Vous êtes intolérante au lactose ? Ces recettes vont vous régaler

L’intolérance au lactose ne signifie pas qu’il faut faire une croix sur les plats crémeux, les gratins fondants ou les desserts gourmands. Avec quelques ingrédients bien choisis, vous pouvez continuer à cuisiner avec plaisir et créativité. La preuve avec ces recettes simples, généreuses et pleines de bonnes idées.

Le lactose, sans la frustration

L’intolérance au lactose est liée à une production insuffisante de lactase, l’enzyme qui permet de digérer le sucre naturellement présent dans le lait d’origine animale. Et si notre rapport au lait mérite d’être questionné, c’est aussi parce qu’il s’agit à l’origine d’un aliment destiné aux nouveau-nés des mammifères.

Chez l’être humain, la capacité à continuer de digérer le lactose après le sevrage n’est d’ailleurs pas la norme universelle : elle résulte d’une adaptation évolutive apparue chez certaines populations au fil du temps. Autrement dit, notre organisme n’est pas naturellement conçu pour consommer du lait d’origine animale toute notre vie, même si une partie de l’humanité s’y est progressivement adaptée. Les alternatives végétales offrent donc une façon simple de retrouver des textures crémeuses et des saveurs réconfortantes, sans pour autant renoncer au plaisir de cuisiner.

Velouté de courge au lait de coco

Doux, coloré et ultra-réconfortant, ce velouté coche toutes les cases d’une entrée réussie.

Faites revenir un oignon émincé dans un filet d’huile d’olive.

Ajoutez 800 g de courge butternut coupée en cubes, une gousse d’ail et 600 ml de bouillon de légumes.

Laissez mijoter environ 20 minutes, jusqu’à ce que la courge soit bien tendre.

Mixez finement, puis ajoutez 150 ml de lait de coco hors du feu.

Une pincée de cumin et quelques graines de courge grillées apporteront la touche finale.

Le petit secret de cette recette ? Le lait de coco apporte une texture veloutée et généreuse qui remplace parfaitement la crème.

Gratin de pommes de terre à la crème d’avoine

Vous pensiez qu’un gratin fondant était réservé aux fans de lait et de crème d’origine animale ? Détrompez-vous. La crème d’avoine fait ici des merveilles.

Préchauffez le four à 180 °C.

Émincez 1 kg de pommes de terre en fines rondelles.

Frottez un plat avec une gousse d’ail, puis disposez les pommes de terre en couches, en assaisonnant chaque étage.

Mélangez 400 ml de crème d’avoine cuisine avec une pincée de muscade et versez le tout sur les pommes de terre.

Enfournez pendant environ une heure.

La crème d’avoine a un joli avantage : elle gratine facilement et apporte une légère note sucrée, idéale pour retrouver l’esprit chaleureux d’un gratin traditionnel.

Mousse au chocolat à l’aquafaba

Voici le dessert qui risque bien de surprendre vos invités. Son ingrédient vedette ? L’aquafaba, autrement dit le jus contenu dans une boîte de pois chiches. Oui, vraiment.

Récupérez environ 150 ml d’aquafaba et fouettez-le au batteur pendant 5 à 7 minutes, jusqu’à obtenir une préparation ferme et aérienne, semblable à des blancs en neige.

Faites fondre 200 g de chocolat noir, puis laissez-le légèrement tiédir.

Incorporez délicatement l’aquafaba en trois fois, à l’aide d’une spatule.

Répartissez dans des verrines et laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 3 heures.

Avant de vous lancer, vérifiez simplement la composition du chocolat : certaines tablettes peuvent contenir du lait d’origine animale en poudre.

Curry de légumes au lait de coco

Pour une recette colorée, parfumée et naturellement sans lactose, misez sur ce curry végétal.

Faites revenir un oignon avec un filet d’huile d’olive, puis ajoutez une courgette, une carotte, un poivron et 200 g de pois chiches.

Saupoudrez d’une cuillère à café de curry et laissez les épices réveiller les légumes quelques instants.

Versez 400 ml de lait de coco et laissez mijoter une vingtaine de minutes, jusqu’à ce que les légumes soient tendres.

Servez avec du riz basmati et quelques herbes fraîches.

Cette recette est entièrement vegan, généreuse et facile à personnaliser selon les légumes disponibles dans votre cuisine.

Au fond, cuisiner sans lactose est surtout une affaire de bons réflexes. Une crème végétale par-ci, du lait de coco par-là, et même l’aquafaba pour une mousse aérienne : les possibilités sont bien plus gourmandes qu’il n’y paraît. Et si les troubles digestifs persistent, mieux vaut demander conseil à un professionnel de santé, car d’autres causes peuvent provoquer des symptômes similaires.