Elle voulait faire des madeleines sans moule… sa solution a surpris tout Internet !

Recettes
Émilie Laurent
Faire madeleines avec coquilles saint jacques
@roxane.tardy/Instagram

Pendant les Fêtes vous avez peut-être mangé des coquilles Saint-Jacques, un mets noble qui revient régulièrement dans les menus de Noël. Ces coquilles, qui ont fait office de jolis récipients, n’ont pas fini de vous rendre service. Elles peuvent vous dépanner si les moules pâtissiers vous manquent et si vous avez une urgente envie de madeleines.

Des coquilles Saint-Jacques en guise de moule

Les madeleines portent le goût de l’enfance et évoquent de tendres souvenirs chez mamie. C’est le biscuit de grand-mère par excellence. Celui que l’on trempe dans un verre de lait (végétal ou non) et que l’on mange jusqu’à devoir en déboutonner notre jean. C’est un gâteau inlassable qui accompagne le chocolat chaud ou le café. Régressif, gourmand et généreux, il sait comment parler à nos papilles. Quand on met le nez dans le tas de madeleines, impossible de s’en contenter d’une seule.

Confectionner des madeleines n’est pas bien compliqué, à condition d’être bien équipé. Sauf que voilà, on pense rarement à inscrire le moule à madeleines dans la liste des indispensables de cuisine quand on emménage dans un logement. Et pas question de se replier sur les madeleines industrielles, qui ne sont que de pâles imitations de la recette originale.

La créatrice de contenu @roxane.tardy a trouvé une alternative au traditionnel moule : les coquilles Saint-Jacques (vidées et lavées bien sûr). Ce coquillage de cuisine, souvent jeté au biodéchet ou recyclé en porte-bijoux après avoir accompagné les repas de Fêtes, reproduit les formes typiques de la madeleine. Au lieu d’avoir des madeleines en petit format, elle obtient des biscuits XXL ultra photogéniques et très appétissants.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Roxane Tardy (@roxane.tardy)

Le secret des madeleines bien formées

Utiliser des coquilles issues de la mer et des paysages iodés pour faire des madeleines est un geste astucieux et profondément poétique. La coquille laisse une empreinte sur la pâte comme elle le fait sur le sable mouillé. Les nervures de cette coque marine ressortent après cuisson et donnent l’illusion d’un crustacé tout juste pêché. Voilà là des vers que Baudelaire aurait pu aligner. Trêve de prose, ce qui nous intéresse ici c’est comment obtenir cette belle bosse aérienne dans un contenant pas du tout étudié pour faire des madeleines.

La créatrice de contenu @roxane.tardy, réputée pour matcher ses tenues avec ses œuvres culinaires, brise le mystère de cet effet « gonflé », si caractéristique des madeleines. Elle place la pâte dans une poche douille et la laisse au frais pendant une trentaine de minutes. L’idée est de créer un choc thermique avec la chaleur du four. C’est ce qui donne ce côté bombé très séduisant aux madeleines.

Ces autres astuces si vous n’avez pas de moule

Utiliser des coquilles de Saint-Jacques, c’est détourner un objet voué à être jeté pour lui offrir une seconde vie. Une démarche qui s’inscrit parfaitement dans une logique anti-gaspillage et créative, chère à toute une génération. Or, tout le monde n’a pas de coquilles vides dans ses placards et parfois il faut faire avec les moyens du bord. Une situation qu’on connaît bien quand on a vécu dans un logement étudiant et qu’on a tenté de multiples expériences culinaires.

On peut d’abord détourner les moules à muffins. C’est l’option la plus courante et la plus rassurante. La forme sera différente, plus ronde, mais la texture restera celle d’une vraie madeleine. Les moules à tartelettes sont aussi de bons alliés. Leur fond légèrement cannelé donne un rendu élégant, presque pâtissier. Les madeleines y cuisent de manière homogène et conservent une belle épaisseur. Certes, la madeleine subit une petite chirurgie visuelle, mais en fermant les yeux, on se croirait vingt ans en arrière, devant un dessin animé à 16h.

Cuites dans des coquilles, les madeleines gagnent ainsi en élégance et se confondent avec les pâtisseries des palaces. Ce que l’on retient surtout c’est la saveur réconfortante de la madeleine. Croquer dans leur corps moelleux c’est voyager dans le temps et repasser le film de notre enfance dans notre tête. Et ça, c’est un sentiment qui échappe à Instagram.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Dompteuse de mots, je jongle avec les figures de style et j’apprivoise l’art des punchlines féministes au quotidien. Au détour de mes articles, ma plume un brin romanesque vous réserve des surprises de haut vol. Je me complais à démêler des sujets de fond, à la manière d’une Sherlock des temps modernes. Minorité de genre, égalité, diversité corporelle… Journaliste funambule, je saute la tête la première vers des thèmes qui enflamment les débats. Boulimique du travail, mon clavier est souvent mis à rude épreuve.
Article précédent
Repas de Fêtes sans viande : voici 3 recettes alternatives

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Repas de Fêtes sans viande : voici 3 recettes alternatives

Et si vous profitiez des Fêtes pour bousculer les traditions avec gourmandise ? Opter pour un menu sans...

Ces 3 soupes à cuisiner en moins de 30 minutes

Quand les journées se font plus fraîches, rien de tel qu’un bol de soupe fumante pour se réchauffer....

La scarpaccia de courgette façon Alain Ducasse, le plat d’été qui met tout le monde d’accord

C’est le genre de plat qu’on aimerait trouver dans toutes les cuisines quand il fait chaud : une...

La scarpaccia de courgette façon Alain Ducasse, le régal italien qui sent bon l’été

Originaire de Toscane, la scarpaccia est une galette fine de courgettes qui sent bon le soleil, la cuisine...

Ce « super breakfast » pourrait changer vos matins, selon deux experts

Et si le secret d’une meilleure santé commençait dès le petit matin ? Selon deux spécialistes de la...

Pas douée en cuisine ? Ces astuces et recettes ultra simples vont vous rassurer

Cuisiner peut sembler être un art réservé aux initiés, aux personnes qui ont grandi entre les casseroles et...