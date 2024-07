On a testé les cristaux comestibles : une expérience gourmande insolite et mémorable

Les cristaux ornent surtout les bijoux et les créations de haute joaillerie. Mais Quartz Boutique réinvente ces éléments précieux et les sort des vitrines en verre pour les rendre accessibles à nos papilles. Avec ces cristaux comestibles, qui donnent l’illusion de vraies pièces luxueuses sorties d’une grande maison de joaillerie, la marque éblouit les yeux et le palais à la fois. Taillés pour les grandes occasions ou les repas dominicaux en famille, ils apportent une touche d’éclat aux tablées. Contemplatifs, accrocheurs et uniques en leur genre, ces bijoux sucrés sont de l’orfèvrerie gustative. Nous avons d’ailleurs eu le privilège de les côtoyer de très près et de les goûter. Une expérience inédite qui restera gravée à tout jamais dans notre bouche et bien au-delà.

Cristaux comestibles, des friandises hors du commun

Quand vous lisez le mot « friandise », vous imaginez certainement des bonbons mous en forme de crocodile, des sucettes bicolores ou encore des soucoupes aux allures d’hostie. Vous revoyez, avec un brin de nostalgie, les sucreries qui ont marqué votre enfance (et peut-être votre dentition). Avec le recul et un palais un peu plus mûr, vous vous demandez certainement comment vous avez pu aimer ces OVNIS gustatifs à la composition douteuse. Eh bien sachez que désormais, il existe des friandises haut de gamme et raffinées qui n’ont rien à voir avec les bonbons fantasques d’antan, mais qui possèdent la même âme ludique.

Quartz Boutique propose ainsi des cristaux comestibles semblables à des œuvres d’art. Ce sont des joyaux à croquer. Avec leurs courbes affûtées, leur poudre d’or aux mille et un reflets et leur visuel magnétique, ils reproduisent à l’identique l’apparence des gemmes et autres trésors de la nature. Ces friandises-là s’admirent avant de se consommer. Elles se dégustent avec lenteur et délectation au même titre qu’un mets de chef étoilé. D’ailleurs, ce concept audacieux de cristaux comestibles est le fruit de deux esprits passionnés de cuisine.

Avant de fonder Quartz Boutique, un concept qui relève du jamais vu, Michela et Anthony, en osmose au travail comme dans la vie, ont écumé les plus grands restaurants étoilés. Ces cristaux comestibles sont donc une douce fusion du savoir-faire gastronomique français et d’une tradition japonaise, connue sous le doux nom de « Kohakutou ». Façonnés un à un à la main, comme des bijoux de créateur, ils redorent le blason des friandises. Fascinants, mais pas moins divertissants, ils présagent une dégustation de haute voltige. Ils peuvent magnifier les rassemblements de famille autour de la table et faire le trait d’union entre toutes les générations.

À l’ouverture des écrins : un véritable spectacle visuel

Les cristaux comestibles griffés Quartz Boutique ont atterri entre nos mains et bousculé notre rapport aux friandises. Immédiatement, les emballages indiquent un certain raffinement et en disent long sur ce qui se cache en dessous. Ils font le même effet qu’un écrin tendu le genou à terre. Loin des sachets bariolés, dépourvus de bon goût que l’on croise habituellement au rayon confiserie, ils se présentent dans des petites boîtes aux allures de noble étui. Nous avons l’impression d’ouvrir un cadeau estimé à trois ou quatre chiffres. Dès l’ouverture, nous sommes éblouies par cette prestance et ce sens du détail. Les cristaux comestibles s’érigent sur des petits coussins en velours, telles des parures à 24 carats.

Nous osons à peine les toucher par crainte de les casser. Nous préférons d’abord les parcourir du regard et observer toutes leurs finitions minutieuses. Ces cristaux comestibles ont tous des silhouettes différentes et des reliefs en trois dimensions. Chacun a sa petite particularité et un charme qui lui est propre. Certains ont des courbes affûtées et pointues tandis que d’autres ont des formes plus organiques, ce qui offre une collection très diversifiée, propice à chaque membre de la famille. Les couleurs, quant à elles, sont envoûtantes et captent tout de suite l’attention. Contrastées, vives, mais pas chimiques et éclatantes, elles rappellent l’infinie palette des pierres précieuses.

Nous les avons déposés sur la table familiale, en même temps que le café et le « whaou » a été unanime. Contrairement aux petits biscuits secs qui clôturent habituellement le festin, les cristaux comestibles intriguent et suscitent une curiosité générale. Tous les yeux sont braqués sur eux. Tant et si bien que le café a largement eu le temps de refroidir. Les étincelles sont presque visibles dans le regard de nos proches. Ils ont même une certaine retenue à passer à l’action et à manger ces divines friandises. Ils prolongent volontiers leur extase face à cette lumineuse prouesse gustative.

Une dégustation de prestige qui enchante tous les sens

Après avoir ausculté les cristaux comestibles sous tous leurs angles et acclamé leur physique plus vrai que nature, place à la tant attendue dégustation. Tout le monde les empoigne avec la plus plate délicatesse, comme s’il s’agissait de pièces fragiles en porcelaine. Même notre partenaire un peu maladroit se montre très précautionneux en les portant à sa bouche. Les cristaux comestibles laissent des traces dorées sur les doigts en guise de souvenir. Ils sollicitent tous les sens.

Au toucher, ils dévoilent une surface texturée assez dure. Mais le premier croc chasse nos appréhensions du choc dentaire. La matière, un peu cristallisée, ne ressemble à aucune autre. Elle est assez complexe et très recherchée. Contrairement aux bonbons qui collent aux dents ou qui sont trop rigides, ces friandises fondent en bouche tout en offrant une diversité de mâche vraiment pertinente. Même les anciennes générations présentes à table ne se sont pas plaintes de devoir laver leur dentier. Elles sont allées jusqu’au bout de la dégustation sans émettre de critiques négatives. Et ça, c’est plutôt un bon indicateur.

Des saveurs percutantes qui explosent en bouche

Les cristaux comestibles signés Quartz Boutique ne se résument pas seulement à leur esthétique chic et raffinée. Ils ont aussi des goûts tantôt intemporels tantôt plus singuliers pour s’adapter aux palais les plus confirmés. Vegan et sans gluten, ils plébiscitent des ingrédients triés sur le volet avec la qualité en ligne de mire. Purées de fruits cueillis pendant leur saisonnalité, sirops d’arômes naturels ou thé issu de l’agriculture biologique, ces cristaux comestibles rayonnent de leur enveloppe jusqu’à leur cœur. Pour rendre la dégustation encore plus interactive et divertissante, nous avons proposé un petit jeu à nos proches : identifier les goûts des cristaux à l’aveugle.

Thé vert menthe, rose, thé fraise, pastèque, fleurs de sureau, mangue… les fins gourmets de la table ont fait un sans faute, preuve que les saveurs sont clairement identifiables et non trafiquées. Quand nous croquons dans ces friandises glamour, les ingrédients phares s’esquissent tout de suite dans notre tête. En plus, les cristaux comestibles ne donnent pas soif et ont l’avantage d’être vraiment bien dosés en sucre.

Les cristaux comestibles Quartz Boutique promettent d’embellir les repas de famille et d’immuniser ces rendez-vous du dimanche contre les mauvaises ondes. Tour à tour parures de table, porte-bonheur et friandises fédératrices, ils sont bien plus que des fantaisies gourmandes.

Article partenaire