Tout le monde range ça au frigo, pourtant c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire

Nutrition
Léa Michel
Freepik

On a souvent le réflexe de tout mettre au réfrigérateur pour “mieux conserver”. Pourtant, certains aliments perdent leur goût, leur texture et même leur durée de vie lorsqu’ils sont stockés au froid. Voici les principaux pièges à éviter, preuves scientifiques à l’appui.

Les tomates : un vrai sacrilège au réfrigérateur

Selon le site EatingWell, le froid détruit la structure cellulaire des tomates, ce qui les rend farineuses et ternit leur goût. Pour profiter de leur saveur optimale, il vaut mieux les garder à température ambiante, à l’abri du soleil.

Les herbes fraîches : un bouquet qui fane trop vite

Basilic, coriandre ou persil ne supportent pas le réfrigérateur. Le froid accélère leur flétrissement. Comme l’explique EatingWell, il est préférable de les conserver comme des fleurs coupées : dans un verre d’eau, à température ambiante.

L’huile d’olive : un produit qui perd ses qualités

D’après Real Simple, l’huile d’olive extra vierge s’opacifie et peut même se solidifier au réfrigérateur. Résultat : ses arômes et sa texture sont altérés. Pour préserver ses qualités, elle doit être stockée dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière, mais pas au frigo.

Le pain : de la mie sèche assurée

Le pain, surtout s’il est artisanal, devient rapidement rassis au réfrigérateur. Le froid accélère le processus de rétrogradation de l’amidon, rendant la mie sèche. Mieux vaut le garder dans un torchon ou une boîte à pain, et congeler l’excédent si besoin.

Les pommes de terre : une erreur fréquente

Le froid transforme l’amidon des pommes de terre en sucre, ce qui change leur goût et leur texture à la cuisson. Le site EatingWell conseille de les stocker dans un endroit frais, sec et sombre (comme une cave ou un placard).

En résumé, mettre au frigo par automatisme n’est pas toujours la meilleure solution. Tomates, herbes fraîches, huile d’olive, pain ou pommes de terre… ces aliments révèlent tout leur potentiel lorsqu’ils sont conservés à température ambiante. Un petit geste qui change tout pour le goût et la qualité !

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Voici ce qui pourrait arriver à votre corps si vous mangez des yaourts tous les jours

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Voici ce qui pourrait arriver à votre corps si vous mangez des yaourts tous les jours

Star du petit déjeuner, le yaourt est souvent considéré comme un allié nutritionnel incontournable. Que se passe-t-il vraiment...

Ce « plaisir coupable » booste votre mémoire sans que vous vous en rendiez compte

Et si un simple carré de chocolat faisait plus que satisfaire votre gourmandise ? Selon plusieurs études, le...

Le seul jus validé par une biochimiste de renom (et pourquoi il fait la différence)

Tous les jus ne se valent pas, et la biochimiste Jessie Inchauspé, connue sous le nom de "Glucose...

Un solvant toxique dans nos aliments ? La liste que cette ONG vient de dévoiler inquiète

Un solvant issu du pétrole se cacherait dans les rayons de nos supermarchés. Dans un rapport publié le...

Validé par un expert, ce yaourt pourrait changer votre digestion au quotidien

Vous avez sans doute déjà entendu parler du skyr, ce fameux yaourt islandais qui fait le buzz dans...

Ne choisissez plus votre café au hasard : découvrez l’arabica qu’il vous faut

Le café, vous en buvez peut-être tous les jours, sans trop y penser. Une gorgée ici, une tasse...