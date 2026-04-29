„Velkolepá“: Herečka Elizabeth Hurley vrací hippie chic styl

Britská herečka, modelka a producentka Elizabeth Hurley se hudebního festivalu Stagecoach nikdy předtím nezúčastnila. Poprvé na festivalu zanechala výrazný dojem – uvolněným a nenuceným způsobem. Její slunečný, hippie-šik vzhled se okamžitě stal hitem.
Elizabeth Hurley je mistryní „bohémského westernu“.
Svůj úplně první zážitek z festivalu Stagecoach zdokumentovala na Instagramu, kde sdílela sladké okamžiky se svým partnerem Billym Rayem Cyrusem. Elizabeth Hurley ho podpořila při jeho vystoupení se singlem „On Our Way Along“, který zazpíval jako trio se svými dětmi Noahem a Braisonem Cyrusovými. K příspěvku nadšeně přidala popisek: „Jééééé. Milovala jsem svého prvního Stagecoacha!“
Měla na sobě bílý krajkový top a přes něj vrstvu semišové bundy s třásněmi v velbloudí barvě, čímž pevně zakotvila outfit v bohémsko-západní estetice. Spodní polovinu outfitu doplňovaly slim fit džíny rovného střihu. Hnědá kožená crossbody kabelka, náhrdelník s přívěskem a všudypřítomné velké sluneční brýle dotvářely elegantní a zároveň uvolněný vzhled. Elizabeth Hurley měla rozpuštěné vlasy, které dotvářely tento nenuceně elegantní západní styl.
Jemně kontrolovaná hippie-šik estetika
Tento vzhled dokonale ilustruje to, co návrháři nazývají „festivalovým oblékáním“: kousky, které působí přirozeně a spontánně, ale ve skutečnosti jsou dokonale zkombinované. Krajka, semišové třásně, surový denim – tři charakteristické znaky hippie elegance 70. let, znovuzrozené s decentní elegancí ženy se stylem.
Jednomyslná reakce: „nádherné“
Komentáře pod příspěvkem Elizabeth Hurley na Instagramu byly ohromně pozitivní. „Nádherná“, „Vypadáš naprosto nádherně“, „ Královna“ – jejích 3,7 milionu sledujících chválilo její vzhled stejně jako momenty sdílené s Billym Rayem Cyrusem. Elizabeth Hurley potvrzuje to, co její fanoušci už dlouho vědí: nepotřebuje červený koberec, aby si získala pozornost.
Krajkový top, třásňová bunda a džíny – Elizabeth Hurley na hudebním festivalu Stagecoach dokázala, že festivalový look může být zároveň jednoduchý a zároveň dokonale složený. Hippie chic není mrtvý, jen čekal na toho pravého, kdo ho obleče.