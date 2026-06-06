Ve svých 49 letech Anna Faris v elegantních šatech přitahuje pozornost.

Anaëlle G.
Extrait du film « The House Bunny »

Americká herečka a producentka Anna Faris se triumfálně vrátila. Na světové premiéře šestého dílu ságy "Scary Movie", která se konala 3. června 2026 v divadle Paramount v Los Angeles, se objevila v sošných šatech od Mônota - a její vystoupení na červeném koberci způsobilo senzaci.

Šaty na míru s tekutým efektem

Na fotografiích, které od té doby kolují, pózuje Anna Faris v dlouhých černých šatech pokrytých flitry, vyšívanými přímo do látky, které vytvářejí výrazný efekt „tekuté iluze“. S každým pohybem látka odráží světlo, což celému kousku dodává téměř kovový rozměr.

Tento zakázkový kousek je dílem libanonského módního domu Mônot, založeného v roce 2019 návrhářem Eli Mizrahim, který se stal stálicí na červeném koberci díky svým na míru padnoucím střihům a rafinovanému obložení. Díky dlouhému lemu, přiléhavému na hrudi a bocích, a áčkové sukni, která se jemně rozšiřuje směrem k lemu, je silueta okamžitě sošná.

Výřez

Detailem, díky kterému jsou šaty nezapomenutelné, jsou samozřejmě výřezy. Po obou stranách pasu Anny Faris dva rozparky odhalují herečkiny boky a vytvářejí tak ostrý zlom ve vizuálním toku. Toto je nyní rozpoznatelný charakteristický znak Domu Mônot, který popularizoval estetiku „výřezů“ na červených kobercích po celém světě.

Vpředu siluetu od krku k pasu vymezuje ramínko, zatímco vzadu drží celou postavu jediný ramínek, který odhaluje záda ve tvaru písmene U. Architektonickou tvorbu realizovala stylistka Alexandra Mandelkorn, která spolupracuje i s umělci, jako je americká soulová zpěvačka a skladatelka Janelle Monáe a americká country zpěvačka Lainey Wilson.

Retro účes à la Pamela Anderson

Co se týče vlasů a krásy, styling je odvážným prohlášením. Anna Faris zvolila nízký, rozcuchaný drdol připomínající léta 21. století, à la Pamela Anderson, s ofinou, která jí jemně splývá přes obličej. Tento retro střih kontrastuje s moderností jejího outfitu a dodává celému vzhledu jedinečný nádech.

Na obličeji intenzivní kouřový oční make-up pro zvýraznění očí a nahé růžové rty s lesklým finišem. Dlouhé visící černé náušnice prodlužují svislou linii výstřihu na ramínka. Na nohou černé lodičky na platformě od Larroudé – další odkaz na retro glamour prvního desetiletí prvního desetiletí.

Svým vystoupením na premiéře filmu „Scary Movie“ předvedla Anna Faris jeden ze svých nejúžasnějších módních projevů na červeném koberci v posledních letech. Dokázala, že elegance se neměří ani věkem, ani opatrností – ale opravdovou touhou se odvážit.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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