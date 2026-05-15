Derrière une alimentation « saine », ces troubles invisibles touchent de plus en plus de femmes

Manger « clean », choisir les « bons » aliments, éviter le moindre ingrédient « suspect »… l’alimentation dite saine est devenue un idéal presque incontournable. Quand cette quête de perfection prend toute la place, elle peut toutefois glisser vers quelque chose de plus lourd : un trouble alimentaire discret, souvent invisible, appelé orthorexie.

L’orthorexie, quand le « manger sain » devient obsession

L’orthorexie désigne une obsession excessive pour une alimentation jugée « parfaite ». Le mot vient du grec ortho (droit) et orexis (appétit). Le médecin Steven Bratman en a proposé la première définition à la fin des années 1990, en décrivant un ensemble de comportements caractéristiques.

Parmi eux : passer plusieurs heures par jour à penser à son alimentation, privilégier la « pureté » des aliments au détriment du plaisir, ou encore ressentir une forte culpabilité dès qu’un écart est fait. Ce n’est donc pas la quantité de nourriture qui est en jeu, mais la rigidité autour de sa qualité. Et c’est justement ce qui rend ce trouble difficile à repérer : tout semble, en surface, très « sain ».

Un phénomène loin d’être marginal

Les données scientifiques commencent à dessiner un constat étonnant : ce trouble serait bien plus répandu qu’on ne l’imaginait. Une méta-analyse portant sur plus de 30 000 personnes dans 18 pays estime que plus d’un quart des participants présentent des signes d’orthorexie.

Certaines populations apparaissent plus exposées : étudiants en santé, sportifs de haut niveau, ou encore personnes très actives sur les réseaux sociaux. Paradoxalement, ceux qui maîtrisent le mieux les connaissances nutritionnelles semblent parfois les plus vulnérables, car l’information peut nourrir l’exigence… jusqu’à l’excès.

Pourquoi les femmes sont davantage concernées

Les études montrent aussi une prévalence plus élevée chez les femmes, notamment dans les environnements universitaires ou médicaux. Une recherche menée auprès de plus de 1 500 femmes françaises distingue deux formes de rapport à l’alimentation dite « saine ».

D’un côté, une approche équilibrée, centrée sur le bien-être. De l’autre, une forme dite « nerveuse », marquée par l’anxiété, la peur de prendre du poids et un besoin de contrôle très strict. C’est cette seconde forme qui s’inscrit dans un trouble du comportement alimentaire (TCA). Dans ce cas, l’alimentation ne répond plus seulement à des besoins corporels ou de santé, mais à une pression intérieure forte, souvent liée à l’image du corps et à la maîtrise de soi.

Les réseaux sociaux, miroir amplificateur

Impossible d’ignorer le rôle des réseaux sociaux. Entre les contenus #healthyfood, #eatclean ou #wellness, l’alimentation parfaite est omniprésente, esthétique et valorisée. Ce flux constant de « bons exemples » peut devenir un terrain glissant pour certaines personnes. Sans forcément s’en rendre compte, elles peuvent commencer à comparer, à restreindre, à contrôler toujours davantage. Des recherches récentes montrent que l’exposition répétée à ces contenus peut renforcer les comportements orthorexiques chez les personnes déjà sensibles à ces enjeux.

Quand la frontière devient floue

La difficulté majeure de l’orthorexie, c’est sa zone grise. À partir de quand une alimentation dite saine devient-elle un problème ? Dans sa forme non pathologique, elle repose sur des motivations de santé et d’équilibre. Dans sa forme nerveuse, elle est guidée par la peur, l’anxiété et une obsession du contrôle. Le changement est souvent progressif, presque imperceptible. De l’extérieur, tout peut sembler exemplaire. De l’intérieur, cela peut devenir une source de pression constante.

Des conséquences bien réelles

Lorsque le trouble s’installe, les effets peuvent être concrets. Sur le plan physique, l’élimination de certains aliments peut entraîner des carences ou une perte de poids involontaire. Sur le plan psychologique, l’anxiété autour de la nourriture peut devenir omniprésente. La vie sociale peut également être impactée : difficulté à manger à l’extérieur, isolement progressif, stress face aux repas improvisés. L’alimentation, au lieu de relier, peut alors éloigner.

En définitive, manger sainement reste une intention positive et légitime. En revanche, lorsqu’elle devient rigide, anxiogène et envahissante, elle peut perdre son équilibre. L’enjeu n’est pas de renoncer au « bien manger », mais de préserver un lien souple et apaisé à la nourriture. Une alimentation qui nourrit le corps, sans enfermer l’esprit.