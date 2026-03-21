Říká se, že tato oblast těla je skutečnou pokladnicí negativních emocí.

Hněv, frustrace, smutek, osamělost, vina. Tyto negativní emoce, které vás někdy zaplaví, jen tak nezmizí. Vaše tělo je ukládá na jednom velmi specifickém místě: v bocích. Na ty samé, na které se s opovržením díváte v zrcadle a sníte o zeštíhlení. O další důvod napodobit Shakiru a improvizovat břišní tanec, jakmile vás přepadne deprese.
Boky, rezervoár negativních emocí
Negativní emoce, které vás trápí po hádce s partnerem nebo špatných zprávách v práci, zůstávají vryté do vašeho těla. Doslova. Poté, co vás vyždímají, veženou vám slzy do očí a rozbuší vám srdce, dopadnou přímo do vašich boků, kde se ukládají. Tam se hromadí vaše každodenní starosti. Buďte ujištěni, že je to čistě metafora. Není to důvod, proč si už nemůžete zapnout džíny nebo proč vám roste pas.
Je však třeba zdůraznit ještě jeden anatomický fakt. Kyčle jsou ústředním bodem všech našich pohybů. Jsou základem naší kostry. Spojují náš trup s nohama. Díky nim můžeme sedět, chodit a běhat. Zkrátka slouží jako kostra pro naše tělo a podpírají ho v jeho pohybech. Tyto kyčle, které tvarují vaši siluetu a s každým oděvem, který si oblečete, oživují vaši nejistotu, obsahují sval, se kterým se ve fitness programech téměř nikdy nesetkáte: bederní sval.
Tento sval, který pracuje v zákulisí, spojuje páteř s nohama a přispívá k rovnováze těla. V holistické praxi se mu někdy říká „sval duše“, protože se stahuje při stresu. Další charakteristikou je, že je obzvláště vnímavý k chronickému napětí. „Bělový sval obsahuje ledviny, které jsou zodpovědné za filtrování toxinů z těla, a také nadledviny, které řídí reakci „bojuj, nebo uteč“. To pomáhá vysvětlit souvislost mezi kyčlemi a emocemi, kde jsou uvězněny potlačené pocity,“ vysvětluje Dr. Martha Eddyová, somatická pedagožka, v Healthline .
Pánev, nazývaná také „sakrální čakra“
Pokud máte vratká kolena, náchylné k výronům kotníků a bolavé nohy, nemusí to být způsobeno „špatným pohybem“ nebo nedostatkem laktózy. Může to být proto, že vaše kyčle jsou přesyceny negativními emocemi a tento „přebytek“ nepohodlí je třeba uvolnit. Pánev, sídlo vašich negativních emocí, má ve starověkých tradicích symbolický význam. Není náhoda, že moderní učitelé jógy zapojují chodidla a dělají s nohama pózu motýla. Je to proto, aby „resetovali“ svá těla a uvolnili je od všech těchto traumat.
Tato čakra je spojena s emocemi, potěšením a kreativitou a kyčle, které umožňují plynulý pohyb, symbolizují právě tuto schopnost „nechat plynout“ to, co cítíme. Když jsou pružné, mluvíme o emoční tekutosti; když jsou napjaté, někteří vidí blokády. Pánev, také výchozí bod lidského života a kolébka vaší vitální energie, je někdy „ucpaná“ vaší mentální zátěží.
„Pokud energie neproudí dobře ve vaší sakrální čakře, jsme odříznuti od naší tvůrčí síly, našeho potěšení, naší důvěry v sebe i v ostatní. Sexuální blokády, nedostatek sebeúcty, nedostatek motivace, lhostejnost…“ vyjmenovává učitelka jógy Mariana Roth důsledky přetížené, zablokované a nevyvážené pánve.
Tyto klíčové kroky k uvolnění kyčlí
Na sociálních sítích mnoho uživatelů reaguje na tuto zprávu s humorem, kroutí se jako Shakira v písni „Hips Don't Lie“ a nadšeně twerkují. Jenže kromě rizika ischiasu nebo vykloubení se to sotva dá nazvat katarzním. Třást boky jako v nočním klubu není nejúčinnější technika.
Zatímco ženy se věnují dřepům a bulharským dřepům s roztaženýma kladem, aby zjemnily své křivky, prospělo by jim zaměřit se na boky. A ne proto, aby se zbavily „tuku“, jak doporučují články o hubnutí, ale spíše tohoto přebytečného nepohodlí. Instruktoři jógy často předepisují pozici motýla, která má sílu externalizovat vše, co vás tíží, a vyvolat spontánní chvění. Jiní doporučují kombinovat toto cvičení s mentální vizualizací a zachovat oranžovou barvu jako opakující se téma.
Jemné protahování, chůze, dechová cvičení nebo určité jógové praktiky mohou pomoci uvolnit napětí, aniž byste se museli uchylovat k příliš doslovným interpretacím těla. Vaše boky nejsou jen magnety na stres; jsou také jevištěm pro váš osobní růst. Proto je důležité být k sobě laskaví.