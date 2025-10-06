Oubliez le café : cette marque va vous rendre accro au matcha

C’est une boisson qui est sur toutes les lèvres et qui surclasse même l’invariable café. Avec son goût herbacé et sa couleur verte iconique, le matcha s’impose dans toutes les tasses. Si les palais les plus exigeants appréhendent la dégustation comme un supplice, la marque Matcha & CO va mettre toutes les papilles d’accord. Elle prouve que cette potion vertueuse peut être aussi cocooning que les breuvages chocolatés de l’automne.

Matcha & CO, la marque qui redore cette boisson phare

Le matcha est la nouvelle obsession gustative du moment et déloge même le café de nos mains. Plus qu’une boisson « coup de fouet », le matcha est un véritable soin à portée de bouche. Reconnu pour ses puissantes propriétés antioxydantes, sa capacité à améliorer la concentration et à fournir une énergie durable sans les effets secondaires du café, le matcha redonne des couleurs à notre quotidien et à notre santé.

Sauf que voilà, si certaines personnes le boivent avec plaisir et apprécient cette saveur qui n’a pas d’égal, d’autres tirent la grimace à la simple vue de ces mugs teintés de vert. Ils considèrent même les matcha addicts comme des sadiques du goût et ne comprennent pas cet engouement autour de cette boisson, qui se décline dans les marbrés, les cookies et les pancakes matinaux. Peut-être que votre premier matcha vous a aussi laissé perplexe et vous a fâché avec cette boisson « bien-être ». C’est certainement parce que vous avez bu un matcha bon marché, issu des tréfonds d’Instagram. De la poudre de perlimpinpin.

Ne restez pas sur cette expérience au goût amer et ne passez plus à côté de ce superaliment aux pouvoirs incroyables. Pour voir la vie en vert et enfin convertir le « beurk » en « miam », il y a un seul nom à retenir : Matcha & CO. La marque, qui fait un travail d’orfèvre autour du matcha, est l’heureuse auteure de produits de prestige. Respectueuse de ce savoir-faire ancestral, elle révèle la richesse aromatique du matcha et assure un rituel digne de ce nom.

De la récolte à la tasse, un matcha créé dans les règles de l’art

Le matcha signé Matcha & CO ne se contente pas d’accompagner vos soirées cosy de l’automne et de réchauffer votre corps grelottant. Ce n’est pas une boisson que vous buvez d’une traite devant un téléfilm kitsch, c’est un breuvage qui se savoure et qui raconte son histoire à chaque gorgée. C’est un voyage sensoriel unique qui vous propulse au milieu des champs de thé vert du Japon, aux côtés de petits agriculteurs, qui chouchoutent chaque feuille avec la même attention. Des agriculteurs soucieux de l’environnement qui font confiance à la terre et qui utilisent zéro pesticide.

La marque n’a qu’une mission « stimuler votre santé de l’intérieur » et elle ne la prend pas à la légère. Issu de feuilles de thé vert cultivées et moulues selon des méthodes japonaises minutieuses, ce matcha d’excellence est l’un des plus aboutis et des plus performants du marché. Avec jusqu’à 137 fois plus d’antioxydants que le thé vert classique, il fait presque office de remède. Il booste la concentration sans nervosité, renforce vos défenses naturelles, facilite la digestion et rend la peau plus lumineuse. Votre corps vous dit merci.

Le matcha est la spécialité de la marque Matcha & CO. Elle l’apprivoise d’ailleurs sous toutes les formes, avec des ingrédients bio, sans additifs ni conservateurs. Que vous soyez une puriste du matcha ou une novice en la matière, elle a une vitrine éloquente. Seul ou combiné avec d’autres merveilles de la nature dont la spiruline, le curcuma et le collagène marin, le matcha de Matcha & CO assure votre vitalité en gourmandise.

Le matcha n’a jamais été aussi savoureux

Une saveur douce, ronde et soyeuse, portée par une intensité umami qui enveloppe le palais sans jamais être amère. Aucun matcha ne rivalise avec celui de Matcha & CO, qui a tout d’un millésime végétal. Et si vous n’aimez pas le matcha « brut », aussi soigné soit-il, la marque a d’autres variantes qui risquent de vous faire changer d’avis.

Vous pouvez tremper vos lèvres dans le matcha au chocolat, aussi régressif qu’un dessert d’enfance. Il rivalise avec toutes les boissons réconfortantes de la saison froide. Vous pouvez aussi vous amouracher du matcha à la vanille, saveur qui fait l’unanimité et qui s’apparente à une caresse gustative.

Le secret pour prendre soin de soi tient dans une seule routine et Matcha & CO en est à l’origine. En plus, cet « or vert » reste accessible et raisonnable. Un pot vous tient entre deux et quatre mois selon votre utilisation. De quoi s’en délecter à tout moment de la journée et ouvrir une parenthèse zen dans votre quotidien effréné.

Article partenaire