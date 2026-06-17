Tato těhotná modelka na tribunách mistrovství světa zářivě vypadá.

Léa Michel
@realbarbarapalvin / Instagram

Nastávající matka se překvapivě objevila na tribunách mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ (11. června až 19. července). Maďarská modelka a herečka Barbara Palvinová, těhotná se svým prvním dítětem, sdílela na Instagramu sérii fotografií pořízených během zápasu ve Spojených státech. Zjevně nadšená a hrdě odhalila své těhotenské bříško v elegantním a zářivém černém oblečení.

Černý vzhled, který krásně zdůrazňuje její miminkovské bříško

Pro tento výlet se Barbara Palvinová rozhodla pro celočerný outfit. Měla na sobě dlouhý rukáv, volánky a výstřih vpředu, který odhaloval její těhotenské bříško, a k tomu dlouhou splývavou sukni. Tento uvolněný letní vzhled doplňovaly velké sluneční brýle s tónovanými skly a záměrně rozcuchaný drdol. Barbara Palvinová své těhotenství zdaleka neskrývala, ale naopak ho zdůraznila a oslavila tento okamžik s přirozenou lehkostí.

Zářící nastávající matka

Kromě outfitu to byla Barbara Palvinová, která všechny skutečně uchvátila svou energií. Na fotografiích je vidět, jak se usmívá, má zdvižené ruce a evidentně si užívá okamžik. Nakažlivá radost, dokonale ilustrující slavnou „těhotenskou záři“, která se často připisuje nastávajícím matkám. Sdílením těchto snímků Barbara Palvinová nabídla svým sledujícím spontánní a zářivý pohled do svého těhotenství.

Po boku svého manžela Dylana Sprousea

Toto vystoupení přichází jen několik týdnů po tolik diskutovaném oznámení jejího těhotenství. Na filmovém festivalu v Cannes 2026 Barbara Palvinová a její manžel, italsko-americký herec Dylan Sprouse, oznámili, že očekávají své první dítě, které se narodí koncem léta. Pár, manželé od roku 2023, se soutěžního utkání zúčastnili společně a sdíleli tento slavnostní okamžik bok po boku. Šťastná mezihra, jen několik týdnů před příchodem jejich miminka.

Špičková modelka

Barbara Palvin, objevená již v útlém věku, se etablovala jako jedna z nejvýznamnějších modelek své generace. Pravidelně se objevuje na mole i v mezinárodních kampaních a nyní se pouští do nové kapitoly svého života, ve které hledá rovnováhu mezi kariérou a mateřstvím. Zdá se, že tuto fázi prožívá s klidem a štěstím, o čemž svědčí i její účast na jednom ze zápasů mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™.

Barbara Palvinová se svým celočerným outfitem a zářivým úsměvem předvedla jeden z nejhřejivějších výstupů na mistrovství světa ve fotbale 2026. Nastávající matka hrdě odhalila své těhotenské bříško a dokázala, že elegance a těhotenství jdou ruku v ruce. Sladký okamžik, který potěšil její fanoušky.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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