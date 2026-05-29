Hailey Bieber volí na léto stylovou a pohodlnou výšku podpatku.

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber pravděpodobně sází na minimální výšku podpatku, což se stává trendem pro léto 2026.
Hailey Bieber, fanynka žabek na podpatku
V šatníku Hailey Bieberové mají žabky na podpatku jednoznačně zvláštní místo. Zakladatelka značky Rhode se zdá být fanynkou této hybridní boty, kterou nosí ve všech ročních obdobích – v zimě i v létě – a bez námahy ji kombinuje s ležérními outfity i večerními outfity. Její oblíbené páry, které jsou k dispozici v různých barvách a výškách podpatků, sdílejí stále častější rys: stále nižší podpatky. Tato preference vypovídá o vývoji jejího vkusu v oblasti obuvi.
Minimalistický vzhled spatřen v Soulu
Právě během nedávné cesty do Soulu Hailey Bieber tento trend potvrdila. V karuselu zveřejněném na jejím instagramovém účtu se objevuje v outfitu, který se skládá z krajkového síťovaného topu, zkrácených kostýmkových kalhot a, co je nejpozoruhodnější, žabek na mikropodpatku. Výška těchto žabek je tak nízká, že téměř vytvářejí iluzi plochých sandálů. Tato volba dokonale ilustruje její způsob, jak kombinovat eleganci a pohodlí bez omezení závratných podpatků.
Po kotěcích podpatcích ještě mini verze
Vysoké podpatky se mohou po několika hodinách chůze rychle stát nepohodlnými pro každodenní nošení, zejména s příchodem teplejšího počasí. Aby móda uspokojila tuto potřebu pohodlí, postupně snižuje výšku podpatků. A právě v této souvislosti se objevil nový trend: mikropodpatek.
Tento trend navazuje na jiný, již zavedený: trend malých podpatků (kitten heels). Tyto malé podpatky o výšce menší než šest centimetrů se v posledních sezónách staly nezbytností. Mikropodpatek nabízí ještě „decentnější“ verzi: s výškou pouhých několika centimetrů – maximálně tří – poskytuje přesně tu správnou výšku a zároveň zůstává stejně pohodlný jako plochá bota.
Mikro podpatky: zda si je pořídit… nebo ne, záleží na vašich touhách pro toto léto
Pokud milujete nošení podpatků a cítíte se v nich pohodlně, může být mikro podpatek stylovou a snadnou volbou, kterou můžete zakomponovat do svého letního outfitu. Stejně jako Hailey Bieber jej můžete nosit s krátkými oblekovými kalhotami a dodat tak sofistikovaný nádech strukturované siluetě. Krásně se také hodí k splývavým šatům nebo dlouhé sukni, které doplňuje lehkostí, aniž by vzhled zatěžoval. Pro každodenní nošení se snadno vklouzne pod džíny nebo letní oblek střihu.
Není však povinné nosit podpatky – ani nízké – abyste „byli toto léto styloví“. Pokud dáváte přednost sandálům s plochou podrážkou, balerínkám nebo prostě jen botám, ve kterých se cítíte opravdu dobře, je to také naprosto v pořádku. Hlavní myšlenkou je vybrat si to, v čem se cítíte pohodlně a co vám vyhovuje.
Hailey Bieber potvrzuje trend, který by mohl definovat léto: sbohem vysokým podpatkům a bolavým nohám, vítejte v minimalistické postavě. Další důkaz, že šik nemusí nutně znamenat omezující – a že zakladatelka Rhode je opět o krok napřed.