Vystoupení těchto dvou fanynek během mistrovství světa vyvolalo řadu komentářů.

Anaëlle G.
@andie_ella / Instagram

Sice nedali gól, ale i tak způsobili senzaci. Dvě francouzské tvůrkyně obsahu, Andie Ella (@andie_ella) a Maya Borsali (@mayadorable), spatřené na tribunách mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™, vyvolaly na sociálních sítích vlnu komentářů.

Dvě fanynky francouzského národního týmu vyčnívaly.

Poté, co přišly fandit francouzskému národnímu týmu na americký stadion, sdílely tyto dvě mladé ženy několik fotografií ze svého dne. Andie Ella (@andie_ella) a Maya Borsali (@mayadorable) oblečené v modrém dresu francouzského týmu a hrdě mávající trikolorní vlajkou předváděly nakažlivé nadšení. Jejich příspěvek, který se usmíval na selfie a hrál si na hravých pózách, rychle upoutal pozornost, a to daleko za hranicemi jejich obvyklého okruhu sledujících.

Humbuk byl tak intenzivní částečně proto, že Andie Ella je francouzská tvůrkyně obsahu se stovkami tisíc sledujících. Její přítomnost na mistrovství světa po boku kolegyně tvůrkyně obsahu Mayi Borsali (@mayadorable) jen umocnila dosah jejího příspěvku.

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Příspěvek sdílený uživatelem Andie Ella (@andie_ella)

Záplava obdivných komentářů

Reakce pod fotografiemi se rychle množily. „Je úžasné být tak krásná,“ „Nejčerstvější fanoušci“ : uživatelé internetu ji zahrnuli chválou a tleskali jak jejímu vzhledu, tak i její energii. Ukázka toho, jak se z prostého vystoupení na tribuně může v době sociálních médií stát skutečný virální fenomén.

Fenomén specifický pro konkurenci

Tato sekvence ilustruje dnes již zavedený trend: během velkých soutěží se pozornost již neomezuje pouze na hřiště. Celebrity, influenceři a anonymní fanoušci se po dobu trvání fotografie stávají sledovanými a komentovanými postavami. Mistrovství světa ve fotbale, které sledují miliardy diváků, poskytuje pro tyto okamžiky ideální platformu.

Andie Ella (@andie_ella) a Maya Borsali (@mayadorable) na několika fotografiích dokázaly, že součástí podívané je i atmosféra na tribunách. Díky své vroucí podpoře Les Bleus a společné dobré náladě zanechaly obě fanynky trvalý dojem – a potvrdily, že vášeň je někdy na tribunách stejně velká jako na hřišti.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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