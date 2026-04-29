Zpěvačka a herečka Jennifer Lopez předvádí své břišní svaly a znovu oživuje trend Y2K

Naila T.
@jlo / Instagram

Jennifer Lopez nepotřebuje červený koberec, aby přilákala pozornost. Jednoduché cvičení doprovázené několika selfie zveřejněnými na Instagramu stačilo k tomu, aby se sociální sítě rozjely – a vrátily do centra pozornosti trend z prvního desetiletí prvního desetiletí, o kterém jsme si mysleli, že je zapomenutý.

Nedělní kolotoč, který zapálil internet

Jennifer Lopez zveřejnila na Instagramu řadu fotografií pořízených během tréninku za zvuků písně „Yukon“ od Justina Biebera. Na fotkách pózuje před zrcadlem z různých úhlů a zdůrazňuje své vypracované břišní svaly. Příspěvek okamžitě vyvolal tisíce nadšených reakcí: „Jsi dokonalá, bohyně!!!“ , „Stárneš jako to nejlepší víno“ , „To břicho je vše, co chci.“

Detail Y2K, který oživuje tento trend

Její vzhled nezůstal bez povšimnutí. Jennifer Lopez měla na sobě dlouhý rukáv, hluboký bílý top s vaflovým úpletem a lemem sahajícím těsně nad žebra, přehozený přes černou sportovní podprsenku. Ale rozdíl udělaly právě spodní díly: černé legíny ohrnuté a vytvořily nízký pas – technika charakteristická pro léta 21. století. Tento jednoduchý detail, toto ohrnutí v pase, stačil k tomu, aby se vzhled ukotvil v estetice Y2K, která dominuje trendům roku 2026.

Příspěvek, který navazuje na téma velmi aktivního jara

Tyto selfie fotky přicházejí jen pár dní po prvním vystoupení Jennifer Lopez na festivalu Coachella, kde překvapivě vstoupila na pódium Quasar během vystoupení Davida Guetty, kde zazpívala svůj nový singl „Save Me Tonight“. Pro tuto příležitost měla na sobě třpytivý stříbrný overal od The Blonds a péřovou bundu od Juliena McDonalda. Energie je stejná, ať už se jedná o festival nebo zrcadlo v posilovně.

Fitness podpis, který se stal obchodní značkou

Jennifer Lopez si dlouhodobě pěstuje image spojenou s fyzickou disciplínou, kterou pravidelně sdílí na sociálních sítích. Její příspěvky týkající se fitness se staly opakujícím se prvkem na Instagramu a prolínají motivaci, styl a každodenní okamžiky. Legíny s nízkým pasem a ohrnutými lemy nejsou náhodou: evokují estetiku Y2K, kterou pomohla zpopularizovat v roce 2000. Tento trend se dnes vrací, ale nejde o to, aby se z tohoto typu postavy nebo módního stylu stal standard, který by se měl následovat.

Stručně řečeno, Jennifer Lopez nepotřebovala stylistu, aby nám připomněl, proč je ikonou. Třicet let po svém debutu ztělesňuje jednu éru a zároveň plně patří k té dnešní.

Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
