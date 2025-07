La mousse d’été qui fait le buzz : 2 ingrédients, zéro sucre, zéro galère, 100% plaisir

Quand il fait chaud, on veut du frais, du rapide, du sain… et du gourmand ! La mousse de framboise minute est LA révélation healthy de l’été : zéro sucre, zéro crème, zéro gélatine… mais une texture aérienne qui fait fondre tout le monde. Chez moi, cette recette fait l’unanimité dès les premières chaleurs : avec seulement deux ingrédients, elle se prépare sans cuisson, sans stress, et garantit un vrai shoot de fraîcheur.

Ce qui la rend irrésistible ? Elle sublime le goût naturel du fruit, sans rien masquer, et se transforme en nuage mousseux en 4 minutes chrono. Idéal pour les envies de dessert léger, les goûters improvisés ou pour bluffer les invités sans sortir la balance ni le tablier de chef.

Ingrédients Matériel Temps de préparation Framboises + blanc d’œuf Fouet électrique ou manuel 5 minutes

La recette ultra-rapide : mousse de framboise 2 ingrédients, sans sucre ni cuisson

Envie de te lancer ? Voici comment faire cette mousse magique :

Prends 150g de framboises fraîches bien mûres (ou surgelées, ça marche aussi).

bien mûres (ou surgelées, ça marche aussi). Mixe-les dans un blender pour obtenir un coulis bien lisse.

Verse le coulis dans un grand bol.

Ajoute 40g de blanc d’œuf pasteurisé (tu peux le pasteuriser toi-même ou acheter du tout prêt, super pratique en été !).

Moment clé : fouette le tout au batteur électrique (ou à la main avec de l’huile de coude) pendant 4 bonnes minutes, en commençant doucement puis en accélérant. La magie opère : la mousse prend du volume, devient aérienne et ultra-légère.

Quantité Remplacement possible Effet final 150g framboises Fraises, mangue, pêche Goût fruité, frais 40g blanc d’œuf Aquafaba (vegan) Mousse aérienne

Astuce : tu peux personnaliser la recette avec tous les fruits d’été que tu aimes, ou ajouter un peu de yaourt grec, des éclats de pistache ou des miettes de biscuits pour la version verrine.

Nos conseils pour une mousse inratable et adaptée à toutes les envies

Si tu veux un dessert 100% végétal, remplace le blanc d’œuf par de l’aquafaba (l’eau des pois chiches, oui oui !).

Pas de framboises ? Teste avec mangue, pêche, fraises bien mûres ou mélange de fruits rouges.

Tu veux plus de douceur ? Ajoute une cuillère de sucre ou de sirop d’agave… mais honnêtement, les fruits mûrs se suffisent à eux-mêmes.

Pour le service, c’est immédiat ou après un passage au frais de 30 minutes pour une texture encore plus mousseuse. Une ou deux framboises fraîches sur le dessus, et tu fais sensation !

Version de la mousse Topping conseillé Nature Framboises fraîches Verrine avec yaourt Biscuits, pistaches Mix de fruits Menthe, zestes de citron

L’été sera mousse… ou ne sera pas !

Tu cherches la recette qui te sauve tous les desserts d’été, même à la dernière minute ? Cette mousse de framboise est LA solution healthy, rapide, et terriblement gourmande.