Hailey Bieber volí na léto stylovou a pohodlnou výšku podpatku.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber pravděpodobně sází na minimální výšku podpatku, což se stává trendem pro léto 2026.

Hailey Bieber, fanynka žabek na podpatku

V šatníku Hailey Bieberové mají žabky na podpatku jednoznačně zvláštní místo. Zakladatelka značky Rhode se zdá být fanynkou této hybridní boty, kterou nosí ve všech ročních obdobích – v zimě i v létě – a bez námahy ji kombinuje s ležérními outfity i večerními outfity. Její oblíbené páry, které jsou k dispozici v různých barvách a výškách podpatků, sdílejí stále častější rys: stále nižší podpatky. Tato preference vypovídá o vývoji jejího vkusu v oblasti obuvi.

Minimalistický vzhled spatřen v Soulu

Právě během nedávné cesty do Soulu Hailey Bieber tento trend potvrdila. V karuselu zveřejněném na jejím instagramovém účtu se objevuje v outfitu, který se skládá z krajkového síťovaného topu, zkrácených kostýmkových kalhot a, co je nejpozoruhodnější, žabek na mikropodpatku. Výška těchto žabek je tak nízká, že téměř vytvářejí iluzi plochých sandálů. Tato volba dokonale ilustruje její způsob, jak kombinovat eleganci a pohodlí bez omezení závratných podpatků.

Po kotěcích podpatcích ještě mini verze

Vysoké podpatky se mohou po několika hodinách chůze rychle stát nepohodlnými pro každodenní nošení, zejména s příchodem teplejšího počasí. Aby móda uspokojila tuto potřebu pohodlí, postupně snižuje výšku podpatků. A právě v této souvislosti se objevil nový trend: mikropodpatek.

Tento trend navazuje na jiný, již zavedený: trend malých podpatků (kitten heels). Tyto malé podpatky o výšce menší než šest centimetrů se v posledních sezónách staly nezbytností. Mikropodpatek nabízí ještě „decentnější“ verzi: s výškou pouhých několika centimetrů – maximálně tří – poskytuje přesně tu správnou výšku a zároveň zůstává stejně pohodlný jako plochá bota.

Mikro podpatky: zda si je pořídit… nebo ne, záleží na vašich touhách pro toto léto

Pokud milujete nošení podpatků a cítíte se v nich pohodlně, může být mikro podpatek stylovou a snadnou volbou, kterou můžete zakomponovat do svého letního outfitu. Stejně jako Hailey Bieber jej můžete nosit s krátkými oblekovými kalhotami a dodat tak sofistikovaný nádech strukturované siluetě. Krásně se také hodí k splývavým šatům nebo dlouhé sukni, které doplňuje lehkostí, aniž by vzhled zatěžoval. Pro každodenní nošení se snadno vklouzne pod džíny nebo letní oblek střihu.

Není však povinné nosit podpatky – ani nízké – abyste „byli toto léto styloví“. Pokud dáváte přednost sandálům s plochou podrážkou, balerínkám nebo prostě jen botám, ve kterých se cítíte opravdu dobře, je to také naprosto v pořádku. Hlavní myšlenkou je vybrat si to, v čem se cítíte pohodlně a co vám vyhovuje.

Hailey Bieber potvrzuje trend, který by mohl definovat léto: sbohem vysokým podpatkům a bolavým nohám, vítejte v minimalistické postavě. Další důkaz, že šik nemusí nutně znamenat omezující – a že zakladatelka Rhode je opět o krok napřed.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
„Být příliš hubený není zdravé“: Sharon Stone pronáší podnětné poselství

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Být příliš hubený není zdravé“: Sharon Stone pronáší podnětné poselství

Americká herečka a filmová producentka Sharon Stone odmítá diktát štíhlosti a „věčného mládí“. V upřímném rozhovoru se s...

Tyto „iluzivní“ šaty, které nosí Jennifer Lopez, způsobily senzaci.

Pro premiéru americké romantické komedie "Office Romance" zvolila Jennifer Lopez šaty s "iluzním" efektem, které okamžitě rozpoutaly internet....

„Moje tělo patří mně“: Tato modelka se zamýšlí nad svým vztahem k kosmetické chirurgii

Americká celebrita Courtney Stodden říká, že operací, která má „zmenšit část její postavy“, „získává zpět kontrolu nad svým...

Na červeném koberci Camila Mendes zářila ve splývavých šatech

Americká herečka a producentka Camila Mendes udělala na londýnské premiéře filmu „Masters of the Universe“ výrazný dojem. Známá...

Tento outfit herečky Megan Stalterové rozděluje uživatele internetu.

Na udílení cen American Music Awards (AMAs 2026) se americká komička, herečka a zpěvačka Megan Stalter opět svým...

V černém „gotickém“ vzhledu způsobila Karol G na červeném koberci senzaci

Na udílení cen American Music Awards (AMAs) v roce 2026 zvolila kolumbijská latinskoamerická trapová a reggaetonová zpěvačka Karol...