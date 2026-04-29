V 58 letech herečka Nicole Kidman způsobila senzaci v šatech s odhalenými zády a nečekaným detailem.

V Biarritzu na přehlídce Chanel Cruise 2026-2027 australsko-americká herečka a producentka Nicole Kidman dokázala, že vzhled může být dvě věci zároveň: decentní zepředu, výrazný zezadu. Černé šaty, které si pro tuto příležitost oblékla, jsou toho dokonalým příkladem.
Biarritz, historické místo pro památkový průvod
Dne 28. dubna 2026 představil francouzsko-belgický návrhář Matthieu Blazy kolekci Chanel Cruise 2026-2027 v Biarritzu na baskickém pobřeží – přesně tam, kde Gabrielle Chanel v roce 1915 představila svou první módní kolekci ve Villa de Larralde. Toto klíčové místo si módní dům zvolil pro své vyprávění.
Pro tuto příležitost dům shromáždil své historické ambasadorky a múzy: australsko-americkou herečku a producentku Nicole Kidman, francouzskou herečku a producentku Marion Cotillard, britskou herečku a producentku Tildu Swinton, francouzsko-rumunskou herečku Anamarii Vartolomei, americkou režisérku Sofii Coppola, dceru monacké princezny Caroline Charlotte Casiraghi a britskou herečku Michaelu Coel.
Nicole Kidman si hraje na kontrasty
Nicole Kidman se objevila v dlouhých černých šatech s dlouhými rukávy a vysokým výstřihem, které zepředu působily decentně. Právě záda odhalila jejich skutečný charakter: hluboká odhalená záda sahající až k pasu, která vytvářela výrazný kontrast mezi zakrytím a odhalením. Nicole Kidman vzhled doplnila drdolem, podpatky, slunečními brýlemi a minimalistickým líčením.
Druhý pohled na pozoruhodnou přítomnost
Tyto šaty byly druhým outfitem Nicole Kidman pro přehlídky Chanel Cruise 2026, které trvaly dva dny. První den se objevila v kompletu z taupe kašmírového roláku a pouzdrové sukně, jejímž jediným charakteristickým prvkem byly žlutozlaté knoflíky s dvojitým C od Chanel na rameni. Dvě siluety s různým nádechem – jedna útulná, druhá „noční dramatická“ – které ilustrovaly šíři jejího stylistického záběru.
Dlouholetá múza Chanel
Nicole Kidman je ambasadorkou Chanel již mnoho let a její loajalita k tomuto domu zůstává neochvějná. Minulý měsíc se zúčastnila večeře Chanel před udílením Oscarů v sukni Métiers d'Art jaro 2026, zdobené aplikacemi berušek na kardiganu a sukni. 22. dubna si na newyorské tiskové konferenci k seriálu Lvice oblékla černo-oranžovo-bílo-červený tvídový outfit s bundou bez límce a třásňovou sukní. Chanel je pro ni evidentně jako druhá kůže.
Jednomyslná reakce na sociálních sítích
Fotografie z fotokonference okamžitě kolovaly internetem a na jejím instagramovém účtu vyvolaly vlnu chvály. „Jsi tak elegantní a noblesní!!!“ „Ohromující jako vždy.“ I když by vzhled a těla žen neměly být posuzovány ani komentovány, tyto milé zprávy se stále příjemně čtou a v konečném důsledku uznávají Nicole Kidman a její trvale šik a vytříbený styl.
Šaty, které se odhalí, až když se otočí – to je možná nejlepší metafora pro styl Nicole Kidman: elegance, která se neodhalí okamžitě, ale která zanechává trvalý dojem, když se rozloží.