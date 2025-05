Le fruit le plus protéiné au monde ? Vous ne devinerez jamais lequel…

On pense souvent que seuls les œufs ou les légumineuses sont riches en protéines. Pourtant, certains fruits – bien qu’oubliés dans ce registre – ont leur mot à dire. Et l’un d’eux dépasse toutes les attentes.

Un outsider discret dans nos cuisines

Ce fruit ne trône pas en tête de gondole au supermarché, et vous ne le verrez généralement pas en star des salades de fruits classiques. Pourtant, le fruit de la passion, avec son allure cabossée et son cœur juteux, vient bousculer les codes. Ce petit trésor tropical, venu tout droit d’Amérique du Sud, détient un secret bien gardé : c’est le fruit frais le plus protéiné au monde.

Avec près de 5 grammes de protéines par tasse, le fruit de la passion explose littéralement les compteurs dans le monde fruité. À titre de comparaison, une pomme tourne autour de 0,5 g par portion. C’est 10 fois moins ! Même la banane ou la fraise ne rivalisent pas. On comprend donc pourquoi les nutritionnistes commencent sérieusement à le surveiller du coin de l’œil – et de l’assiette.

Une densité nutritionnelle bluffante

Au-delà de ses protéines, c’est un vrai cocktail bien-être que ce fruit propose. Fibres, vitamines A et C, potassium, fer, antioxydants… le fruit de la passion coche toutes les cases d’une alimentation équilibrée, tout en affichant une faible teneur calorique. Une vraie pépite pour les personnes qui veulent prendre soin d’elles sans tomber dans la monotonie des menus « santé ».

C’est un fruit « body friendly », il s’adresse à tout le monde : à vous qui cherchez des en-cas nourrissants, à vous qui voulez ajouter une touche exotique à vos plats, et à vous qui pensez que se faire du bien passe aussi par le plaisir.

Pourquoi les experts en raffolent

Selon les données compilées par Medical News Today et Women’s Health, le fruit de la passion a plus d’un tour dans sa coque. Ses antioxydants aident à lutter contre le stress oxydatif, ces fameux radicaux libres qui fatiguent le corps et accélèrent le vieillissement cellulaire. Sa richesse en fibres favorise un bon transit intestinal et permet de maintenir la satiété plus longtemps. Traduction ? Il vous aide à éviter les fringales tout en respectant votre appétit naturel. Résultat : c’est un super-fruit à la fois plaisir, performance et prévention. Qui dit mieux ?

Comment l’adopter sans se prendre la tête

Pas besoin d’être cheffe étoilée pour profiter du fruit de la passion. Il se déguste à la cuillère, tel quel, avec son goût acidulé si particulier qui réveille les papilles. Pour les plus créatives, il s’intègre parfaitement dans des recettes simples et savoureuses : un smoothie matinal, un coulis sur un yaourt nature ou une panna cotta, ou encore dans une vinaigrette exotique pour sublimer un plat de poisson ou une salade d’été.

Vous pouvez aussi l’ajouter dans des recettes végétariennes ou vegan pour booster l’apport protéique sans recourir à des compléments alimentaires. Une façon naturelle et savoureuse de muscler son alimentation.

Et les autres fruits alors ?

Certes, le fruit de la passion mène la danse, mais il n’est pas seul sur la piste. L’avocat, par exemple, est un vrai poids lourd nutritionnel avec environ 4,5 g de protéines par tasse, tout en étant riche en bonnes graisses. La goyave, avec un profil vitaminé impressionnant (notamment en vitamine C), atteint un joli score de 4 g de protéines.

Enfin, le jacquier, souvent utilisé comme alternative végétale à la viande, s’invite de plus en plus dans nos assiettes avec environ 3 g de protéines par portion. Toutefois, aucun de ces fruits ne parvient à détrôner le fruit de la passion sur le podium de la densité protéique, en tout cas parmi les fruits frais.

Le fruit de la passion, c’est ainsi un peu le James Bond du rayon fruits : élégant, exotique, inattendu… et redoutablement efficace. Il incarne cette nouvelle génération d’aliments « fun et fonctionnels », capables de faire du bien au corps sans jamais sacrifier le plaisir. Et dans un monde où l’on vous dit souvent quoi ne pas manger, lui vous invite simplement à ajouter une touche de soleil et de vitalité à vos habitudes. Alors, la prochaine fois que vous passerez au rayon fruits, osez le fruit de la passion !