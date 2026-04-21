Tento vzhled modelky Gigi Hadid vrací vintage šaty do centra pozornosti.

Fabienne Ba.
@gigihadid / Instagram

Jedny šaty, jedna silueta a celá jedna éra se znovu objevuje. Americká modelka Gigi Hadid elegantně všem připomněla, proč si tento vintage styl zaslouží návrat, když si pro slavnostní předávání cen Breakthrough Prize Awards vybrala šaty s ramínky na krk.

Velmi znatelně se vrací na červený koberec

18. dubna 2026 se Gigi Hadid prošla po červeném koberci na 12. ročníku udílení cen Breakthrough Prize Awards v Los Angeles. Pro tento výstup zvolila bílé hedvábné saténové šaty od Davida Komy s velmi přiléhavou pouzdrovou siluetou, která zdůrazňovala její postavu. Vysoký rozpark vzadu dodal celkovému vzhledu hybnost a lehkost.

Ramínkový výstřih, klíčový prvek vzhledu

Byla to horní část šatů, která ukradla pozornost: nově navržený výstřih do V, zdobený broží s drahokamy a zkříženými ramínky, která se zavazovala vzadu. Tento architektonický detail dodal outfitu téměř sochařský rozměr. Vzhled doplnily pantofle na podpatku od Andrey Wazen a křišťálové náušnice, které vytvořily čistou a zářivou siluetu.

Střih s hollywoodskými kořeny

Šaty s ramínky na krk nejsou žádným novým vynálezem. V 50. a 60. letech 20. století se těšily obrovské popularitě a ztělesňovaly hollywoodskou eleganci, kterou nosily ikony jako Marilyn Monroe a Elizabeth Taylor. Jejich charakteristický výstřih, tvořený ramínky, která se zavazují za krkem, odhaluje ramena, prodlužuje krk a vytváří přirozeně elegantní držení těla. V 90. letech 20. století zažily oživení v elegantnějších verzích: jednoduché střihy, splývavé a saténové látky, v ležérně elegantním stylu.

Výběrem těchto šatů pro jedno ze svých vzácných vystoupení na červeném koberci Gigi Hadid nejenže učinila odvážné prohlášení, ale znovu vzbudila zájem o styl, který mnozí odsunuli do archivů. Další důkaz, že móda nikdy doopravdy neumírá.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
S těmito šaty s metalickými detaily vytváří herečka Eva Longoria nezapomenutelný vzhled
„Zázrak“: Natalie Portman ve 44 letech oznámila, že je těhotná.

„Prožívala jsem noční můru“: Herečka z Bridgertonu prolomila mlčení o svém duševním zdraví

Britská herečka Ruby Barker, známá veřejnosti díky roli v seriálu „Bridgerton“, se rozhodla otevřeně hovořit o své obtížné...

„Zázrak“: Natalie Portman ve 44 letech oznámila, že je těhotná.

Natalie Portman se s hlubokou vděčností podělila o tuto nečekanou zprávu. Izraelsko-americká herečka, producentka a režisérka čeká své...

S těmito šaty s metalickými detaily vytváří herečka Eva Longoria nezapomenutelný vzhled

Pro otevření nových galerií Davida Geffena v galerii LACMA v Los Angeles zvolila Eva Longoria vzhled, který rozhodně...

Nový krátký sestřih herečky Jessicy Chastain ve svých 49 letech vyvolává rozruch.

Americká herečka a producentka Jessica Chastain, která je léta známá svými dlouhými, vlnitými rudými vlasy, 18. dubna 2026...

Herečka Salma Hayek elegantně ukazuje své přirozené šedivé vlasy.

Mexicko-americko-libanonská herečka, režisérka a producentka Salma Hayek nemá v úmyslu skrývat své šedivé vlasy – právě naopak. Na...

Zpěvačka Mariah Carey (57) způsobila senzaci v černých šatech a kožených botách.

Americká zpěvačka a skladatelka Mariah Carey k tomu, aby se proslavila, nepotřebuje nutně červený koberec. 18. dubna 2026...