Tout le monde range ça au frigo, pourtant c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire

On a souvent le réflexe de tout mettre au réfrigérateur pour “mieux conserver”. Pourtant, certains aliments perdent leur goût, leur texture et même leur durée de vie lorsqu’ils sont stockés au froid. Voici les principaux pièges à éviter, preuves scientifiques à l’appui.

Les tomates : un vrai sacrilège au réfrigérateur

Selon le site EatingWell, le froid détruit la structure cellulaire des tomates, ce qui les rend farineuses et ternit leur goût. Pour profiter de leur saveur optimale, il vaut mieux les garder à température ambiante, à l’abri du soleil.

Les herbes fraîches : un bouquet qui fane trop vite

Basilic, coriandre ou persil ne supportent pas le réfrigérateur. Le froid accélère leur flétrissement. Comme l’explique EatingWell, il est préférable de les conserver comme des fleurs coupées : dans un verre d’eau, à température ambiante.

L’huile d’olive : un produit qui perd ses qualités

D’après Real Simple, l’huile d’olive extra vierge s’opacifie et peut même se solidifier au réfrigérateur. Résultat : ses arômes et sa texture sont altérés. Pour préserver ses qualités, elle doit être stockée dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière, mais pas au frigo.

Le pain : de la mie sèche assurée

Le pain, surtout s’il est artisanal, devient rapidement rassis au réfrigérateur. Le froid accélère le processus de rétrogradation de l’amidon, rendant la mie sèche. Mieux vaut le garder dans un torchon ou une boîte à pain, et congeler l’excédent si besoin.

Les pommes de terre : une erreur fréquente

Le froid transforme l’amidon des pommes de terre en sucre, ce qui change leur goût et leur texture à la cuisson. Le site EatingWell conseille de les stocker dans un endroit frais, sec et sombre (comme une cave ou un placard).

En résumé, mettre au frigo par automatisme n’est pas toujours la meilleure solution. Tomates, herbes fraîches, huile d’olive, pain ou pommes de terre… ces aliments révèlent tout leur potentiel lorsqu’ils sont conservés à température ambiante. Un petit geste qui change tout pour le goût et la qualité !