a decentním kontrastním červenozeleným lemováním na límci. Její tmavé vlasy byly upravené do přirozených kudrlin s několika stříbrnými melíry a měla na sobě hranaté černé sluneční brýle, zářivě červenou propletenou koženou kabelku a robustní černé sandály zdobené stříbrnými ozdobami.
Kontroverzní „kalhoty“: dlouhé kožené bermudy
Dalším kouskem, který skutečně upoutal pozornost všech, byly dlouhé černé kožené bermudy, střižené těsně pod kolena. Tato délka, někde mezi společenskými kraťasy a zkrácenými kalhotami, okamžitě vyvolala debatu. Později večer Salma Hayek přidala černou semišovou čepici s novinářskými potřebami, což byl další odkaz na současný evropský trend sportovní elegance.
Na sociálních sítích se okamžitě hrnuly komentáře. Pro některé nabízel nádech evropské elegance, připomínající ty nejsofistikovanější pařížské siluety. Pro jiné to byl „nelichotivý“ střih, považovaný za „příliš dlouhý na to, aby byl šik“ a „příliš krátký na to, aby lichotil“. Stojí za to si uvědomit, že ženská těla a vzhled by neměly být předmětem veřejné debaty: každá žena se může oblékat, jak se jí zlíbí, podle svého vkusu, pohodlí a identity.
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Trend bermudských kraťasů
Zejména dlouhé bermudy se v posledních sezónách silně vracejí. K vidění na molech i v ulicích, přijaly je všechny vlivné osobnosti mezinárodní módy, od sester Hadidových po Hailey Bieberovou a Tracee Ellis Rossovou. Tento oděv však zůstává jedním z nejdiskutovanějších. Volba kožených kraťasů Salmy Hayek je výmluvná: materiál poskytuje strukturu, kterou střih potřebuje, a přidanou hodnotu oděvu, který je téměř jako kalhoty. Evropská elegance, která je zároveň sportovní i elegantní.
Z Cannes po Roland Garros, měsíc věnovaný šiku
Účast Salmy Hayek na Roland Garros pokračuje v obzvláště úspěšné sérii francouzských herců. O několik dní dříve se v Cannes proslavila na udílení cen Kering Women in Motion Awards – jejím jediném oficiálním vystoupení v průběhu čtrnácti dnů – v asymetrických modrých zavinovacích šatech s širokou čelenkou, které byly decentní poctou Brigitte Bardot.
S touto nejnovější eventualitou Salma Hayek dokazuje, že „módní riziko“ je nezbytnou součástí jejího stylu. Volbou dlouhých černých kožených bermud se bezostyšně přidala k kousku, který rozděluje názory – a nenápadně si vytvořila osobitý styl, který je jedinečný její vlastní.