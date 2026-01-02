Elle voulait faire des madeleines sans moule… sa solution a surpris tout Internet !

Pendant les Fêtes vous avez peut-être mangé des coquilles Saint-Jacques, un mets noble qui revient régulièrement dans les menus de Noël. Ces coquilles, qui ont fait office de jolis récipients, n’ont pas fini de vous rendre service. Elles peuvent vous dépanner si les moules pâtissiers vous manquent et si vous avez une urgente envie de madeleines.

Des coquilles Saint-Jacques en guise de moule

Les madeleines portent le goût de l’enfance et évoquent de tendres souvenirs chez mamie. C’est le biscuit de grand-mère par excellence. Celui que l’on trempe dans un verre de lait (végétal ou non) et que l’on mange jusqu’à devoir en déboutonner notre jean. C’est un gâteau inlassable qui accompagne le chocolat chaud ou le café. Régressif, gourmand et généreux, il sait comment parler à nos papilles. Quand on met le nez dans le tas de madeleines, impossible de s’en contenter d’une seule.

Confectionner des madeleines n’est pas bien compliqué, à condition d’être bien équipé. Sauf que voilà, on pense rarement à inscrire le moule à madeleines dans la liste des indispensables de cuisine quand on emménage dans un logement. Et pas question de se replier sur les madeleines industrielles, qui ne sont que de pâles imitations de la recette originale.

La créatrice de contenu @roxane.tardy a trouvé une alternative au traditionnel moule : les coquilles Saint-Jacques (vidées et lavées bien sûr). Ce coquillage de cuisine, souvent jeté au biodéchet ou recyclé en porte-bijoux après avoir accompagné les repas de Fêtes, reproduit les formes typiques de la madeleine. Au lieu d’avoir des madeleines en petit format, elle obtient des biscuits XXL ultra photogéniques et très appétissants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Roxane Tardy (@roxane.tardy)

Le secret des madeleines bien formées

Utiliser des coquilles issues de la mer et des paysages iodés pour faire des madeleines est un geste astucieux et profondément poétique. La coquille laisse une empreinte sur la pâte comme elle le fait sur le sable mouillé. Les nervures de cette coque marine ressortent après cuisson et donnent l’illusion d’un crustacé tout juste pêché. Voilà là des vers que Baudelaire aurait pu aligner. Trêve de prose, ce qui nous intéresse ici c’est comment obtenir cette belle bosse aérienne dans un contenant pas du tout étudié pour faire des madeleines.

La créatrice de contenu @roxane.tardy, réputée pour matcher ses tenues avec ses œuvres culinaires, brise le mystère de cet effet « gonflé », si caractéristique des madeleines. Elle place la pâte dans une poche douille et la laisse au frais pendant une trentaine de minutes. L’idée est de créer un choc thermique avec la chaleur du four. C’est ce qui donne ce côté bombé très séduisant aux madeleines.

Ces autres astuces si vous n’avez pas de moule

Utiliser des coquilles de Saint-Jacques, c’est détourner un objet voué à être jeté pour lui offrir une seconde vie. Une démarche qui s’inscrit parfaitement dans une logique anti-gaspillage et créative, chère à toute une génération. Or, tout le monde n’a pas de coquilles vides dans ses placards et parfois il faut faire avec les moyens du bord. Une situation qu’on connaît bien quand on a vécu dans un logement étudiant et qu’on a tenté de multiples expériences culinaires.

On peut d’abord détourner les moules à muffins. C’est l’option la plus courante et la plus rassurante. La forme sera différente, plus ronde, mais la texture restera celle d’une vraie madeleine. Les moules à tartelettes sont aussi de bons alliés. Leur fond légèrement cannelé donne un rendu élégant, presque pâtissier. Les madeleines y cuisent de manière homogène et conservent une belle épaisseur. Certes, la madeleine subit une petite chirurgie visuelle, mais en fermant les yeux, on se croirait vingt ans en arrière, devant un dessin animé à 16h.

Cuites dans des coquilles, les madeleines gagnent ainsi en élégance et se confondent avec les pâtisseries des palaces. Ce que l’on retient surtout c’est la saveur réconfortante de la madeleine. Croquer dans leur corps moelleux c’est voyager dans le temps et repasser le film de notre enfance dans notre tête. Et ça, c’est un sentiment qui échappe à Instagram.