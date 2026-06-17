Sofia Vergara zaujala ve vintage šatech bez ramínek

Fabienne Ba.
@sofiavergara / Instagram

Kolumbijsko-americká herečka, modelka, producentka a televizní moderátorka Sofia Vergara opět rozpoutala Instagram. Sdílela řadu fotografií, na kterých zářivě pózuje v oranžových korzetových šatech bez ramínek s výrazně vintage akcenty.

Oranžové korzetové šaty bez ramínek v centru pozornosti

Sofia Vergara si k narozeninám své blízké kamarádky dopřála velkolepé módní focení. Na svém instagramovém účtu herečka zveřejnila sérii fotografií, které sdílela s miliony svých sledujících. Na fotografiích pózuje ruku v ruce se svou kamarádkou v nejrůznějších outfitech. Mezi všemi sdílenými outfity jeden kousek obzvláště upoutal pozornost: oranžové korzetové šaty bez ramínek, jejichž přiléhavý střih evokuje strukturované siluety vintage oblečení.

Korzetový top přesně tvaruje poprsí, zatímco potištěná sukně dodává celkovému vzhledu pohyb a originalitu. Tato kombinace přiléhavé horní části a splývavější spodní části vytváří obzvláště zdařilou vizuální rovnováhu, připomínající elegantní šaty z 50. let.

Mistrovské využití retro inspirace

Strukturovaný korzet a střih bez ramínek jsou přímým odkazem na zlatý věk americké kinematografie, kdy večerní šaty zdůrazňovaly postavu vysoce architektonickými siluetami. V tomto kousku Sofia Vergara čerpá z osvědčeného stylistického repertoáru, který brilantně adaptuje do současné estetiky. Potištěná sukně dokonale vyvažuje celkový vzhled: bezchybně provedená vintage interpretace, která ztělesňuje bezchybný smysl pro styl hvězdy.

Zlaté doplňky pro dotvoření vzhledu

Jako doplněk k těmto zářivě oranžovým šatům zvolila Sofia Vergara zlaté doplňky. Na zápěstí jí zdobilo několik zlatých náramků a na prstech prsteny v té samé barvě. Tato decentní a zároveň výrazná volba šperků zvýrazňuje teplo oranžové barvy, aniž by ji přehlušovala. Zlato se svým zářivým leskem dokonale ladí se slunečnými tóny outfitu a potvrzuje mistrovský smysl pro styl Sofie Vergary.

Několik nezapomenutelných outfitů ve stejné sérii

Ačkoliv největší pozornost přitahovaly oranžové korzetové šaty, nebyly jediným pozoruhodným kouskem v tomto výběru. Sledující Sofii Vergaru viděli také ve žlutooranžových šatech, dlouhých, zářivě modrých šatech, dalších korzetových šatech (tentokrát v černé barvě) a v tištěném outfitu s odhalenými rameny. Tato rozmanitost kousků zdůrazňuje eklektický styl Sofie Vergary a její zálibu v odvážných siluetách.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Sofiou Vergara (@sofiavergara)

Příspěvek, který vyvolal vlnu komentářů

Stejně jako každý stylový vzhled, i Sofia Vergara vyvolala na Instagramu vlnu nadšených reakcí. Oranžové korzetové šaty obzvláště zaujaly její sledující, kteří ji zahrnuli obdivem v komentářích. Mnozí ji popsali jako „krásnou“, zatímco jiní jí vzdali hold dnes již klasickým slovním spojením na sociálních sítích: „MATKA A MATKA“, což je vyjádření fascinace, které její komunita používá k oslavě jejích nejpamátnějších vystoupení.

Sofia Vergara se znovu stala výraznou hvězdou svých oranžových korzetových šatů bez ramínek s vintage prvky. Předvedla zářivý a sofistikovaný vzhled. Ukázka stylu, která, pokud by byla potřeba, připomněla, že je jednou z nejsledovanějších osobností ve světě módy.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Megan Fox se v černém oblečení objevila výrazně.
Article suivant
Tato těhotná modelka na tribunách mistrovství světa zářivě vypadá.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato těhotná modelka na tribunách mistrovství světa zářivě vypadá.

Nastávající matka se překvapivě objevila na tribunách mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ (11. června až 19. července)....

Megan Fox se v černém oblečení objevila výrazně.

Americká herečka a modelka Megan Fox sdílela na Instagramu sérii fotografií v celočerném outfitu, na kterých vyniká temná...

Shakira prozrazuje, proč jí mistrovství světa změnilo život daleko za hranice hudby

Pro Shakiru je mistrovství světa mnohem víc než jen pódium. V rozhovoru pro časopisPeople kolumbijská zpěvačka a skladatelka...

Brazilská fanynka Adriana Lima přitahuje pozornost na tribunách.

Brazilská modelka Adriana Lima, hrdá na svůj původ, se postarala o to, aby fandila Brazílii na mistrovství světa...

V bílých saténových šatech tato britská modelka volí minimalistickou eleganci.

Pokud jde o decentní eleganci, Rosie Huntington-Whiteley je ztělesněním stylu. Britská modelka a herečka sdílela na Instagramu selfie...

V džínách s nízkým pasem Kylie Jenner oživuje ikonický trend z prvního desetiletí 21. století.

Kylie Jenner má talent na oživování trendů. Americká podnikatelka sdílela sérii fotografií s výrazně estetikou prvního desetiletí 21....