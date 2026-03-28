Ženy s nadváhou a jídlo: influencerka Megan Ixim boří přetrvávající klišé

Mnoho žen se vydává na dietní saláty, zatímco tajně sní o burgeru, z něhož by se dala stékat tekutina, nebo pizze s vlákninou. Mnohé se spokojí s malými porcemi a téměř se omlouvají za to, že jedí s chutí. Mezi „čistokrevnými dívkami“, které si zakrývají ústa a hltají zelené šťávy, jedna influencerka touží po uvolněnějším přístupu k jídlu. Megan Ixim (@msgigggles) dělá vše, co společnost ženám vždy zakazovala: jí z celého srdce, bez počítání kalorií.
Potěšení z jídla, čin s militantní příchutí
Dokonce i u stolu, kvůli základní nezbytnosti, se ženy cenzurují a o něco se ochuzují. Upřednostňují „zdravá“ jídla, zatímco jim mozek jemně šeptá : „Dej si burger.“ Jedí menší porce, i když jim v břiše kručí hlady a vyžadují větší talíře. A co hůř, odolávají lákadlu brownie ve vitríně, protože jim neustále říkají, že být gurmánem je špatná věc. Co se na první pohled jeví jako chuťové mučení, je ve skutečnosti tichou reakcí na společenské příkazy , podmiňováním vnucenými normami .
Ženy se od útlého věku učily ovládat se, zatímco muži si tuto otázku nikdy nemuseli klást. Zatímco muži jednoduše přispívali k jejich růstu, ženy riskovaly sexuální úponky a „kila navíc“. Alespoň to byl argument, který naše rodina používala, když jsme si žádali o porce navíc nebo jsme si na čokoládový fondán dali trochu moc krému.
Tvůrkyně obsahu Megan Ixim, alias @msgigggles, se nám mstí za všechny ty chvíle, kdy jsme odmítli dezert s tvrzením, že jsme plní, a pronesli větu : „Nemůžu, hlídám si váhu.“ Protože hranolky, nebo dokonce tacos, by neměly být „podvodné jídlo“ ani „požitky“, ale obyčejná jídla. Hltá tlak na hubnutí, stejně jako hltá své těstoviny carbonara a svou XXL zmrzlinu. Je zastánkyní zdravého stravování s vidličkou v ruce a plnými tvářemi.
Aby se jídlo rychle vypořádalo s diktátem
Novinové články a online publikace neúnavně připomínají ženám, aby si dávaly pozor na svůj jídelníček a pečlivě zkoumaly vše, co si dají do úst. S blížícím se létem média předepisují detoxikační programy, recepty na „ letní tělo “ a nutričně zdravé svačiny. Jako by nás sebemenší kousek čokolády mohl nafouknout jako Violet Beauregard v „Karlík a továrna na čokoládu“. Tato samozvaná labužnice je vůči těmto moralizujícím prohlášením zcela imunní. Na druhou stranu je velmi vnímavá k cupcake s ganache, pizze se čtyřmi sýry a velkorysému jahodovému dortu.
Zatímco kultura štíhlosti stále zuří online a znovu se prosazuje na přehlídkových molech, ona vrací do našich feedů nádech autenticity. Pro ni je forma určena pouze pro výrobu lahodných, nostalgických pochoutek, ne pro nacpávání lidí. Megan Ixim (@msgigggles) se rozhodla těmto diktátům odolat, než aby podlehla pokušení lepkavého sušenky nebo tácu smaženého kuřete. Když její kritici vidí tyto nestydatě rozmařilé fotografie, obviňují ji ze sebezničení, ale zdaleka si neuvědomují, že stereotypy jsou toxičtější než hranolky a koblihy s citronovým meringue.
Znovuzískání těla a chuti k jídlu
Megan Ixim svým obsahem nejí jen nefiltrované jídlo; mění narativ kolem těla a jídla. Protože za každým sebevědomým soustem se skrývá hlubší poselství: poselství o znovuzískání kontroly nad rozhodnutími, která byla příliš dlouho diktována strachem z odsouzení ostatních.
Jídlo se pak stává intimním, téměř politickým aktem. Už nejde o podřizování se vnějším pravidlům, ale o naslouchání vlastním pocitům: hladu, touze, sytosti. Tam, kde někteří vidí přebytek, ona vidí nově nabytou svobodu. Tam, kde jiní mluví o „uvolnění se“, ona jednoduše prosazuje právo na existenci bez omezení.
Tento postoj je znepokojivý, protože boří hluboce zakořeněný mýtus: že ženy, a zejména ženy s nadváhou, by měly být diskrétní, a to i ve způsobu, jakým jedí. Tím, že si vyhrazuje prostor a vychutnává si jídlo bez schovávání, zpochybňuje tato nevyslovená očekávání a zdůrazňuje často zapomínanou pravdu: nikdo by si neměl muset jídlo zasloužit.
„Sněz svůj život, než on sežere tebe.“ Tato filozofická mantra, vzkříšená ze stránek Tumblr naší puberty, nabývá zcela nového významu. Takže místo vážení každého gramu jídla se zaměřte na štěstí, které s jídlem zažíváte. A jak lépe sdělit toto poselství než selfie pořízenou uprostřed sousta?