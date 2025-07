Oubliez le four : il utilise sa voiture pour faire cuire ses cookies, et ça fonctionne !

Si la peau cuit sous l’effet de la chaleur, ça vaut aussi pour la pâte à cookies. De nombreux gourmets ont profité de la canicule pour mener quelques expériences culinaires et tirer parti de ces températures extrêmes. Les plus téméraires ont tenté de faire dorer ces biscuits régressifs derrière le pare-brise brûlant de leur voiture et à la surprise générale, les cookies ont réussi à prendre des couleurs sous le soleil.

Une chaleur digne d’un four… sans four

Au plus fort de la canicule, le soleil rivalise avec les appareils de cuisson les plus performants de la maison. Dans cette fournaise à ciel ouvert, certains ont même laissé leur poêle sur le rebord de la fenêtre, à côté d’un thermomètre affichant 50°C. Sous cette chaleur écrasante, l’œuf cassé à l’intérieur n’a pas tardé à crépiter et à se parer de ses plus belles nuances.

Si en hiver, les chefs en herbes font refroidir leurs gâteaux dehors, en été, ils se servent du mercure bouillant pour les faire passer de coulant à moelleux et accomplir la dernière étape de la recette : la cuisson. Évidemment, ils ne laissent pas ces petits gâteaux typiques du quatre heure à la merci des gloutons environnants. Pas question de voir ces merveilles disparaître dans le bec d’un moineau ou entre les crocs du chat. Alors au lieu de baisser la fenêtre du four, ils ouvrent la portière de leur véhicule, placé volontairement en plein soleil pour y déposer leurs cookies, encore crus.

Le mode opératoire est simple. Sur une plaque recouverte de papier cuisson, ces cuisiniers aux doigts de fée disposent des boules de pâte à cookies. Ils posent ensuite la grille sur le tableau de bord, ferment les portes… et confient le reste de la tâche à l’astre de feu. Là, il faut ravaler sa salive et être patient. La cuisson n’est pas aussi expéditive qu’avec le four et prend en moyenne 6 à 7 heures. Cependant, les cookies ressortent avec une texture mi-dure, mi-fondante, preuve que le soleil a bien déteint sur eux.

@odelices.officiel 🚗☀️ J’ai testé la cuisson des cookies dans ma voiture en plein soleil avec la canicule ! Et franchement, ça fonctionne super bien ! Vous posez vos cookies le matin, ils seront prêts pour le goûter. Même pas besoin d’allumer le four ! 🥵 Avec la chaleur en plein soleil, la température de la voiture monte vite à 70°C. Les bactéries sont tuées avec une cuisson de 70°C à coeur à l’intérieur. Vous pouvez placer un thermomètre dans votre voiture pour surveiller la température. Par sécurité, je déconseille ces cookies aux femmes enceintes, aux jeunes enfants et aux personnes âgées. Sinon, vous pouvez tester cette cuisson avec des cookies vegan pour être sûr de ne prendre aucun risque sanitaire avec les oeufs et le beurre. 🍫🍪 J’ai pris ma recette de base de cookies au chocolat. 60 g de sucre roux 80 g de beurre mou 1 œuf extra frais 150 g de farine 1/2 sachet de levure chimique 80 g de chocolat concassé 1. Dans un saladier, mélangez le beurre mou et le sucre jusqu’à avoir une consistance de pommade. 2. Ajoutez l’oeuf battu puis la farine et la levure. Concassez le chocolat noir et incorporez-le à la pâte. 3. Réservez la pâte 15 min au congélateur pour la durcir un peu. Puis prélevez des boules de pâte et posez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé ou d’une toile en silicone. 4. Déposez un plat à gratin rectangulaire en verre sur les cookies pour augmenter l’effet de serre. 5. Placez les cookies dans le tableau de bord de la voiture, en plein soleil, pendant 6 à 7h, en période de canicule avec une température minimum de 40°C dehors. 6. Réservez les cookies au réfrigérateur. #odelices #canicule #cookies #cookieschocolat #dessert #sansfour #recettefacile #faitmaisoncuisine #recettemaison #recette #camping #cuissonsolaire #gourmandise #gourmand #chocolat ♬ son original – Odelices

Une cuisson douce, lente… et zéro émission

Cette technique insolite, qui embaume la voiture d’un parfum gourmand, repose sur les mêmes principes que la cuisson à basse température : pas d’agression thermique, une montée lente en chaleur, et une répartition uniforme. C’est aussi un joli clin d’œil à la cuisine solaire, mais avec les moyens du bord.

Avec le réchauffement climatique, plus besoin de se trouver sur les routes arides et ponctuées de cactus de l’Arizona ou dans le désert du Sahara pour voir le soleil réchauffer les cookies et lui apporter le bronzage escompté. Même en Europe, les températures frisent parfois les 70°C. Après ce bain de soleil prolongé, les cookies ressortent moelleux à souhait et avec un goût caramélisé en prime. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ils se tiennent bien dans la main et ne collent pas aux doigts !

Mais une technique à prendre avec des pincettes

Cette méthode de cuisson est une bonne alternative au four traditionnel, qui reste généralement au chômage technique pendant tout l’été. Cependant, même si les vidéos TikTok témoignent de la réussite de cette cuisson naturelle, elles omettent un détail important : l’hygiène.

Comme le commun des mortels, vous ne nettoyez pas votre voiture au gel hydroalcoolique tous les quatre matins. Cuir vos cookies à huis clos, dans cet habitacle rarement désinfecté, n’est donc pas l’idéal. Par mesure de précaution, il vaut mieux mettre vos cookies sous cloche et les couvrir d’un plat en verre transparent avant de faire ce test culinaire, devenu viral.

Il y a un autre risque : que la température à l’intérieur de la voiture ne monte pas assez pour détruire les bactéries présentes dans la pâte crue. Or dans la recette de base, elle contient quasi toujours des œufs et du beurre. En dessous de 70 °C, certains agents pathogènes peuvent survivre, voire proliférer.

Voici les précautions à prendre si vous voulez vous en mettre plein les papilles et changer des desserts givrés que vos lèvres connaissent déjà trop bien :

Privilégier des recettes vegans pour éviter de courir aux toilettes après la première bouchée.

Utiliser un thermomètre de cuisson pour s’assurer que la température dépasse les 75 °C dans le cœur du biscuit.

Ne pas stocker la pâte dans la voiture trop longtemps avant la cuisson, pour éviter les fermentations.

Bien nettoyer les surfaces (grille, support) et utiliser du papier cuisson propre.

Si les glaces fondent facilement sous ce soleil aveuglant, les cookies eux prennent doucement forme derrière la vitre de la voiture. L’habitacle n’accueille pas seulement bouées flamant rose et corps ensablés. Il peut aussi servir d’écrin chauffant à vos créations culinaires.