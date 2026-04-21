Tento vzhled modelky Gigi Hadid vrací vintage šaty do centra pozornosti.

Jedny šaty, jedna silueta a celá jedna éra se znovu objevuje. Americká modelka Gigi Hadid elegantně všem připomněla, proč si tento vintage styl zaslouží návrat, když si pro slavnostní předávání cen Breakthrough Prize Awards vybrala šaty s ramínky na krk.
Velmi znatelně se vrací na červený koberec
18. dubna 2026 se Gigi Hadid prošla po červeném koberci na 12. ročníku udílení cen Breakthrough Prize Awards v Los Angeles. Pro tento výstup zvolila bílé hedvábné saténové šaty od Davida Komy s velmi přiléhavou pouzdrovou siluetou, která zdůrazňovala její postavu. Vysoký rozpark vzadu dodal celkovému vzhledu hybnost a lehkost.
Ramínkový výstřih, klíčový prvek vzhledu
Byla to horní část šatů, která ukradla pozornost: nově navržený výstřih do V, zdobený broží s drahokamy a zkříženými ramínky, která se zavazovala vzadu. Tento architektonický detail dodal outfitu téměř sochařský rozměr. Vzhled doplnily pantofle na podpatku od Andrey Wazen a křišťálové náušnice, které vytvořily čistou a zářivou siluetu.
Střih s hollywoodskými kořeny
Šaty s ramínky na krk nejsou žádným novým vynálezem. V 50. a 60. letech 20. století se těšily obrovské popularitě a ztělesňovaly hollywoodskou eleganci, kterou nosily ikony jako Marilyn Monroe a Elizabeth Taylor. Jejich charakteristický výstřih, tvořený ramínky, která se zavazují za krkem, odhaluje ramena, prodlužuje krk a vytváří přirozeně elegantní držení těla. V 90. letech 20. století zažily oživení v elegantnějších verzích: jednoduché střihy, splývavé a saténové látky, v ležérně elegantním stylu.
Výběrem těchto šatů pro jedno ze svých vzácných vystoupení na červeném koberci Gigi Hadid nejenže učinila odvážné prohlášení, ale znovu vzbudila zájem o styl, který mnozí odsunuli do archivů. Další důkaz, že móda nikdy doopravdy neumírá.