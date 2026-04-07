Dans l’espace, les repas des astronautes Artemis sont très différents de ceux sur Terre

Que mange-t-on lorsqu’on voyage vers la Lune ? À bord de la mission Artemis II, les astronautes doivent adapter leurs habitudes alimentaires à un environnement où la gravité n’existe presque plus. Dans la capsule Orion, il est impossible de cuisiner ou de dresser une assiette comme sur Terre. Les repas sont spécialement conçus pour éviter que des miettes ou des liquides ne flottent dans la cabine, ce qui pourrait endommager les équipements ou être inhalé par l’équipage.

Des aliments lyophilisés et réhydratés avant dégustation

Lors d’un échange avec des élèves canadiens relayé sur Youtube par Reuters, l’astronaute américaine Christina Koch a détaillé la manière dont les repas sont préparés dans l’espace. Au menu : cocktail de crevettes, haricots verts ou encore mac & cheese. Des plats familiers, mais conditionnés dans des sachets hermétiques qui permettent de manger sans risque en microgravité.

Une grande partie des aliments consommés par les astronautes est en effet lyophilisée. Ce procédé consiste à retirer l’eau des aliments à très basse température afin d’en préserver les qualités nutritionnelles tout en facilitant leur conservation. Avant de manger, les astronautes utilisent un distributeur d’eau potable intégré à la capsule Orion pour réhydrater leurs plats.

Christina Koch a notamment pris l’exemple du cocktail de crevettes choisi par son collègue Jeremy Hansen. Il suffit d’ajouter la quantité d’eau recommandée pour que les crevettes retrouvent une texture proche de celle d’un produit frais. Les sachets peuvent ensuite être consommés directement grâce à des ustensiles adaptés. Certains plats peuvent également être réchauffés grâce à un chauffe-plats compact présent à bord. Toutefois, la cuisson traditionnelle reste impossible, car les liquides et les matières grasses ne se comportent pas de la même manière en microgravité.

Des menus pensés pour la santé des astronautes

Les repas emportés à bord de la mission Artemis II sont élaborés par des équipes scientifiques spécialisées en nutrition spatiale. L’objectif est d’assurer un apport équilibré en protéines, vitamines et minéraux afin de maintenir la santé des astronautes pendant la mission.

Dans l’espace, le corps humain peut subir plusieurs changements, notamment une diminution de la masse musculaire et de la densité osseuse. Une alimentation adaptée permet de limiter ces effets et d’apporter l’énergie nécessaire pour accomplir les tâches quotidiennes. Les menus sont également conçus pour rester variés, car le plaisir de manger contribue au bien-être psychologique lors de missions longues et isolées. Selon Christina Koch, les plats proposés sont « plutôt bons », malgré leur apparence parfois inhabituelle.

Un enjeu important pour les futures missions spatiales

L’alimentation constitue un élément clé de l’exploration spatiale. À mesure que les missions deviennent plus longues, notamment dans le cadre du programme Artemis, les agences spatiales doivent développer des solutions capables de garantir des repas nutritifs tout en limitant le poids transporté depuis la Terre.

Des recherches sont en cours pour améliorer la qualité des aliments spatiaux et envisager la production de nourriture directement dans l’espace. Ces innovations pourraient jouer un rôle essentiel pour les futures missions habitées vers la Lune ou Mars.

Les repas des astronautes Artemis montrent ainsi à quel point la vie dans l’espace nécessite d’adapter les gestes les plus simples. Derrière les sachets lyophilisés se trouve un travail scientifique essentiel pour garantir santé, énergie et confort à l’équipage. Manger dans l’espace n’est plus seulement une contrainte technique : c’est aussi une étape clé vers l’avenir des voyages habités vers la Lune et au-delà.