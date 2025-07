En cas de grosse chaleur, cette boisson hydrate plus efficacement que de l’eau

Quand le mercure s’affole, notre premier réflexe est souvent de tendre la main vers un grand verre d’eau bien fraîche. Et pourtant, contre toute attente, ce n’est pas la meilleure boisson pour rester hydraté. Selon une étude de l’université de St Andrews en Écosse, une autre boisson, souvent sous-estimée voire ignorée, se révèle plus efficace que l’eau pour maintenir une bonne hydratation.

Le lait : plus qu’un simple souvenir d’enfance

Le lait, ce doux breuvage que beaucoup associent à l’enfance ou à un chocolat chaud en hiver, est en réalité une superstar de l’hydratation. Lors de l’étude écossaise, les chercheurs ont observé les effets de 13 boissons différentes sur le corps humain. Verdict : le lait écrémé est arrivé premier sur le podium, devant les solutions de réhydratation orale (comme celles utilisées lors d’épisodes de gastro) et… le lait entier.

Pourquoi le lait ? Parce qu’il ne se contente pas d’apporter de l’eau : il offre aussi des nutriments qui travaillent main dans la main avec votre corps pour retenir les liquides plus longtemps. Le lactose (le sucre naturel du lait), les protéines, les matières grasses et surtout le sodium ralentissent la vidange gastrique, c’est-à-dire le moment où votre estomac se vide dans l’intestin. Résultat : une hydratation plus longue, plus stable, plus efficace.

Et pour les personnes qui préfèrent éviter les produits laitiers « traditionnels », pas de panique. Les laits végétaux enrichis, comme ceux à base d’avoine, d’amande ou de soja, peuvent eux aussi être de bons alliés, à condition qu’ils soient peu sucrés. En prime, ils offrent une alternative respectueuse du bien-être animal et de l’environnement.

Hydratation : ce n’est pas qu’une question d’eau

Votre corps est une machine merveilleusement sophistiquée. Et pour l’hydrater, il ne suffit pas de boire beaucoup : il faut aussi boire malin. Les boissons contenant des électrolytes (sodium, potassium…) ou un peu de calories ralentissent l’absorption, et permettent une hydratation qui dure. C’est d’ailleurs le principe des solutions de réhydratation orale, que l’on donne aussi bien aux enfants en bas âge qu’aux sportives après l’effort.

À l’inverse, les boissons ultra sucrées comme les sodas ou certains jus de fruits ne sont pas vos meilleures alliées en cas de forte chaleur. Elles peuvent même aggraver la déshydratation, en déclenchant un phénomène d’osmose : votre corps envoie de l’eau vers l’intestin pour diluer l’excès de sucre, ce qui peut créer l’effet contraire de celui recherché.

Et votre petit café glacé dans tout ça ?

Bonne nouvelle : un café ou un thé bien infusé, peu sucré et consommé avec modération, ne vous déshydrate pas. En dessous de 300 mg de caféine par jour (ce qui équivaut à environ 3 cafés), l’effet diurétique est quasi nul, surtout si votre corps est déjà habitué à la caféine. En revanche, si vous enchaînez les doubles expressos en pleine canicule, attendez-vous à courir plus souvent aux toilettes qu’à votre prochain rendez-vous.

Le kombucha, l’outsider qui pétille

Si vous cherchez une boisson qui hydrate tout en vous faisant plaisir, pensez aussi au kombucha. Ce thé fermenté, légèrement pétillant, regorge de probiotiques bénéfiques pour votre flore intestinale. S’il est peu sucré et bien préparé, il peut être une option rafraîchissante et saine, parfaite pour alterner avec l’eau ou le lait (végétal ou non). De plus, sa saveur acidulée change agréablement de la monotonie des boissons classiques.

L’eau reste indispensable, mais pas seule au combat

L’eau, ça reste la base. C’est elle qui permet à vos reins de bien fonctionner, qui aide votre foie à faire le tri, qui donne à votre peau cet éclat de santé naturel. Toutefois, lors de périodes de forte chaleur, ou si vous avez transpiré comme jamais après un footing ou un cours de danse en plein air, diversifier vos sources d’hydratation peut être un vrai plus.

Lait (végétal ou non), kombucha, thés glacés maison sans sucre ajouté, eau de coco, ou même des smoothies maison riches en fruits et en électrolytes peuvent vous aider à tenir le coup sans fondre comme un glaçon oublié au soleil. L’idée n’est pas de remplacer l’eau, mais de lui offrir de précieux partenaires pour prendre soin de vous, avec gourmandise et bienveillance.

Vous l’aurez compris, s’hydrater ne se résume pas à boire de l’eau à longueur de journée. Votre corps mérite mieux : des liquides variés qui travaillent pour vous et non contre vous. Osez sortir des sentiers battus, testez, écoutez vos sensations et choisissez ce qui vous fait du bien.