Plus saine et plus efficace : la boisson qui détrône le café au réveil

Depuis des années, le café est le compagnon fidèle des personnes qui ont besoin d’un coup de fouet pour démarrer la journée. Une nouvelle tendance se dessine, et elle vient d’Orient : le matcha. De plus en plus de personnes optent pour cette poudre de thé vert, et pour cause, elle aurait des bienfaits sur la santé qui surpassent ceux du café.

Une énergie durable et stable

L’un des principaux avantages du matcha par rapport au café réside dans l’énergie qu’il procure. Le café, riche en caféine, agit comme un stimulant rapide, mais cet effet est souvent suivi d’un « crash » énergétique. En revanche, le matcha contient de la caféine également, mais sous une forme plus stable et plus douce, grâce à la présence de L-théanine, un acide aminé qui favorise la relaxation sans provoquer de somnolence.

Selon une étude publiée dans le Journal of Chromatography, cette combinaison de caféine et de L-théanine permet de maintenir une vigilance constante sans les effets secondaires comme l’anxiété ou les palpitations qui peuvent accompagner une consommation excessive de café.

Un boost antioxydant puissant

Le matcha est particulièrement riche en antioxydants, notamment en catéchines, qui sont des composés polyphénoliques réputés pour leurs propriétés anti-inflammatoires et protectrices. En fait, le matcha contient jusqu’à 137 fois plus de catéchines que le thé vert classique, selon une étude parue dans le Journal of Nutritional Science and Vitaminology. Ces antioxydants aident à combattre le vieillissement cellulaire, à renforcer le système immunitaire et à protéger le corps contre les radicaux libres.

Moins d’acidité, moins de troubles digestifs

Le café est connu pour son acidité, qui peut provoquer des irritations gastriques, des reflux acides et d’autres troubles digestifs. À l’inverse, le matcha, étant une poudre de thé vert broyée, est beaucoup moins acide et plus doux pour le système digestif. Cela en fait une alternative idéale pour les personnes sensibles aux effets irritants du café. En outre, le matcha contient des fibres, qui favorisent une bonne digestion et aident à maintenir un métabolisme sain.

Un allié pour la concentration et la relaxation

Le matcha est également réputé pour son effet apaisant, tout en favorisant la concentration. La L-théanine, mentionnée plus tôt, favorise la production de dopamine et de sérotonine dans le cerveau, deux neurotransmetteurs qui jouent un rôle crucial dans l’humeur et la concentration. De nombreuses études ont montré que la L-théanine aide à réduire le stress et l’anxiété tout en améliorant les fonctions cognitives. Ainsi, le matcha peut vous offrir une clarté mentale et une concentration accrue, parfait pour démarrer une journée de travail intense.

Si le café a longtemps été la boisson de choix pour les personnes qui cherchent à se réveiller et à démarrer leur journée avec énergie, le matcha s’impose comme une alternative plus saine et plus équilibrée. Alors, pourquoi ne pas troquer votre tasse de café contre une tasse de matcha et découvrir ses multiples avantages ?