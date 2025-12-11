La gourmandise n’est pas un péché : célébrer les Fêtes avec les douceurs du Pays basque

Macarons, gâteaux basques et chocolats : la trilogie du bonheur selon Maison Adam.

La gourmandise n’est pas un vilain défaut et à l’approche des Fêtes, les papilles se laissent facilement attendrir. Cette année, on varie volontiers les plaisirs et on déroge à certaines traditions pour en créer de nouvelles, plus savoureuses. Ça tombe bien, le Pays basque, terre des bons vivants, recèle de trésors culinaires que Maison Adam défend à merveille. Véritable institution, elle est à l’origine des iconiques macarons, ces pâtisseries raffinées et rustiques qui incarnent parfaitement l’esprit de famille.

Des macarons qui passent de main en main depuis 1660

C’est la pâtisserie signature de Maison Adam. Il suffit d’un croc pour ressentir leur force de caractère, leur générosité et leur douceur. Les papilles n’ont jamais rien goûté de similaire. Les macarons Maison Adam sont uniques en leur genre et n’ont pas d’égal dans les vitrines. Pour cause, la recette est un secret bien gardé qui se murmure de génération en génération depuis 1660. Les palais ont surtout la mémoire des macarons parisiens, symboles de raffinement et de sophistication. Or, les macarons Maison Adam ont un supplément d’âme et réveillent notre enfant intérieur sans effort. Servis dans des boîtes aux allures d’écrin, ce sont des monuments de la gastronomie basque. Ils font la fierté de Saint-Jean-de-Luz.

Ces macarons qui ont l’apparence de petits biscuits ronds procurent des émotions rares et portent cette empreinte reconnaissable entre mille du « fait maison ». Malgré leur forme simple, ils font bien plus d’effet que ces friandises artificielles qui succèdent au chapon ou à la fameuse dinde le jour de Noël. D’ailleurs, on leur garde toujours une place à la fin du repas. Même après une valse de plats conviviaux, impossible de résister. Ils attirent spontanément les mains et attisent la curiosité des palais qui ne s’y sont pas encore initiés.

Réjouissante alternative aux sablés étoilés, aux bonshommes en pain d’épice et aux biscottis, le macaron Maison Adam c’est de l’orfèvrerie culinaire. Il clôture le festin avec élégance et finesse, en prenant les papilles par les sentiments. On en déguste une fois et on retient leur saveur à tout jamais. Loin d’être facultatif les jours de fête, il est requis et réactualise nos rituels pour encore plus de régal.

La Maison Adam propose également des oursons à la guimauve ainsi que de délicates boîtes de chocolats élaborés à partir de grands crus de cacao – criollo, forastero et trinitario – issus des meilleurs terroirs, complétant ainsi une collection gourmande d’une rare élégance.

Maison Adam, une histoire de famille et de savoir-faire

Ce macaron singulier, fruit d’un travail artisanal, a plus de 360 ans et il n’a rien perdu de sa superbe. Cette pâtisserie qui attire aujourd’hui tous les superlatifs est née d’une commande un peu spéciale. L’histoire de Maison Adam pourrait commencer par « Il était une fois » et prendre la forme d’un conte tant elle est captivante. On pourrait même la narrer devant le sapin avec une boisson chaude, à la manière de Hansel et Gretel.

Il faut revenir au XVIIe siècle pour remonter aux origines de la recette. Alors que Louis XIV s’apprêtait à dire oui à l’infante Marie-Thérèse à Saint-Jean-de-Luz, un membre de la famille Adam a fourni ses macarons à la Cour. Validés par le roi Soleil lui-même, qui les appréciait comme une Madeleine de Proust, ces macarons n’ont pas tardé à se faire une noble réputation. Ils sont passés du plateau d’argent à la boîte en fer vintage sans jamais se dénaturer. L’entreprise, qui a vu défiler treize générations depuis sa création, est désormais tenue par Andonie et Miguel Telleria-Adam. Les deux frères, qui sont « tombés dedans » dès l’enfance, continuent de faire vivre la mémoire de leurs ancêtres derrière les fourneaux.

Ils ont conservé tout ce qui fait l’identité de Maison Adam : des ingrédients sélectionnés rigoureusement pour leur qualité et leur proximité géographique. Les amandes viennent d’Espagne, le sucre est français, la farine et la confiture de cerise noire sont made in Pays basque et les œufs du Gers. C’est justement ce que l’on attend à Noël : se régaler avec des produits du terroir sincères et gourmands, qui ne mentent pas aux papilles.

Des pâtisseries qui font belle impression pendant les fêtes

Les macarons sont la spécialité de Maison Adam, mais ce ne sont pas les seuls chefs-d’œuvre gustatifs de l’entreprise. Auteure du régressif gâteau basque à la crème et de chocolats haute couture, qui ont l’art d’enivrer les sens, elle a de quoi ravir gourmets, épicuriens et becs sucrés à Noël. Les cadeaux « comestibles » sont assez classiques, mais lorsqu’ils portent le blason ensoleillé de Maison Adam, ils prennent une tout autre dimension et imposent un certain respect.

Les pâtisseries Maison Adam sont aux gourmands assumés ce que les pièces de luxe sont au fashionistas autoproclamées : inestimables. Ce sont des diamants pour le palais. Maintenant, on sait comment remplir notre panier garni. Fini les papillotes sans personnalité et les gâteaux tout secs bon marché. Cette année, sous le sapin, Maison Adam sonne comme une évidence. Et même si les kilomètres nous séparent de nos proches, ce courrier gourmand s’achemine en France et en Europe.

Les pâtisseries Maison Adam ont toute leur place sur votre table de fête ou derrière du papier kraft. Authentiques voire presque sacrées, elles se dégustent sans culpabilité. Après tout, les savourer, c’est faire honneur à notre riche patrimoine. C’est comme un dessert de grand-mère, ça ne se refuse pas.

Article partenaire