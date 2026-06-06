Selena Gomez překvapila uživatele internetu novou barvou vlasů.

Anaëlle G.
@selenagomez / Instagram

Americká zpěvačka a herečka Selena Gomez překvapila své sledující tím, že v příspěvku sdíleném z Londýna, kde momentálně natáčí, odhalila zbrusu novou barvu vlasů. Změna nezůstala bez povšimnutí.

Překvapivá proměna vlasů

2. června zveřejnila Selena Gomez na Instagramu řadu fotografií ze svého výletu do Londýna. Ke konci této série ji čekalo to nejvíc očekávané překvapení: na selfie, kde seděla se zkříženýma nohama na posteli, vyměnila své obvyklé hnědé vlasy za zářivé, měděně rudé lokny. Krátké video natočené před zrcadlem tuto „metamorfózu“ potvrdilo.

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Příspěvek sdílený uživatelem Selena Gomez (@selenagomez)

Pravděpodobně paruka k nějaké roli

I když se tato změna může zdát překvapivá, vysvětluje se potřebami natáčení filmu. Selena Gomez je momentálně v Londýně na natáčení šesté série seriálu „Jen vraždy v budově“. „Dějí se tu šílené věci,“ napsala k fotografii s odkazem na seriál a vyjádřením obdivu k britské metropoli. Je vysoce pravděpodobné, že tyto zrzavé vlasy jsou paruka, kterou nosí pro svou postavu.

Fanoušci zvítězili

Ať už byl důvod jakýkoli, výsledek zaujal komunitu Seleny Gomez. V komentářích její sledující zaplavili blog nadšenými reakcemi, mnozí chválili měděný odstín, který jí podle nich „perfektně sluší“. Mezi srdíčky a obdivnými zprávami příspěvek rychle vyvolal vlnu komplimentů.

Natáčení 6. série v Londýně

Tato transformace přichází uprostřed rušných zpráv o hitovém komediálním seriálu na Hulu, v němž hraje Selena Gomez po boku komiků Steva Martina a Martina Shorta. Šestá série byla potvrzena po odvysílání finále páté série v říjnu 2025. Nový vývoj: část děje se nyní bude odehrávat v Londýně, kam se přestěhovali herci i štáb. Selena Gomez se netají svým blízkým poutem se svými kolegy, které nedávno označila za své „oblíbené kluky“.

S těmito nečekaně zrzavými vlasy Selena Gomez potvrzuje svou zálibu v proměnách a talent pro škádlení. Mezi náznaky své nadcházející role a potěšením z překvapení svých fanoušků udržuje vysoké očekávání pro novou sérii seriálu „Only Murders in the Building“.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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