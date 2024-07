Ces assiettes fruitées sont tellement belles que vous ne pourrez pas résister !

Imaginez une assiette où les bananes se transforment en dauphins, les fraises en coccinelles mignonnes ou encore les kiwis en palmiers luxuriants. C’est le monde magique que Sarah Lescrauwaet-Beach a créé sur son compte Instagram « Edible Food Art for Kids ». Avec plus de 245 000 abonné.e.s, elle prouve que l’art culinaire peut être aussi captivant que délicieux. Sarah utilise des fruits et des légumes pour composer des scènes dignes de contes de fées. Chaque assiette est une invitation à l’émerveillement. Ces créations fruitées sont tellement belles que vous ne pourrez pas résister !

Des créations colorées et nutritives

L’une des forces de Sarah réside dans sa capacité à transformer les fruits ordinaires en œuvres extraordinaires. Prenons par exemple ses assiettes fruitées où des tranches de pomme se métamorphosent en ailes de papillon. Les raisins deviennent des chenilles adorables qui se frayent un chemin à travers un jardin fruité. Les enfants, souvent réticent.e.s à manger leurs 5 fruits et légumes par jour, ne peuvent qu’être séduit.e.s par ces compositions ludiques et appétissantes.

Une démarche éducative et inspirante

Les créations de Sarah Lescrauwaet-Beach ne sont pas seulement belles à regarder. Elles ont aussi un impact positif sur les habitudes alimentaires des enfants. Au-delà du plaisir visuel, la mère de famille utilise en effet ses créations pour éduquer les enfants sur l’importance d’une alimentation dites saine.

En rendant les fruits et légumes plus attrayants, elle encourage en effet les jeunes à adopter des habitudes alimentaires dites saines dès le plus jeune âge. Chaque assiette est aussi une opportunité d’apprentissage, où les enfants peuvent découvrir les différentes sortes de fruits et légumes, leurs couleurs, leurs formes, et leurs bienfaits pour la santé.

Les assiettes fruitées de Sarah Lescrauwaet-Beach sont bien plus que de simples repas. Elles sont des œuvres d’art et des outils éducatifs. En visitant son compte Instagram « Edible Food Art for Kids », on découvre un univers où chaque repas est une fête pour les yeux et un plaisir pour le palais. Magique !