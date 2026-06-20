Pětadvacetiletá Sasha Obama se během výletu se svou matkou rozhodla pro nadčasovou eleganci

Sasha Obama, nejmladší dcera 44. prezidenta Spojených států Baracka Obamy a Michelle Robinson-Obamové, nedávno oslavila své 25. narozeniny. Tento milník si připomněla večeří se svou matkou, přičemž zvolila klasický, elegantní a decentní vzhled.
Přátelská narozeninová večeře s Michelle Obamou
Michelle Obama oznámila narozeniny své nejmladší dcery dojemnou fotografií zveřejněnou na Instagramu. 10. června 2026 oslavila Sasha Obama své 25. narozeniny se svou matkou na speciální večeři. Bývalá první dáma sdílela vzácnou fotografii pořízenou v zákulisí této intimní oslavy. Na snímku jsou matka a dcera viditelně dojaté a pózují společně v teplé a útulné atmosféře. Příspěvek okamžitě dojal sledující autorky knihy „Becoming“, kteří nejsou zvyklí vídat Sashu na veřejnosti.
Malé černé šaty pro nadčasový vzhled
Pro tento výjimečný večer se Sasha Obama rozhodla pro jistotu: malé černé šaty. Mladá žena měla na sobě šaty bez rukávů s kulatým výstřihem a čistými liniemi, v nejčistším duchu slavných malých černých šatů, které navrhla Coco Chanel téměř o století dříve. Tato rozhodně klasická volba podtrhuje sebevědomou stylistickou zralost a vkus pro nadčasové kousky, schopné překonat trendy, aniž by kdy vyšly z módy. Diskrétní elegance, dokonale hodící se k duchu večera.
Stříbrné kruhové náušnice pro vylepšení vzhledu
K minimalistickým šatům zvolila Sasha Obama mohutné stříbrné kruhové náušnice, které celkovému vzhledu dodaly moderní nádech. Zvolila také účes, který byl zároveň jednoduchý a elegantní: dlouhé, rovné černé vlasy s čistou pěšinkou uprostřed. Minimalistická volba krásy, dokonale ladící s decentní elegancí jejího outfitu.
Michelle Obama volí hnědou barvu espressa
Vedle něj předvedla Michelle Obama vzhled věrný svému typickému stylu, kombinaci klasické elegance a odvážnějších prvků. Bývalá první dáma měla na sobě dlouhé šaty s rukávem v tmavě espresso hnědé barvě, jejichž asymetrický výstřih zdůrazňoval viditelný stříbrný zip. Vlasy měla upravené do elegantního černého ombré s karamelovými melíry, vysušené fénem a rozdělené uprostřed. Soubor opět předvedl její bezchybný smysl pro styl.
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Něžný vzkaz Michelle Obamy
Kromě samotné fotografie to byl doprovodný vzkaz, který komunitu obzvláště dojal. „Všechno nejlepší k 25. narozeninám, Sašo! Byla to taková radost sledovat, jak se z tebe stává tak bystrá a krásná mladá žena, která si razí svou vlastní cestu. Nemohla bych na tebe být pyšnější,“ napsala Michelle Obama v popisku. Něžné prohlášení, které hodně vypovídá o blízkém poutu mezi matkou a její nejmladší dcerou.
Barack Obama také vzdal hold své dceři
Barack Obama si nechtěl tento okamžik nechat ujít. Bývalý americký prezident vzdal hold své dceři také na sociálních sítích, když zveřejnil dvě fotografie. První, pořízená na zápase hvězd NBA 15. února, ukazuje Sašu mezi rodiči. Druhá, starší fotografie ho zachycuje, jak objímá svou dceru, když byla teenagerka. „Všechno nejlepší k narozeninám, Sašo! Nemůžu uvěřit, že ti je 25 – čas opravdu letí. Byla to taková radost sledovat, jak se vyvíjíš v ženu, kterou jsi dnes,“ napsal bývalý prezident.
V malých černých šatech a stříbrných kruhových náušnicích se Sasha Obama velmi elegantně objevila u příležitosti svých 25. narozenin. Obklopena viditelně hrdou matkou a přivítána stejně dojatým otcem, mladá žena s noblesou překročila tento symbolický milník.