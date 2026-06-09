Kim Kardashian se vrací k vzhledu Kate Moss a způsobuje senzaci

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian je i nadále významnou hráčkou ve světě módy. Americká mediální osobnost a podnikatelka se zúčastnila Velké ceny Monaka 2026, aby podpořila jezdce Formule 1 Lewise Hamiltona. Její outfit – šaty Gucci s křišťálovým logem – rychle vyvolal vlnu komentářů, zejména proto, že je do té doby nosila pouze jedna jiná žena.

Šaty Gucci s křišťálovým logem

Pro svou přehlídku v Monaku zvolila Kim Kardashian dlouhé černé šaty od Gucci. Šaty s dlouhým rukávem a vysokým výstřihem vynikají výrazným kontrastem mezi zahalenou přední částí a hluboce otevřenými zády, které sahají až k lemu. Tato asymetrie proměňuje siluetu ve skutečný couture šmrnc.

Detail, který dělá tento kousek obzvláště výrazným: kruh vyšívaný slavným logem italského módního domu „G“, celý pokrytý krystaly. Tento podpis je viditelný díky ultra hlubokému zadnímu dílu. Pro svůj účes zvolila Kim Kardashian objemný, volný drdol, který odhaluje krk a zdůrazňuje mistrovské zpracování oděvu. Na uši a výstřih zvolila decentní šperky – žádné výrazné prvky –, čímž nechala samotné šaty vyniknout.

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Kate Moss, první, která tento kousek oblékla na mole

Obzvláště zajímavou roli na tomto vzhledu hraje historie šatů. Kim Kardashian není první, která je nosí: Kate Moss je odhalila na přehlídce Gucci podzim/zima 2026 v milánském Palazzo Delle Scintille 27. února. Na mole britská supermodelka předvedla jeden ze svých nejúžasnějších výstupů v posledních letech.

Kim Kardashian ve své reinterpretaci tohoto vzhledu dostává zcela nový rozměr. Je to nenápadná pocta jedné z nejikoničtějších siluet posledních třiceti let – krok, který zapadá do širšího trendu celebrit, které se vracejí k kouskům z přehlídkových mol, jež nosí legendární supermodelky.

Přítomnost na podporu Lewise Hamiltona v Monaku

Kromě výběru oblečení upoutal pozornost všech i kontext. Kim Kardashian byla v Monaku, aby podpořila Lewise Hamiltona, britského jezdce týmu Ferrari, který skončil druhý ve Velké ceně za Kimi Antonellim (Mercedes). Během tiskové konference po závodě Hamilton poprvé veřejně promluvil o jejich vztahu. „Je neuvěřitelné, že ji tento týden mám a že mě podporuje. Je skvělé mít kolem sebe tak laskavé lidi, kteří vás povzbuzují. Dělá to pro mě každý den,“ řekl.

V těchto šatech od Gucci, které dříve nosila Kate Moss, se Kim Kardashian objevila na tváři, jež spojuje poctu nedávné historii módy s osobním prohlášením. Tato ukázka ukazuje, že je jednou z nejstrategičtějších postav na mezinárodním červeném koberci.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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