Le chocolat « Dubaï » fait fureur : voici la version maison à prix mini

Aperçu entre de nombreuses mains, le chocolat « Dubaï » déchaîne les passions. Cette tablette améliorée qui renferme de la crème de pistache ou des cheveux d’ange est la nouvelle obsession des internautes au bec fin. Loin de ressembler à ces tablettes maigrement fourrées, celle-ci ne fait pas dans la demi-mesure. Généreusement garnie et croquante à souhait, elle est l’incarnation même du mot gourmandise. Vos papilles n’ont jamais goûté un délice pareil, c’est certain ! Sauf que voilà, cette tablette aux allures de lingot vaut de l’or. En plus de ça, elle est introuvable. Même si certaines enseignes tentent d’en faire des répliques, elles ne sont pas toujours fidèles à l’original. Si vous n’avez pas envie de dépenser une fortune pour une minute de plaisir, voici une recette maison du chocolat « Dubai ». À décliner selon vos envies.

Le chocolat « Dubai », un véritable phénomène de mode

Au gré de vos swipes, vous avez peut-être vu passer le sacro-saint chocolat « Dubaï », qui a conquis la toile entière et qui ne cesse de faire parler de lui. Tout le monde s’arrache ce chocolat à l’allure luxueuse et au cœur tendre venu des Émirats. Lors des crash-tests gustatifs, les internautes sont unanimes. Au premier croc, c’est l’extase. Seules des onomatopées arrivent au coin de la bouche. Aucun mot n’est assez fort pour décrire cette dégustation cinq étoiles. D’ailleurs, les réactions face caméra ne trompent pas et indiquent tout le potentiel de cette tablette d’exception.

Contrairement au chocolat classique, servi dans son plus simple appareil, le chocolat « Dubaï » s’apparente davantage à un dessert qu’à un encas que l’on prend le soir sur le canapé. Sophistiqué, ultra régressif et sublimé par des garnitures extravagantes, ce chocolat se déguste dans les établissements les plus chics de Dubaï, ville où le faste est presque un mode de vie.

Autre particularité de ce chocolat : son prix, qui va vite vous faire ravaler votre salive. Il faut débourser presque 10 € pour s’offrir cette tablette virale. Ce qui équivaut à environ 69 € le kilo. Mais bonne nouvelle : vous pouvez vous en délecter autrement qu’à travers vos écrans, sans casser la tirelire, ni sauter dans un avion. Vos papilles frémissent d’avance.

La recette du chocolat « Dubai », au plus proche de la vraie

Nul besoin d’avoir baigné dans des études de chocolat ou de s’appeler Cédric Grolet pour concocter le chocolat « Dubaï ». Même si façonner le chocolat est un art à part entière, un savoir-faire, cette recette est à la portée des pâtissiers les moins qualifiés. Pour donner naissance à ce chocolat à succès et vous faire (enfin) votre propre avis, voici une recette simple et abordable qui ressemble trait pour trait à l’authentique chocolat « Dubaï ».

Les ingrédients

170 g de kadaïf (type de nouilles fines moyen-orientales)

30 g de beurre

3 c. à soupe de pâte à tartiner pistache

1 pincée de fleur de sel

230 g de chocolat au lait

Préparez le croustillant de kadaïf

Coupez le kadaïf en petits morceaux. Dans une poêle, faites fondre le beurre à feu doux, puis ajoutez le kadaïf. Faites dorer en remuant régulièrement jusqu’à ce que le kadaïf soit bien croustillant. Laissez refroidir, puis mélangez avec la pâte de pistache, en l’incorporant progressivement pour obtenir une texture homogène. Ajoutez une pincée de fleur de sel et réservez.

Tempérez le chocolat (méthode express)

Pourquoi tempérer le chocolat ? Cela permet d’avoir un chocolat brillant, qui croque sous la dent et ne fond pas entre les doigts. En clair, la dégustation sera moins salissante. Ce geste culinaire est particulièrement délicat. C’est là que réside toute la réussite du chocolat « Dubaï ».

Faites fondre 150 g de chocolat en morceaux au micro-ondes, par tranches de 20 secondes. Mélangez à chaque fois pour éviter qu’il ne brûle. Quand environ 3/4 du chocolat est fondu, sortez-le et continuez à mélanger jusqu’à ce que tout soit lisse. Si des morceaux résistent, repassez au micro-ondes quelques secondes.

Le montage de la tablette

Versez une fine couche de chocolat fondu dans un moule à tablette et étalez uniformément. Laissez figer (cela doit être rapide si le tempérage est réussi). Déposez la garniture kadaïf-pistache sur la couche de chocolat durcie. Faites fondre et tempérez le reste du chocolat (80 g restants) puis recouvrez la garniture. Lissez la surface et laissez figer au réfrigérateur. Démoulez délicatement et dégustez !

Un chocolat dont il ne faut pas abuser

Difficile de résister à la tentation. Un carré en appelle toujours un autre. Si avec le vrai chocolat « Dubaï », vous veillez à ne pas finir la tablette en une soirée pour la rentabiliser au maximum, avec la version maison, beaucoup plus digeste pour le compte en banque, vous êtes un peu moins dans la retenue.

Comme chaque bonne chose, il faut le consommer avec modération pour garder cette notion de « plaisir » et ne pas être écoeuré. Si le chocolat au lait est réconfortant, il est aussi plus sucré que le chocolat noir. Associée à la pâte de pistache, qui contient souvent du sucre ajouté et des huiles végétales, cette tablette peut rapidement faire grimper l’addition en glucides. Le chocolat « Dubaï » est un chocolat qui se savoure plus qu’il ne se dévore.

Le chocolat « Dubaï » est avant tout un plaisir sensoriel. Il ne s’agit pas de se priver, mais plutôt de le déguster avec conscience. Comme on le dit souvent, tout est une question d’équilibre : un carré dégusté avec plaisir sera toujours meilleur qu’une tablette engloutie d’une traite !