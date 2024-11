6 recettes pour un brunch maison gourmand qui vont changer vos dimanches pour toujours !

Ah, le brunch… Ce doux mélange de petit-déjeuner et de déjeuner qui nous fait tou.te.s craquer, avec ses plats sucrés et salés, ses boissons rafraîchissantes et son atmosphère détendue. Et si, au lieu de sortir et d’attendre en file d’attente interminable devant un café branché, vous organisiez votre propre brunch maison ? Ce dimanche, mettez les petits plats dans les grands avec ces 6 recettes gourmandes qui rendront votre brunch maison inoubliable !

Pain perdu brioché à la vanille et aux fruits caramélisés

Si vous avez un faible pour les plats sucrés, le pain perdu est une option incontournable. Cette recette avec de la brioche et des fruits caramélisés est tout simplement décadente. C’est simple, mais terriblement réconfortant, ça fera fondre même les plus gourmand.e.s !

Ingrédients (pour 4 personnes) :

4 tranches épaisses de brioche

2 œufs

15 cl de lait

1 cuillère à café d’extrait de vanille

2 cuillères à soupe de sucre

Beurre pour la cuisson

Fruits au choix : pommes, bananes, poires

Un peu de cassonade pour caraméliser

Préparation :

Dans un bol, battez les œufs avec le lait, le sucre et la vanille. Trempez les tranches de brioche dans ce mélange. Dans une poêle, faites fondre une noix de beurre et faites cuire les tranches de brioche jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Dans la même poêle, faites revenir les fruits coupés en morceaux avec un peu de cassonade jusqu’à caramélisation. Servez le pain perdu avec les fruits caramélisés sur le dessus.

Smoothie Bowl énergisant

Envie d’un plat aussi sain que délicieux ? Ce smoothie bowl est parfait pour apporter une touche colorée et saine à votre brunch, tout en restant ultra gourmand. Avec sa texture onctueuse et ses toppings croquants, ce smoothie bowl est aussi agréable à déguster qu’à regarder !

Ingrédients :

1 banane

100 g de fruits rouges (frais ou surgelés)

1 yaourt grec

1 cuillère à soupe de miel ou de sirop d’agave

Toppings : granola, fruits frais, noix de coco râpée, graines de chia

Préparation :

Dans un blender, mixez la banane, les fruits rouges, le yaourt et le miel jusqu’à obtenir une consistance lisse. Versez dans un bol et ajoutez les toppings de votre choix : granola, tranches de banane, fruits rouges, noix de coco râpée, graines de chia, etc. Oui c’est aussi simple !

Avocado toast avec œuf poché et saumon fumé

Un brunch sans avocado toast ? Impensable ! Cette recette pousse le classique au niveau supérieur avec des œufs pochés et du saumon fumé pour un combo parfait de textures et de saveurs. Le contraste entre le crémeux de l’avocat, le fondant de l’œuf poché et le goût fumé du saumon est tout simplement irrésistible !

Ingrédients (pour 4 toasts) :

2 avocats mûrs

4 tranches de pain de campagne

4 œufs

4 tranches de saumon fumé

Jus de citron

Sel, poivre et piment d’Espelette

Herbes fraîches (ciboulette, persil)

Préparation :

Faites griller les tranches de pain. Dans un bol, écrasez les avocats avec un peu de jus de citron, du sel, du poivre et une pincée de piment. Faites pocher les œufs dans une casserole d’eau frémissante avec un peu de vinaigre. Étalez la purée d’avocat sur les toasts, ajoutez une tranche de saumon fumé, puis déposez délicatement un œuf poché sur le dessus. Saupoudrez d’herbes fraîches et servez immédiatement.

Pancakes moelleux à la banane et à la cannelle

Ces pancakes vegan sont à la fois moelleux et parfumés, grâce à l’ajout de banane et d’une touche de cannelle. Faciles à préparer et gourmands, ils plairont à tou.te.s ! Ils sont doux, légèrement sucrés et tellement délicieux que personne ne devinera qu’ils sont vegan.

Ingrédients (pour environ 8 pancakes) :

1 banane mûre

200 g de farine

1 cuillère à soupe de sucre de canne

1 cuillère à café de levure chimique

1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude

1 pincée de sel

250 ml de lait végétal (amande, avoine ou soja)

1 cuillère à soupe d’huile de coco fondue (ou d’huile végétale neutre)

1 cuillère à café de cannelle (optionnel mais recommandé)

Sirop d’érable, fruits frais et noix pour la garniture

Préparation :

Dans un bol, écrasez la banane à la fourchette jusqu’à obtenir une purée lisse. Ajoutez la farine, le sucre, la levure, le bicarbonate, le sel et la cannelle. Mélangez rapidement. Versez le lait végétal et l’huile de coco fondue, puis mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène. Laissez reposer la pâte pendant environ 5 minutes. Chauffez une poêle antiadhésive avec un peu d’huile. Versez une petite louche de pâte dans la poêle chaude et faites cuire chaque pancake environ 2-3 minutes de chaque côté, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Servez les pancakes chauds avec un filet de sirop d’érable, des fruits frais comme des tranches de banane ou de fraises, et quelques noix concassées pour ajouter du croquant.

Muffins aux carottes et noix

Ces muffins moelleux et savoureux sont parfaits pour le brunch, offrant un mélange de douceur naturelle des carottes et du croquant des noix. Ils sont non seulement délicieux mais également riches en fibres, parfaits pour bien démarrer la journée !

Ingrédients (pour 12 muffins) :

250 g de carottes râpées

200 g de farine complète

100 g de sucre de canne

60 ml d’huile de tournesol (ou une autre huile végétale)

150 ml de lait végétal (amande, soja ou autre)

1 cuillère à café de vinaigre de cidre

1 cuillère à café de levure chimique

1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude

1 cuillère à café de cannelle en poudre

Une pincée de sel

100 g de noix hachées (noix, noix de pécan ou amandes)

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C et préparez un moule à muffins avec des caissettes en papier. Dans un grand bol, mélangez les ingrédients secs : farine, sucre, levure, bicarbonate, cannelle et sel. Dans un autre bol, mélangez les ingrédients humides : lait végétal, huile et vinaigre. Incorporez les carottes râpées et les noix hachées aux ingrédients humides, puis mélangez avec les ingrédients secs jusqu’à obtenir une pâte homogène. Répartissez la pâte dans les moules à muffins et enfournez pour environ 20-25 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre. Laissez refroidir légèrement avant de déguster.

Tofu brouillé aux épices et légumes croquants

Le tofu brouillé est l’alternative parfaite aux œufs brouillés pour un brunch vegan ! On y ajoute des légumes croquants et des épices pour une explosion de saveurs. Ce tofu brouillé est tellement parfumé et coloré qu’il peut convertir les plus sceptiques au tofu !

Ingrédients (pour 4 personnes) :

300 g de tofu ferme

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1/2 oignon rouge

1 poivron rouge

1 poignée d’épinards frais

1/2 cuillère à café de curcuma

1/2 cuillère à café de paprika

1 cuillère à soupe de levure nutritionnelle (pour un goût fromagé)

Sel, poivre

Ciboulette fraîche pour la garniture

Préparation :

Égouttez le tofu et émiettez-le avec les doigts pour obtenir une texture qui rappelle celle des œufs brouillés. Dans une poêle, faites revenir l’oignon et le poivron coupés en dés avec l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajoutez le tofu émietté, le curcuma, le paprika et la levure nutritionnelle. Mélangez bien pour enrober le tofu des épices et obtenir une belle couleur jaune. Ajoutez les épinards frais et laissez cuire 2 minutes supplémentaires jusqu’à ce qu’ils soient juste fanés. Salez, poivrez et saupoudrez de ciboulette fraîche. Servez chaud avec des tranches de pain grillé ou des galettes de maïs.

Avec ces recettes faciles et délicieuses, vous avez de quoi transformer vos dimanches en véritables fêtes culinaires !