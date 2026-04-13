Une boisson pourrait offrir une stimulation « plus progressive » que le café, selon la science

Longtemps réservé aux cérémonies traditionnelles japonaises, le matcha s’est imposé comme une boisson tendance. Son goût végétal, sa couleur intense et son image « zen » séduisent de plus en plus. Au-delà du style, une question intrigue : offrirait-il vraiment une énergie « plus progressive » que le café ?

Une énergie différente dans votre tasse

Le café est souvent associé à un effet rapide, presque immédiat. Le matcha, lui, est régulièrement décrit comme plus stable, avec une sensation d’énergie qui s’installe progressivement. Cette différence pourrait s’expliquer par sa composition naturelle.

Le matcha contient de la caféine, comme le café, mais aussi un acide aminé particulier : la L-théanine. C’est cette combinaison qui attire l’attention des chercheurs lorsqu’ils s’intéressent aux effets du thé sur la concentration et la vigilance. Autrement dit, vous ne buvez pas seulement de la caféine, mais un duo naturel qui agit ensemble.

Une combinaison qui intéresse la recherche

Dans une étude publiée dans la revue Nutritional Neuroscience, des chercheurs se sont intéressés à l’association de caféine et de L-théanine chez de jeunes adultes. Ils ont observé les effets d’une dose combinant environ 97 mg de L-théanine et 40 mg de caféine.

Les résultats montrent une amélioration de certaines performances attentionnelles, ainsi qu’une augmentation de l’état d’alerte ressenti par les participants. En parallèle, la sensation de fatigue diminuait. Sans comparer directement une tasse de matcha à un café, cette recherche met en lumière un point important : lorsque la caféine est associée à la L-théanine, les effets sur l’attention peuvent être différents de ceux de la caféine seule.

Pourquoi le matcha est perçu comme « plus progressif »

C’est ici que le matcha gagne sa réputation d’énergie douce. La L-théanine est étudiée pour son influence sur l’attention et l’état de calme éveillé. Combinée à la caféine, elle pourrait contribuer à une sensation de vigilance plus équilibrée.

Plutôt qu’un pic d’énergie très marqué suivi d’un « coup de mou », certaines personnes décrivent une concentration plus linéaire, plus confortable, presque enveloppante. Une énergie qui accompagne plutôt qu’elle ne bouscule. C’est ce ressenti qui explique pourquoi le matcha est souvent choisi pour les moments de travail concentré, les révisions ou les tâches demandant une attention prolongée.

Matcha ou café : deux expériences différentes

Il ne s’agit pas de déclarer un vainqueur entre les deux boissons. Le café reste apprécié pour son effet stimulant rapide et son intensité. Le matcha, lui, séduit par une approche plus progressive, souvent associée à une sensation de clarté mentale.

Les chercheurs restent toutefois prudents. Les études ne montrent pas que le matcha est « meilleur » que le café, ni qu’il produit exactement les mêmes effets chez tout le monde. Les réactions peuvent varier selon la sensibilité à la caféine, le mode de vie ou encore le contexte de consommation. En réalité, il ne s’agit pas d’opposer les deux, mais de comprendre qu’ils n’agissent pas tout à fait de la même manière.

En définitive, ce que ces recherches suggèrent surtout, c’est qu’il existe différentes façons de stimuler votre attention. Certaines plus intenses, d’autres plus progressives. Le matcha illustre cette idée d’une énergie plus douce, où le corps et l’esprit semblent avancer au même rythme. Une sensation qui peut convenir à celles et ceux qui recherchent de la concentration sans excitation excessive. Au fond, que vous choisissiez le café ou le matcha, l’essentiel reste de trouver ce qui respecte le mieux votre rythme, votre corps et votre manière de fonctionner.